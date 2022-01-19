В Томске отремонтировали кровлю доходного дома купца Деева

19 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Подрядчик завершил капитальный ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения — доходного дома купца Деева на пер. Батенькова 3, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам начальника Центра по охране памятников Анжелики Зайцевой, подрядчик «СКИТ-93» отремонтировал стропильную систему кровли, заменил обрешетку, металлическое покрытие и теплоизоляцию чердачного перекрытия в соответствии с современными технологическими требованиями.

«Также строители заменили водосточные трубы и систему отопления в чердачном пространстве, — уточнила начальник центра. — На капремонт кровли дома-памятника из областного бюджета направлено более 5 миллионов рублей»,

Доходный дом купца Федора Деева в стиле модерн был построен в 1914 году. Проект здания выполнен томским губернатором архитектором Андреем Лангером в 1913 году, он же осуществлял технический надзор за постройкой. В начале ХХ века на первом этаже размещались магазины, на втором — арендные помещения для контор. С домом связано важное историческое и культурное событие — в 1918 году дом экспроприировали для размещения в нем первой Сибирской народной художественной академии. Когда советская власть в Томске временно пала, академию закрыли, а дом вернули владельцу. В некоторой степени здание сохранило свое первоначальное назначение — долгое время здесь находились магазины, в настоящий момент — административные учреждения и развлекательные заведения.

Больше о работе Лангера в Томске читайте в нашем материале «Гид по городу: 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: