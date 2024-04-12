В Томске пытаются отменить ограничения на использование материалов в зонах охраны. Что не так с этой идеей?

12 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в совете при Комитете по сохранению культурного наследия обсуждают возможность отмены ограничений на использование материалов в зонах охраны исторического города. Выясняли, что не так с этой идеей и чем она может обернуться для Томска.

Член общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области Олег Лещинер выступил с предложением разрешить использовать при возведении домов в зонах с исторической застройкой стройматериалы кроме традиционных кирпича и дерева. Протокол с соответствующим обращением главного архитектора ООО «Сибпроектреставрация» Олега Лещинера опубликован на сайте регионального Комитета по охране объектов культурного наследия. На документ обратила внимание градозащитница Олеся Бутолина.

Вопрос о разрешенных строительных материалах для нового строительства, указанных в постановлении №226а, поднимался на прошедшем 15 марта заседании. Обсуждение было инициировано как раз запиской Олега Лещинера. В ней он отмечает, что режимы использования земель и градостроительные регламенты многих охранных зон объектов культурного наследия Томска в качестве основных строительных и отделочных материалов предусматривает «применение традиционных материалов (дерево, кирпич)». Но этот список, якобы, не является исчерпывающим, поэтому написавшие документ называют их «основными». Автор уточняет, что для строительства любого дома, помимо кирпича и дерева, нужны «кровельные материалы (кровельное железо), стекло, бетон или железобетон для фундамента, штукатурка» и т.д.

В качестве аргументации Лещинер также высказывает мнение, что классики томской архитектуры — Лыгин и Крячков — использовали железобетон в качестве материала для лестниц, перекрытий, ферм и несущих каркасов, мостов и декоративных элементов.

«Учитывая, что большинство памятников архитектуры в Томске относятся именно к этому периоду (конец 19 — начало 20 века) — бетон объективно следует признать традиционным не только в масштабе всемирной истории архитектуры, но и для Томска в частности», — говорится в записке.

Также автор пишет, что в некоторых зонах можно строить здания этажностью 6-8 этажей, что «невозможно сделать только используя кирпич и дерево». При этом он указывает и невозможность обеспечения соответствующего класса пожарной опасности зданий.

«В этом случае (когда расстояния между деревянными домами значительно меньше современных противопожарных норм) дерево может быть использовано исключительно как отделочный материал, что позволит вписаться в исторически сложившуюся среду, сохранить характер и ритм, восстановив её целостность, не нарушая при этом действующие нормы пожарной безопасности и не подвергая людей смертельному риску, — отмечает Лещинер, уточняя, что отказ от использования строительных материалов кроме дерева и кирпича делает невозможным любое строительство. — Упорное нежелание принимать во внимание эти очевидные факты должно привести к неизбежному выводу о незаконном строительстве большинства построек Крячкова и Лыгина, украшающих наш город, и начать требовать их сноса».

Члены совета согласились с мнением автора, что запрет на использование строительных материалов, кроме кирпича и дерева в разрешенном новом строительстве, в зонах с исторической застройкой, не способствует восстановлению градостроительной ценности среды, а делает это строительство в принципе невозможным. При этом они уточнили, что рекомендация использовать в качестве основного строительного материала дерево и кирпич «не означает автоматически запрет всех остальных строительных материалов, в том числе, бетонных конструкций, если при этом не нарушается целостность восприятия застройки и принцип формирования объемно-планировочной структуры объекта».

Заседающие уточнили, что необходимо использовать термины и формулировки, исключающие неоднозначное и расширенное толкование, поэтому требуется в дальнейшем провести работу по устранению недостатков.

Олег Лещинер не в первый раз поднимает вопрос о внесении корректировок в постановление №226а. На предпоследнем заседании совета при Комитете по охране объектов культурного наследия он уже предлагал внести изменения. В частности, заменить формулировки «основные строительные и отделочные материалы» на «основные материалы фасадов здания». Тогда члены совета сочли предложенную корректировку формулировок градостроительных регламентов целесообразной.

Председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства Администрации Томска Никита Кирсанов в ответ на запрос редакции «Томского Обзора», пояснил, что не так с обсуждаемой нормой. Некоторые из ограничений по строительным материалам в самом деле выглядят избыточными, отмечает он:

— Например, лично я не вижу смысла настаивать на обязательном строительстве именно из кирпича в зонах регулирования четвёртого режима — где уже сложилась современная пяти или девятиэтажная застройка. Но мы ведь понимаем, что эта инициатива нацелена совсем на другие территории — туда, где сейчас идут суды из-за строительства зданий, очевидным образом не соответствующих историческому окружению — это самовольно построенные здания на Октябрьской, 56 и Загорной, 49 в районе Воскресенской горы, планируемое строительство на Трифонова, 18 и Источной, 41а в Татарской слободе, это ещё целый ряд проектов, о которых я знаю, которые пока не выстрелили, но обязательно выстрелят, если эта норма будет отменена. Это всё районы, которые ещё в 2004 году были выявлены для комплексного сохранения исторической деревянной застройки. Эти заповедные территории были определены как своего рода «последний рубеж», при Крессе действовала неписанная договорённость с городской администрацией — «вы хотя бы сюда не лезьте с новостройками, здесь мы будем сохранять деревянное зодчество и развивать деревянное строительство», — отметил Никита Кирсанов.

Он также подчеркнул, что сейчас этим районам придан статус достопримечательных мест, но без утверждённого предмета охраны и детального регламента.

— Единственное, что сегодня защищает эти районы — это ограничения по высоте (с моей точки зрения недостаточно жёсткие — 12 метров до конька при средней высоте исторической застройки 9,5-10 метров до конька), и ограничения по основным строительным материалам: в этих районах — если следовать букве и смыслу проекта зон охраны — допускается строительство только деревянных домов, либо так называемых домов «смешанного» типа — с одним кирпичным и одним деревянным этажом. Именно это ограничение нам по сути предлагают отменить, — уточнил Никита Кирсанов.

Он отметил, что в последние годы в Томске сложилась практика трактовать эти ограничения, как якобы относящиеся только к отделочным материалам.

— Это противоречит тому, что буквально прописано в регламенте и той задаче, на решение которой этот регламент нацелен, и администрация Города Томска пытается использовать этот аргумент в судах и даже иногда их выигрывает — как на Загорной, 49, например. Думаю, что именно с этим и связаны инициативы исключить эти требования из проекта зон охраны. Что произойдёт, если это случится? Сегодня в Татарской слободе 23 объекта, которые можно отнести к «дисгармоничным». Для такого небольшого района — это предел, если эту тенденцию не остановить, он утратит свою главную ценность — градостроительную целостность. Так вот, сегодня в этом районе как минимум семь участков, где есть риск появления «дисгармоничного» объекта. Судьба одного из них — на Трифонова, 18 — сегодня решается в суде.

Градозащитница Олеся Бутолина объясняет, что отмена нормы крайне негативно скажется на облике исторических районов города.

— Это, прежде всего, касается выявленных объектов культурного наследия «достопримечательное место». Всего в Томске их семь, из них шесть — это зоны деревянной застройки. Например, Татарская слобода, Елань, Болото и еще несколько других. Особенности достопримечательных мест в том, что в качестве основного строительного, а также отделочного материала там может применяться только дерево. Исключение, если собираются строить дома смешанного типа — в таком случае, они могут быть с одним кирпичным этажом и вторым деревянным, — отметила Олеся Бутолина.

Она подчеркнула, что в последние годы в достопримечательных местах предлагают строить, а где-то уже и возвели здания с нарушением регламентов по используемым материалам.

— Мы вспоминаем Гагарина 18, где можно было тоже строить только из дерева или в смешанном стиле. Мы вспоминаем проект, который собираются строить на Источной 41а, рядом с байрамовским недостроем. Опять же, там кирпич. Мы вспоминаем Трифонова, 18, где застройщик через суд отстаивает право построить именно из кирпича здание, которое еще и перекроет вид на Красную мечеть. Соответственно, отмена этого требования ударит прежде всего именно по этим историческим районам, которые, по сути, у нас сейчас жемчужины, чей блеск меркнет с каждым годом, — отметила Олеся Бутолина.

Она добавила, что решение в данной ситуации может быть только одно.

— Все господа архитекторы, люди которые относятся к застройщикам, напирают и хотят отменить одно из самых основных ограничений, которое мешает им строить то, что они хотят в исторических районах Томска. Понятно, что речь идет про очень аппетитные земли и строить там очень хочется, а выгодно возводить не какой-то небольшой двухэтажный домик, соразмерный окружающей застройке, а что-то объемное, большое, чтобы потом втюхать людям жилье или офисы. Все они напирают на то, что якобы в регламентах содержится неоднозначная формулировка и пользуются этим, обходят эту норму и выдают вместо дерева, как на Гагарина, 18, кирпич и отделку из дерева. Но отделка — это не конструктивный материал, — подчеркнула Олеся Бутолина. — На мой взгляд, было бы правильно сделать конкретную формулировку, которую планируют ввести в проекте границ исторического поселения, что именно конструктивными материалами должны быть дерево или кирпич. То есть, слово «конструктивный» в этом случае уже никак двояко не истолкуешь. Это было бы идеально. Чиновники, к сожалению, годами на это смотрят и ничего с этим не делают. Хотя могли бы давно это толкование сделать однозначным.

— Можно сказать яркий пример был на Октябрьской, 56, когда и. о. мэра Ратнер, который после моих публикаций и обращений в том числе, сказал, что да, застройщик здесь нарушил не только нормативы по высоте, но и в исторической зоне Воскресенская гора построил из кирпича. Вместо того, чтобы по регламентам строить из дерева и кирпича. С тех пор эту норму вспомнили и начали на нее напирать в каких-то судах. И это меня очень радует, — отметила Олеся Бутолина. — Из-за того, что эти нормы игнорировались, мы получили страшные вещи типа Карташова, 16, Плеханова, 8, Источная, 41а, Гагарина, 18, Трифонова, 18 (который еще, к счастью, не строится), Трифонова, 5. В общем, пока только градозащитникам была тема интересна, но я рада, что мэрия тоже начала пользоваться этим аргументом.

Ряд примеров строительства в зонах, где установлены ограничения по основным строительным материалам (только деревянные дома или дома смешанного типа) и где эти нормативы нарушены.

Вид на пер. Песочный с моста через Ушайку до строительства самостроя на Октябрьской, 56. Это видовое раскрытие планируется включить в предмет охраны исторического поселения Фото: Никита Кирсанов

Этот же вид после строительства Фото: Никита Кирсанов

Вид на Красную мечеть в перспективе Трифонова. Участок на Трифонова, 18 ещё не застроен. По предмету охраны исторического поселения там должно быть одноэтажное здание. Если мэрия проиграет суд, эта видовая точка будет перекрыта трёхэтажным объёмом. Один из главный аргументов, к которому сейчас апеллирует мэрия — несоблюдение ограничений по основным строительным материалам Фото: Никита Кирсанов

Горького, 54. Татарская слобода. Совершенно неуместное здание, отделанное деревом Фото: Никита Кирсанов

Мусы Джалиля, 1/1 и 5 — самострой, построенный по упрощённой процедуре. Сегодня кроме нарушения требований по строительным материалам этим зданиям предъявить нечего. Регламента по высоте они не нарушают. Несколько лет назад дом №5, укутанный утеплителем, горел , подвергая опасности соседние здания. Фото без утеплителя — 2009 г. Фото: Никита Кирсанов, МЧС, ru09

Карташова, 16. Достопримечательное место «Елань». Еще одно обшитое «под дерево» здание Фото: Никита Кирсанов

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».