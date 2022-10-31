Прогулки по Томску. Вокруг Болота по Октябрьской
Болото — еще один исторический район Томска. Не смотря на название, становящееся поводом для саркастических комментариев горожан, это место — настоящий клад для туриста.
Расположен район в старой части города, прямо под Воскресенской горой, где основали Томск. В силу особенностей рельефа — близости к реке Ушайке и болотистой почве — здесь преобладает малоэтажная застройка. Это самый что ни на есть тихий центр, превратить который в успешный туристический район надеются все связанные с туризмом горожане.
Начало маршрута
Начинать прогулку по Болоту, как и по Воскресенской горе, можно с разных сторон. Первый вариант — от Каменного моста, не поднимаясь на гору и не сворачивая со старинного Обруба.
Второй вариант, который мы и выберем — движение от Воскресенской церкви. Это классический туристический маршрут, который появился в Томске еще в советское время — по улице Октябрьской, бывшей Воскресенской, огибая Болото по периметру и выходя на улицу Шишкова, Загорную и все на тот же Обруб.
Как добраться: Доехать до остановки «ТГАСУ» (с любой стороны) можно на маршрутных автобусах № 2/141, 9, 20, 23, 26, 33, 60/130 или троллейбусах № 1 и 3. Пройти по переулку Макушина до пересечения с ул. Пушкина, свернуть направо, к Воскресенской церкви. Дойдя до церкви, вы как раз и окажетесь в нужном месте, где сходятся улицы Пушкина, Октябрьский взвоз и Октябрьская.
Что посмотреть, что поснимать: По дороге вам попадется много интересного, от корпусов ТГАСУ до чайной на Пушкина, 24 и бывшей Кухтеринской церковно-приходской школы на Пушкина, 5, отреставрированных по городской программе «Дом за рубль». Почитать подробнее про эти проекты можно здесь: Пушкина, 24 и здесь: Пушкина, 5.
Богадельня и вольная аптека
Здание вольной аптеки, ул. Октябрьская, 2. Здание на углу Пушкина и Октябрьской не очень известно и томичам, и туристам, хотя имеет значительный исторический багаж. Здесь находилась первая томская богадельня Приказа общественного призрения, основанная еще в 1805 году. Со временем заведение разрослось, и в середине XIX, как пишет исследовательница томской архитектуры Елена Ситникова, для него было построено новое здание. Устроители использовали проект из альбома «Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше апробованных для частных строений в городах Российской Империи» 1809–1812 гг.
Тогда это была вполне обычная практика — альбомы с фасадами, спроектированными именитыми архитекторами, например, отцом русского ампира Василием Стасовым или выходцем из итальянской Швейцарии, 35 лет проработавшем в Российской Империи Луиджи Руска, рассылались по губерниям. Застройщики использовали их в работе, а внутреннюю планировку могли делать по собственному усмотрению. Были в «Собрании фасадов» и каменные, и деревянные жилые, доходные, загородные дома, лавки, хозпостройки, ворота, флигели и даже фабричные строения.
После того, как здание стало вольной (частной) аптекой, его еще раз перестроили и расширили теперь уже под аптечные нужды: лекарства нужно было производить, хранить и, конечно же, продавать. Фотографировать дом лучше со стороны Воскресенской церкви и ул. Пушкина — бывшей Иркутской.
Дом с эркером
Жилые дома, ул. Октябрьская, 4,6. Минуя угловое здание вольной аптеки, двинемся вперед по Октябрьской. Дом под номером 4, предположительно, спроектированный известным томским архитектором Товием Фишелем, сегодня привлекает внимание прохожих сохранившимся эркером:
Увы, за минувшие сто лет здание потеряло множество других декоративных элементов. Если бы сегодня сохранились хотя бы часть из них, дом с эркером на Октябрьской был бы еще одной жемчужиной в короне томской деревянной архитектуры.
По соседству с домом №4 расположился одноэтажный дом №6 — он виден на предыдущем фото. Еще до появления дома с эркером здание пережило драматические события. Накануне первой русской революции 1905 г. здесь с семьей проживал Алексей Иванович Макушин, врач, гласный томской городской Думы, младший брат просветителя и книготорговца Петра Макушина. Врач по образованию, в начале ХХ века он занялся политикой и городским самоуправлением, став с 1903 по 1906 год городским головой. Именно при нем городской бюджет вырос в два раза, заработал водопровод, замостили улицы, открыли 2 больницы и несколько начальных школ. В отставку Алексей Макушин ушел после того, как в 1905 году во время погрома в Томске разнесли и его дом.
Что поснимать: Сохранившийся эркер, простые наличники в стиле модерн, памятный дом городского головы Макушина (не путать со старшим братом Петром!), непременных котов в окнах.
МЖК «Старый Томск»
Жилой дом, ул. Октябрьская, 8. Идем дальше. По адресу Октябрьская, 8 нас ждет еще один интересный объект — это точная копия давно снесенного памятника деревянного зодчества с Тверской, 52. В 1980-м году она была выстроена сотрудниками томского политеха, которые организовали молодежный жилищный кооператив «Старый Томск». История была весьма впечатляющей: молодые специалисты возвращали городу уникальные здания и получали возможность решить квартирный вопрос, поселившись в самом центре Томска.
Проект свернули с началом перестройки, последующие попытки как-то возродить идею МЖК не увенчались успехом. Зато Томск успел получить порядка десяти знаковых деревянных зданий, благодаря энтузиастам, и, по сути, опробовал одну из вдохновляющих моделей для более позднего «Дома за рубль».
Что поснимать: конечно же, удивительный декор наличников, ухоженный палисадник дома и окрестные атмосферные дворики.
Школа №5
Школа №5, ул. Октябрьская, 16, 25. Краснокирпичное здание под номером 16 школы №5 — бывшая еврейская школа, построенная в конце XIX века известным томским купцом Ильей Фуксманом. Автором проекта стал Виктор Хабаров, тот самый, что спроектировал здание ресторана «Славянский базар» на берегу Томи и комплекс лавок на Базарной площади.
Но школа №5 — это не только дом под номером 16. Соединив в себе сразу несколько учебных заведений района Воскресенской горы, в один момент она занимала аж 7 зданий! Одним из них стало бывшее начальное еврейское училище, находящееся на противоположной стороне улицы под номером 25. Это готическое здание было построено в 1910–1911 году на средства купца Ильи Фуксмана по проекту уже упомянутого Товия Фишеля, главного архитектора города. Сейчас в нем так же расположена средняя школа №5.
Последний адрес механика Урусова
Памятная табличка проекта «Последний адрес», ул. Октябрьская, 28. Дом на Октябрьской, 28 — еще одна страница городской истории. Здесь расположена первая установленная в Томске в октябре 2016 г. памятная табличка, посвященная репрессированному в 1937 г. жителю, Петру Петровичу Урусову. Кем он был?
Железнодорожный механик Петр Урусов в 1929 г. женился на княжне Ольге Владимировне Голицыной. А 2 ноября 1933 года его арестовали по обвинению в террористических намерениях вместе с женой и ее братом, Александром Владимировичем Голицыным. За неделю до этого в заключение попали два других двоюродных брата из семьи Голицыных. Арестовали всех за «намерение убить товарища Сталина», участники дела получили по 3 года. Урусова отправили в Казахстан, А. Голицына в Кемеровскую область. Когда они освободились, то переехали в Томск. В декабре 1937 года Урусов был повторно арестован, и уже не вернулся из заключения. Памятные таблички Ольге Урусовой (Голицыной) и Александру Голицыну, арестованным в 1938 году, установили на доме № 66 по Загорной улице.
Нарядный «дом за рубль»
Дом за рубль, ул. Октябрьская, 30. Следующая табличка открывает совсем другую страницу истории Томска. Нарядный особняк по адресу Октябрьская, 30 отреставрирован по муниципальной программе «Дом за рубль», опыт которой перенимают и в других городах страны.
Эта двухэтажка с мезонином была взята в аренду бизнесменом Е. Калугиным в 2018 году, через пару лет ремонт был завершен. В ходе восстановительных работ почти все стены здания сохранили, полностью заменили лишь одну сторону, пострадавшую от пожара.
И укрепили склон на территории земельного участка, где расположен дом. Здание, объект фоновой застройки в Белоозёрье, выкрасили в «исторический» светло-голубой цвет. Теперь он — один из ярких акцентов всей улицы, привлекающий внимание издалека.
Что рядом и что поснимать? Памятник деревянного зодчества по адресу Октябрьская, 44, плавный спуск с горы к улице Шишкова, деревянные дома №№25, 27 и 29 на ней.
Свято-Троицкая церковь
Свято-Троицкая церковь, ул. Октябрьская, 43. Гуляя по Октябрьской, невозможно не заглянуть за прозрачную ограду местной церкви. Ее построили в середине XIX века на средства горожан, как единоверческую — это одно из направлений в старообрядчестве.
Одним из крупнейших жертвователей был мещанин-старообрядец Петр Поздеев. Северный и южный приделы достраивали постепенно, на протяжении второй половины XIX века.
В советское время единоверческому храму не повезло, как и многим другим — он был разграблен в 1937-1940-м, закрыт и использовался как склад Заготзерна, контора автоколонны «Сибхозтраса» и архив Дальнего Востока и Томской области. Но уже в 1945-м его разрешили открыть снова — по просьбам верующих. С того момента он перестал быть единоверческим.
Что поснимать? Здание бывшей единоверческой церкви, надгробие Королёва, интересные постройки на церковной территории — их много и они разнообразны.
Улица Шишкова
С Октябрьской свернем направо, на Шишкова, небольшую улицу, названную в честь автора главного сибирского бестселлера столетней давности, романа «Угрюм-река». Пройдя по Шишкова до перекрестка с улицей Лермонтова, можем немного отклониться от маршрута. Дело в том, что Лермонтова пересекает текущую вдоль Шишкова реку Ушайку, мимо Обруба к Каменному мосту, переходя в Аптекарский переулок.
Что рядом? Здесь можно заглянуть на Аптекарский мост, небольшой пешеходно-автомобильный переход через реку.
Но вернемся на Шишкова. Здесь нас поджидают мелкие сюрпризы, вроде редко встречающихся в Томске дубов — эти деревья в городе буквально наперечет, вряд ли вам удастся найти их больше десятка.
Дом за рубль, ул. Свердлова, 4. Налево от Шишкова — короткая улица Свердлова, бывшая Новокарповская. На ней под номером 4 — первый каменный «дом за рубль», пока не преображенный.
Жилой дом, ул. Шишкова, 14. Конечно, главное здание на этой улице — это памятник архитектуры, известный, как дом Шишкова. Но прежде, чем вы подойдете к нему, вас встретит его не менее резной сосед с большими воротами:
Дом искусств, он же Дом Шишкова, ул. Шишкова, 10. Дом Шишкова — один из самых известных памятников деревянной архитектуры Томска. Построенный купцом Акимовым, в честь которого в течение какого-то времени называлась вся улица в начале ХХ века, сегодня он работает, как заметная городская площадка для мероприятий — Дом искусств. Здесь же расположен первый в городе Литературный музей, с любовью собранный профессором Николаем Валентиновичем Серебренниковым, исследователем сибирской литературной истории.
Что рядом и что поснимать? Через улицу от дома на руинах городских бань огромный мурал, рассказывающий о В. Шишкове.
Первый музей славянской мифологии
Первый музей славянской мифологии, ул. Загорная, 12. Выйдя из ограды усадьбы, мы отправимся к финальной точке маршрута: Первому музею славянской мифологии, расположенному там, где ул. Шишкова берет свое начало от улицы Загорной. Она кружит по всему Болоту, повторяя в уменьшенном виде путь по Бакунина-Октябрьской.
В музее можно посмотреть коллекцию тематической живописи и графики, регулярные выставки декоративно-прикладного творчества . Здесь же проходят фестивали керамики, Медвежий фестиваль и собрания волонтеров «Том Сойер феста». А в музейной лавке можно купить огромное количество сувениров и книг о Томске, в том числе, новых путеводителей, вышедших в издательстве «Макушин Медиа».
Завершая прогулку вокруг Болота, стоит выйти на Обруб, к мостовой на Бакунина, Каменному мосту и собственно, площади Ленина. Из мира сонного, почти деревенского Болота вы за минуту переноситесь в парадный Томск. Отсюда открывается красивый вид — на перестроенное здание магистрата, старый Богоявленский собор, Иверскую часовню и вдалеке — реку Томь. Приятной прогулки!
Текст: Елена Фаткулина
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