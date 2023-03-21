Эклектичное здание. Подрядчик приступил к отделке дома на ул. Гагарина, 18 в Томске

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске идут фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Напомним, ранее здесь располагались художественные мастерские ООО «ХПФ «Луч», которое и ведет строительство.

Фрагмент кирпичного здания, находившегося на этом участке ранее, виден с правой стороны фасада новостройки — частично ее пристраивали к старым стенам.

Стены старого здания, по словам застройщика, были частично оставлены по технологическихм соображениям Фото: Серафима Кузина

Разрешение на строительство двухэтажного здания было выдано застройщику еще в 2014-м году. Зимой 2016 года участники регионального общественного движения «Исторический Томск» высказали озабоченность строительством монолитной многоэтажки, которое велось с нарушением регламентов и исходного проекта.

Так выглядела стройка со стороны ул. Советской зимой 2016 года Фото: Томский Обзор

Тогда же комитет строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска подтвердил, что строительство идет с нарушениями, согласно проекта зон охраны культурного и исторического наследия. В частности, на этой территории действует ограничение по высоте — девять метров до карниза и 12 метров — общая высота, а также по использованию материалов: можно использовать только кирпич и дерево. Проведенная поверка показала, что было допущено отклонение по высоте — застройщик возводил монолитное здание высотой более четырех этажей.

Комитет направил обращение в прокуратуру Советского района и Госстройнадзор. В результате, Госстройнадзор наказал застройщика в связи с отклонением от проектной документации и нарушением параметров зданий и оштрафовал на 300 тысяч рублей. В марте 2016-го мэрия не стала судиться с застройщиком, который пообещал снести лишние этажи. В мае 2016-го года состоялись публичные слушания по выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной конструкции для участка на Гагарина, 18. Их участники — порядка 10 человек — проголосовали за выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров застройки. Оно носило рекомендательный характер.

На слушаниях представитель застройщика пояснял, что «эклектичное здание, отражающее суть деревянного зодчества Томска». Согласно проекту, представленному на общественных слушаниях в 2016 году, на фронтонах планировали разместить деревянные панели с элементами исторических зданий города. У главного входа — установить колонны, как на Каменном мосту, но выполненные из дерева. Кроме того, в здании собирались оборудовать ниши для размещения «утраченных или существующих элементов церквей Томска». Также застройщик обещал благоустроить прилегающую территорию. В новостройке планировалось открыть гостиницу и выставочный центр художественных мастерских «Луч».

В том же месяце суд отказал Госстройнадзору в иске против застройщика, доказавшего, что строительные работы на здании были остановлены и производилась исключительно его консервация. В течение нескольких лет работы на здании практически не велись, но активизировались летом 2022 года. Тогда на фасадах, выходящих на ул. Советскую, появились первые деревянные панели. А зимой стартовали работы и на фасаде, выходящем на ул. Гагарина.

Панно с изображением Дома Крячкова Фото: Серафима Кузина

Панно с изображением Музыкального дома Фото: Серафима Кузина

На панно — Российско-немецкий дом в Томске Фото: Серафима Кузина

Гагарина, 18 Фото: Серафима Кузина

Художественные мастерские были организованы в Томске в 1983 году при управлениях торговли и общественного питания с целью оформления интерьеров ресторанов, магазинов и других общественных интерьеров с использованием дерева, шпона и росписей. В 1988 году на базе художественных мастерских было создано частное предприятие по производству мебели и оформлению интерьеров.

ООО «ХПФ «Луч» руководит известный томский архитектор Игорь Терлецкий. На сайте основанной им компании Terlezki House говорится, что сегодня собственные производственные площади предприятия составляют 7 000 кв.м., оно специализируется на «бизнес, премиум и люкс сегментах», изготавливая на заказ мебель из дерева, предметы интерьера, стеновые панели, скульптуры и т.д.

Среди работ компании — проекты для Администрации Томской области, Администрации Республики Бурятия в Улан-Удэ, Администрации Кемеровской области, театр «Версия» в Томске, областной и кассационный суды в Кемерово и др. проекты, а также частные интерьеры.

Фото: Серафима Кузина

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