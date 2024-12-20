Сотый населенный пункт Томской области появился на карте оптического покрытия «Ростелекома»

20 декабря 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» подключил к широкополосному доступу в интернет Малиновку Томской области. Это сотый по счету населенный пункт региона, в частном секторе которого провайдер проложил современные линии связи. Волоконно-оптическая сеть охватила около 400 домовладений села.

Ранее жители пользовались телеком-услугами по медным линиям с максимальной пропускной способностью в 8 Мбит/с, после прихода оптики скорость доступа к интернету выросла в 25 раз.

«Активное строительство оптики в частном секторе области идет уже третий год. За это время наш скоростной интернет стал доступен сорока тысячам домохозяйств, из которых десяти тысячам — в этом году. Мы продолжим развивать инфраструктуру для того, чтобы люди из любой точки области могли с комфортом потреблять цифровые услуги и сервисы», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Абоненты Малиновки теперь могут пользоваться широкополосным интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть цифровое ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, подключать уличные и внутридомовые видеокамеры для дистанционного контроля за домом.

Кроме того, жители населенных пунктов, где есть сотовая связь «Ростелекома», могут зафиксировать стоимость телеком-услуг, подключившись по акции «Навсегда». Заявки принимаются на сайте провайдера до 31 января 2025 года. В этом предложении оператора представлены четыре тарифных плана — «Технологии Доступа», «Технологии общения», «Технологии развлечения» и «Технологии выгоды».

Подробную информацию о подключении услуг можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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