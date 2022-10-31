Прогулки по Томску. Вокруг Болота по Октябрьской

31 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Болото — еще один исторический район Томска. Не смотря на название, становящееся поводом для саркастических комментариев горожан, это место — настоящий клад для туриста.

Расположен район в старой части города, прямо под Воскресенской горой, где основали Томск. В силу особенностей рельефа — близости к реке Ушайке и болотистой почве — здесь преобладает малоэтажная застройка. Это самый что ни на есть тихий центр, превратить который в успешный туристический район надеются все связанные с туризмом горожане.

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Начало маршрута

Начинать прогулку по Болоту, как и по Воскресенской горе, можно с разных сторон. Первый вариант — от Каменного моста, не поднимаясь на гору и не сворачивая со старинного Обруба.

Мостовая, по которой туристы попадают на Воскресенскую гору, не приведет вас на Болото, поэтому не сворачивайте на нее с Обруба. Фото: Серафима Кузина

Второй вариант, который мы и выберем — движение от Воскресенской церкви. Это классический туристический маршрут, который появился в Томске еще в советское время — по улице Октябрьской, бывшей Воскресенской, огибая Болото по периметру и выходя на улицу Шишкова, Загорную и все на тот же Обруб.

Как добраться: Доехать до остановки «ТГАСУ» (с любой стороны) можно на маршрутных автобусах № 2/141, 9, 20, 23, 26, 33, 60/130 или троллейбусах № 1 и 3. Пройти по переулку Макушина до пересечения с ул. Пушкина, свернуть направо, к Воскресенской церкви. Дойдя до церкви, вы как раз и окажетесь в нужном месте, где сходятся улицы Пушкина, Октябрьский взвоз и Октябрьская.

Что посмотреть, что поснимать: По дороге вам попадется много интересного, от корпусов ТГАСУ до чайной на Пушкина, 24 и бывшей Кухтеринской церковно-приходской школы на Пушкина, 5, отреставрированных по городской программе «Дом за рубль». Почитать подробнее про эти проекты можно здесь: Пушкина, 24 и здесь: Пушкина, 5.

Богадельня и вольная аптека

С дома под номером 2 начинается наш путь по Октябрьской Фото: Серафима Кузина

Здание вольной аптеки, ул. Октябрьская, 2. Здание на углу Пушкина и Октябрьской не очень известно и томичам, и туристам, хотя имеет значительный исторический багаж. Здесь находилась первая томская богадельня Приказа общественного призрения, основанная еще в 1805 году. Со временем заведение разрослось, и в середине XIX, как пишет исследовательница томской архитектуры Елена Ситникова, для него было построено новое здание. Устроители использовали проект из альбома «Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше апробованных для частных строений в городах Российской Империи» 1809–1812 гг.

Тогда это была вполне обычная практика — альбомы с фасадами, спроектированными именитыми архитекторами, например, отцом русского ампира Василием Стасовым или выходцем из итальянской Швейцарии, 35 лет проработавшем в Российской Империи Луиджи Руска, рассылались по губерниям. Застройщики использовали их в работе, а внутреннюю планировку могли делать по собственному усмотрению. Были в «Собрании фасадов» и каменные, и деревянные жилые, доходные, загородные дома, лавки, хозпостройки, ворота, флигели и даже фабричные строения.

Так выглядел один из типовых фасадов, спроектированных для альбома Иллюстрация: Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше апробованных для частных строений в городах Российской Империи. — Часть І. — 1809. — Лист № 39

После того, как здание стало вольной (частной) аптекой, его еще раз перестроили и расширили теперь уже под аптечные нужды: лекарства нужно было производить, хранить и, конечно же, продавать. Фотографировать дом лучше со стороны Воскресенской церкви и ул. Пушкина — бывшей Иркутской.

А еще можно заглянуть в буфет «Воскресенский»: гастрономическое впечатление в данном случае не столь важно, как возможность побывать в старых стенах исторической богадельни. Фото: Серафима Кузина

Дом с эркером

Жилые дома, ул. Октябрьская, 4,6. Минуя угловое здание вольной аптеки, двинемся вперед по Октябрьской. Дом под номером 4, предположительно, спроектированный известным томским архитектором Товием Фишелем, сегодня привлекает внимание прохожих сохранившимся эркером:

Если присмотреться, можно заметить много общего между этим деревянным зданием и другими выдающимися работами томских архитекторов, сделанными в начале ХХ века в стиле модерн. Фото: Серафима Кузина

Увы, за минувшие сто лет здание потеряло множество других декоративных элементов. Если бы сегодня сохранились хотя бы часть из них, дом с эркером на Октябрьской был бы еще одной жемчужиной в короне томской деревянной архитектуры.

Так выглядел дом на Воскресенской улице в начале ХХ века Фото: Томские кружева

По соседству с домом №4 расположился одноэтажный дом №6 — он виден на предыдущем фото. Еще до появления дома с эркером здание пережило драматические события. Накануне первой русской революции 1905 г. здесь с семьей проживал Алексей Иванович Макушин, врач, гласный томской городской Думы, младший брат просветителя и книготорговца Петра Макушина. Врач по образованию, в начале ХХ века он занялся политикой и городским самоуправлением, став с 1903 по 1906 год городским головой. Именно при нем городской бюджет вырос в два раза, заработал водопровод, замостили улицы, открыли 2 больницы и несколько начальных школ. В отставку Алексей Макушин ушел после того, как в 1905 году во время погрома в Томске разнесли и его дом.

Квартира городского головы А.И. Макушина на Воскресенской горе, разгромленная черносотенцами 20.Х.1905 г. Фото: Из фондов ТОКМ

Что поснимать: Сохранившийся эркер, простые наличники в стиле модерн, памятный дом городского головы Макушина (не путать со старшим братом Петром!), непременных котов в окнах.

МЖК «Старый Томск»

Жилой дом, ул. Октябрьская, 8. Идем дальше. По адресу Октябрьская, 8 нас ждет еще один интересный объект — это точная копия давно снесенного памятника деревянного зодчества с Тверской, 52. В 1980-м году она была выстроена сотрудниками томского политеха, которые организовали молодежный жилищный кооператив «Старый Томск». История была весьма впечатляющей: молодые специалисты возвращали городу уникальные здания и получали возможность решить квартирный вопрос, поселившись в самом центре Томска.

Дом на Октябрьской известен, как один из 10 объектов деревянного зодчества, появившихся благодаря МЖК «Старый Томск» Фото: Серафима Кузина

Потрясающие наличники на доме притягивают внимание Фото: Серафима Кузина

Проект свернули с началом перестройки, последующие попытки как-то возродить идею МЖК не увенчались успехом. Зато Томск успел получить порядка десяти знаковых деревянных зданий, благодаря энтузиастам, и, по сути, опробовал одну из вдохновляющих моделей для более позднего «Дома за рубль».

Что поснимать: конечно же, удивительный декор наличников, ухоженный палисадник дома и окрестные атмосферные дворики.

Школа №5

Школа №5, ул. Октябрьская, 16, 25. Краснокирпичное здание под номером 16 школы №5 — бывшая еврейская школа, построенная в конце XIX века известным томским купцом Ильей Фуксманом. Автором проекта стал Виктор Хабаров, тот самый, что спроектировал здание ресторана «Славянский базар» на берегу Томи и комплекс лавок на Базарной площади.

Средняя школа №5 получила свой номер в 1934 году. После революции бывшая еврейская превратилась в единую трудовую: на тот момент в ней состояло 1300 учеников в 34 классах. Фото: Иван Иванов

Но школа №5 — это не только дом под номером 16. Соединив в себе сразу несколько учебных заведений района Воскресенской горы, в один момент она занимала аж 7 зданий! Одним из них стало бывшее начальное еврейское училище, находящееся на противоположной стороне улицы под номером 25. Это готическое здание было построено в 1910–1911 году на средства купца Ильи Фуксмана по проекту уже упомянутого Товия Фишеля, главного архитектора города. Сейчас в нем так же расположена средняя школа №5.

Последний адрес механика Урусова

Последний адрес Петра Урусова Фото: Серафима Кузина

Памятная табличка проекта «Последний адрес», ул. Октябрьская, 28. Дом на Октябрьской, 28 — еще одна страница городской истории. Здесь расположена первая установленная в Томске в октябре 2016 г. памятная табличка, посвященная репрессированному в 1937 г. жителю, Петру Петровичу Урусову. Кем он был?

Табличка проекта Фото: Серафима Кузина

Железнодорожный механик Петр Урусов в 1929 г. женился на княжне Ольге Владимировне Голицыной. А 2 ноября 1933 года его арестовали по обвинению в террористических намерениях вместе с женой и ее братом, Александром Владимировичем Голицыным. За неделю до этого в заключение попали два других двоюродных брата из семьи Голицыных. Арестовали всех за «намерение убить товарища Сталина», участники дела получили по 3 года. Урусова отправили в Казахстан, А. Голицына в Кемеровскую область. Когда они освободились, то переехали в Томск. В декабре 1937 года Урусов был повторно арестован, и уже не вернулся из заключения. Памятные таблички Ольге Урусовой (Голицыной) и Александру Голицыну, арестованным в 1938 году, установили на доме № 66 по Загорной улице.

Улица Октябрьская Фото: Серафима Кузина

Нарядный «дом за рубль»

Дом за рубль, ул. Октябрьская, 30. Следующая табличка открывает совсем другую страницу истории Томска. Нарядный особняк по адресу Октябрьская, 30 отреставрирован по муниципальной программе «Дом за рубль», опыт которой перенимают и в других городах страны.

Октябрьская, 30 Фото: Серафима Кузина

Эта двухэтажка с мезонином была взята в аренду бизнесменом Е. Калугиным в 2018 году, через пару лет ремонт был завершен. В ходе восстановительных работ почти все стены здания сохранили, полностью заменили лишь одну сторону, пострадавшую от пожара.

При работе над проектом реставрации помощь программе «Дом за рубль» оказали бывшие жители этого дома Фото: Серафима Кузина

И укрепили склон на территории земельного участка, где расположен дом. Здание, объект фоновой застройки в Белоозёрье, выкрасили в «исторический» светло-голубой цвет. Теперь он — один из ярких акцентов всей улицы, привлекающий внимание издалека.

Что рядом и что поснимать? Памятник деревянного зодчества по адресу Октябрьская, 44, плавный спуск с горы к улице Шишкова, деревянные дома №№25, 27 и 29 на ней.

Свято-Троицкая церковь

Свято-Троицкая церковь, ул. Октябрьская, 43. Гуляя по Октябрьской, невозможно не заглянуть за прозрачную ограду местной церкви. Ее построили в середине XIX века на средства горожан, как единоверческую — это одно из направлений в старообрядчестве.

В начале ХХ века при храме был разбит сад Фото: Серафима Кузина

Одним из крупнейших жертвователей был мещанин-старообрядец Петр Поздеев. Северный и южный приделы достраивали постепенно, на протяжении второй половины XIX века.

В советское время единоверческому храму не повезло, как и многим другим — он был разграблен в 1937-1940-м, закрыт и использовался как склад Заготзерна, контора автоколонны «Сибхозтраса» и архив Дальнего Востока и Томской области. Но уже в 1945-м его разрешили открыть снова — по просьбам верующих. С того момента он перестал быть единоверческим.

В Троицкой церкви хранится одна из икон, написанных в 1907-м году в мастерской Иосифа Панкрышева, выходца из мстерского старинного рода иконописцев — «Святой Николай Чудотворец». Мастерская Панкрышева в Томске была первой, организованной в Сибири. Фото: Серафима Кузина

Еще один примечательный объект в ограде Троицкой церкви — надгробие томского купца и мецената Евграфа Королёва. Само захоронение было произведено на Вознесенском кладбище (сегодня это территория завода Сибкабель) неподалеку от Белого озера, но после закрытия этого некрополя в 1950-х, часть могильных плит и памятников оказались в разных местах города. Некоторые были использованы повторно как могильные надгробия, но уже других людей, некоторые оказались в роли постаментов для станков на предприятиях. Королёвскому повезло — его сохранили на церковной территории. Как отмечали томские краеведы, ранее на надгробии была установлена фигура скорбящего черного ангела. Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Здание бывшей единоверческой церкви, надгробие Королёва, интересные постройки на церковной территории — их много и они разнообразны.

Улица Шишкова

С Октябрьской свернем направо, на Шишкова, небольшую улицу, названную в честь автора главного сибирского бестселлера столетней давности, романа «Угрюм-река». Пройдя по Шишкова до перекрестка с улицей Лермонтова, можем немного отклониться от маршрута. Дело в том, что Лермонтова пересекает текущую вдоль Шишкова реку Ушайку, мимо Обруба к Каменному мосту, переходя в Аптекарский переулок.

Что рядом? Здесь можно заглянуть на Аптекарский мост, небольшой пешеходно-автомобильный переход через реку.

Этот мост абсолютно непритязателен, но примечателен несколькими деталями Фото: Серафима Кузина

Под Аптекарским мостом можно круглый год видеть уток. А зимой именно здесь можно наблюдать любопытное природное явление — круглую льдину , которая образуется на месте летнего водоворота. Фото: Серафима Кузина

Но вернемся на Шишкова. Здесь нас поджидают мелкие сюрпризы, вроде редко встречающихся в Томске дубов — эти деревья в городе буквально наперечет, вряд ли вам удастся найти их больше десятка.

За покосившимся зеленым забором прячется довольно высокий дуб. Место обнаруживается легко - вы узнаете его по резным листьям на асфальте Фото: Серафима Кузина

Через улицу от дуба на заборе прохожих встречает винтажная табличка Фото: Серафима Кузина

Дом за рубль, ул. Свердлова, 4. Налево от Шишкова — короткая улица Свердлова, бывшая Новокарповская. На ней под номером 4 — первый каменный «дом за рубль», пока не преображенный.

Типичная бывшая купеческая усадьба в самом центре «Болота» Фото: Серафима Кузина

Жилой дом, ул. Шишкова, 14. Конечно, главное здание на этой улице — это памятник архитектуры, известный, как дом Шишкова. Но прежде, чем вы подойдете к нему, вас встретит его не менее резной сосед с большими воротами:

Этот дом по-прежнему остается жилым. Время от времени в нем даже можно купить квартиры. Фото: Серафима Кузина

Дом искусств, он же Дом Шишкова, ул. Шишкова, 10. Дом Шишкова — один из самых известных памятников деревянной архитектуры Томска. Построенный купцом Акимовым, в честь которого в течение какого-то времени называлась вся улица в начале ХХ века, сегодня он работает, как заметная городская площадка для мероприятий — Дом искусств. Здесь же расположен первый в городе Литературный музей, с любовью собранный профессором Николаем Валентиновичем Серебренниковым, исследователем сибирской литературной истории.

Вид на ограду Дома Искусств и само здание. С улицы оно выглядит двухэтажным, хотя на деле, в доме Шишкова есть еще небольшой третий, мезонинный этаж. Высота потолков в нем менее 2 метров, и высокий человек в такой комнате сможет находиться, только склонив голову. Маленькие квадратные окна мезонина видны со двора. Фото: Серафима Кузина

В отличие от многих других резных усадеб, к дому на Шишкова ведут старинные ворота из кирпича и ковки. Фото: Серафима Кузина

Кстати, сам Шишков в этом здании не жил, несмотря на название. На территории усадьбы располагался деревянный флигель, ныне снесенный. Там писатель и провел 4 года в 1911-1915-м, бывая наездами и сочинив свое первое известное произведение — «Тайга». Фото: Серафима Кузина

В доме работает выставка «Шишков — Золото Сибири», посвященная жизни и творчеству знаменитого писателя и инженера Вячеслава Шишкова. Фото: Серафима Кузина

В ограде усадьбы можно встретить вездесущих томских котов Фото: Серафима Кузина

Что рядом и что поснимать? Через улицу от дома на руинах городских бань огромный мурал, рассказывающий о В. Шишкове.

Первый музей славянской мифологии

Первый музей славянской мифологии, ул. Загорная, 12. Выйдя из ограды усадьбы, мы отправимся к финальной точке маршрута: Первому музею славянской мифологии, расположенному там, где ул. Шишкова берет свое начало от улицы Загорной. Она кружит по всему Болоту, повторяя в уменьшенном виде путь по Бакунина-Октябрьской.

Мимо музея не пройдете — вас проводят летящие к нему птицы Фото: Серафима Кузина

На фасаде музея — огромное авторское панно из керамики с мифологическими персонажами Фото: Серафима Кузина

В музее можно посмотреть коллекцию тематической живописи и графики, регулярные выставки декоративно-прикладного творчества . Здесь же проходят фестивали керамики, Медвежий фестиваль и собрания волонтеров «Том Сойер феста». А в музейной лавке можно купить огромное количество сувениров и книг о Томске, в том числе, новых путеводителей, вышедших в издательстве «Макушин Медиа».

Выставка плотницкого инструмента «Выруби» в музее Фото: Серафима Кузина

Прямо у входа в музей гостей встречает огромная фантастическая сибирская рыба, сказочный осетр Фото: Серафима Кузина

В раме огромного старинного наличника можно не только увидеть фасад музея, но и сделать селфи на его фоне. Фото: Серафима Кузина

Завершая прогулку вокруг Болота, стоит выйти на Обруб, к мостовой на Бакунина, Каменному мосту и собственно, площади Ленина. Из мира сонного, почти деревенского Болота вы за минуту переноситесь в парадный Томск. Отсюда открывается красивый вид — на перестроенное здание магистрата, старый Богоявленский собор, Иверскую часовню и вдалеке — реку Томь. Приятной прогулки!

Текст: Елена Фаткулина

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