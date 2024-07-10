Суд повторно признал самостроем четыре здания в историческом районе Томска

10 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во вторник, 9 июля, Томский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о признании четырех объектов в историческом районе Болото на улице Загорная, 49 самовольными постройками, подлежащими сносу. Об этом сообщает томское региональное отделение ВООПИиК.

Иск о сносе самостроев по этому адресу в Октябрьский районный суд направила мэрия из-за нарушений ограничений по строительным материалам. По нормативам, дома там можно возводить либо целиком из дерева, либо в формате «один этаж кирпичный, второй деревянный». Владелец участка нарушил это требование, кроме того, построил вместо одного здания сразу четыре объекта.

Требования по материалам вызваны тем, что район постройки относится к так называемым достопримечательным местам с исторической застройкой. Возведение в них новых зданий регламентируется целым рядом документов. Чтобы получить от мэрии разрешение на строительство здания, застройщик должен был пройти согласование проекта в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Результаты историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), проведенной комитетом, были положительными. Проект должен был соответствовать регламенту проекта зон охраны, в котором как раз и обозначены сомасштабность и соподчинение окружающей исторической застройке, ограничения по высоте здания и по материалу.

«Добиться решения суда о сносе незаконной постройки, тем более в историческом районе Томска, было принципиальным делом. Спасибо общественникам, которые выступили в поддержку этого решения. Надеемся, это станет прецедентом, который заставит задуматься иных недобросовестных застройщиков», — прокомментировали «Томскому Обзору» решение в департаменте правового обеспечения мэрии города.

Ранее, в апреле 2024 года районный суд принял решение о сносе зданий, после чего владелец участка направил апелляцию в облсуд. Во второй инстанции жалоба ответчика не была удовлетворена. Теперь решение районного суда вступило в законную силу.

Третьими лицами в деле выступили областной комитет по охране объектов культурного наследия во главе с Еленой Перетягиной и руководитель ВООПИиК Мария Бокова. Как пишет ВООПИиК, истец и представители комитета в суде не присутствовали.

«ВООПИиК представляла М.Н. Бокова и защищала решение суда первой инстанции она одна, против восьми участников со стороны застройщика. Из которых шестеро профессиональные юристы, включая участников общественного совета при комитете Е. Перетягиной», — говорится в сообщении.

Оперативный комментарий по итогам судебного заседания в комитете по охране объектов культурного наследия редакции «Томского Обзора» получить не удалось — в комитете сообщили, что ответят на письменный запрос в течение недели.

Также напомним, что в апреле этого года Член общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области Олег Лещинер (чья компания готовила проект зданий на Загорной, 49) выступил с инициативой по отмене ограничений на использование материалов в зонах охраны Томска. Подробно мы рассказывали о том, чем вызвано такое предложение, на что направлено и какие последствия будет иметь, в материале «В Томске пытаются отменить ограничения на использование материалов в зонах охраны. Что не так с этой идеей?»

Ситуация с Загорной созвучна и истории со строительством на Трифонова, 18, где мэрия судилась с застройщиками, а третьей стороной снова выступал комитет по охране объектов культурного наследия, согласовывающий положительные ГИКЭ.

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