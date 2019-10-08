Инвестор завершает работы в доме «за рубль» на Октябрьской, 30 в Томске (ФОТО)

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томска

В ноябре этого года планируется завершить ремонт дома по ул. Октябрьская, 30, который ведется по муниципальному проекту «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба администрации Томска.

«Инвестор, Евгений Калугин, один из первопроходцев программы „Аренда за рубль“. Он стал первым обладателем муниципальной льготной аренды после сдачи деревянного дома на ул. Пушкина, 5. По завершению ремонтных работ на этом объекте он взял в аренду два других деревянных дома по адресам: ул. Октябрьская, 30 и пер. Кустарный, 6. И один из них уже завершает. Это доказывает, что проект интересен бизнесу. И таким образом, в ближайшие годы без привлечения средств бюджета мы сможем восстановить несколько десятков знаковых для Томска деревянных зданий», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Сейчас восстановительные работы в доме на Октябрьской, 30 подходят к своему завершению.

Двухэтажный дом общей площадью 255 кв. м был взят в аренду около года назад. По словам арендатора, в ходе восстановления около 90% стен были сохранены, полностью заменить пришлось только одну сторону здания, которая была подвержена пожару. В помещения уже подведено отопление, водоснабжение, электричество, практически полностью выполнена внешняя отделка стен. Дом выкрашен в светло-голубой цвет, осталось разместить элементы декора на окнах и карнизах здания.

В ходе восстановления усадьбы одним из сложных моментов стала необходимость укрепления склона на территории земельного участка. За лето туда было отсыпано около 400 камазов грунта, часть которого предоставила администрация Октябрьского района.

Дом на Октябрьской, 30 является объектом фоновой исторической застройки в районе Белого озера.

1970-е годы Фото: Администрация Томска

Одной из его архитектурных достопримечательностей является красивая башенка на верхнем этаже, а также утраченный в 80-е годы узорный парапет с солярным знаком, который будет восстановлен по старым фотографиям. Цветовые решения дома приняты по результатам изучения сохранившихся затёков старой краски — так было установлено, что исторически дом был окрашен в светло-голубой цвет. При работе над проектом серьёзную помощь оказали бывшие жители этого дома, консультировавшие проектировщиков по вопросам, связанным с воссозданием утраченных элементов.

Дом до восстановления Фото: Администрация Томска

По словам арендатора, внешние работы по отделке здания полностью завершатся уже в середине ноября, после чего он планирует подать документы на получение льготной аренды здания. Поскольку к зданию уже подведены все коммуникации, проводить внутреннюю отделку помещений планируется в зимнее время. В восстановленном доме он планирует реализовать социальный проект, связанный с открытием учреждения для детей.

08.10.2019 Фото: Администрация Томска

08.10.2019 Фото: Администрация Томска

Почитать о том, как Евгений Калугин восстанавливал дома на ул. Пушкина, 5 и ул. Октябрьская, 30 можно тут.

Тэги/темы: