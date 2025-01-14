В Томске отремонтировали внутренние помещения доходного дома купца Деева

В Томске завершился капитальный ремонт внутренних помещений объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дома Ф. Деева».

Как сообщает Томский центр по охране памятников, в историческом здании привели в порядок отделку стен, заменили инженерное оборудование и сети электро- и водоснабжения, отопления и связи.

Здесь установили системы безопасности, пожарную и охранную сигнализации. Для улучшения доступности у здания смонтировали пандусы.

Уточняется, что стоимость ремонта составила более 13 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета. Работы выполняло ООО «Недвижимость».

Напомним, ранее в историческом здании отремонтировали кровлю.

Доходный дом купца Федора Деева в стиле модерн был построен в 1914 году. Проект здания выполнен томским губернским архитектором Андреем Лангером в 1913 году, он же осуществлял технический надзор за постройкой. В начале ХХ века на первом этаже размещались магазины, на втором — арендные помещения для контор. С домом связано важное историческое и культурное событие — в 1918 году дом экспроприировали для размещения в нем первой Сибирской народной художественной академии. Когда советская власть в Томске временно пала, академию закрыли, а дом вернули владельцу. В некоторой степени здание сохранило свое первоначальное назначение — долгое время здесь находились магазины, в настоящий момент — административные учреждения и развлекательные заведения.

Больше о работе Лангера в Томске читайте в нашем материале «Гид по городу: 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера».

Фото: Томский центр по охране памятников

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