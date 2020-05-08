Усадьба на «Болоте». Как реставрируют первый каменный «дом за рубль»

8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Первый и пока единственный каменный дом взяли в «Аренду за рубль» год назад. За это время утвержден проект реставрации дома по Свердлова, 4 и начаты восстановительные работы,за ходом которых можно следить в Инстаграме.

Мы встретились с инвестором «дома за рубль» Олегом Полозовым и автором проекта Антоном Хамматовым и узнали у них, чем их привлек старинный дом на "Болоте" и каковы их планы на ремонт.

Архитектор с колючей проволокой

Антон Хамматов исследует «Болото» с 2005 года Фото: Вероника Белецкая

Исторический район, в котором находится улица Свердлова, называется «Болотом» неспроста. В XVII веке там было самое настоящее болото, служившее препятствием для вражеских набегов, а еще в XVIII веке горожане ходили туда за клюквой. В дальнейшем местность стали застраивать, и уже к концу XIX века это был жилой район с общественными заведениями, лавками, доходными домами.

Современный вид на район «Болота» с одной из верхних видовых точек Фото: Владимир Дударев

В 2005 году Антон Хамматов, в то время — студент ТГАСУ, под научным руководством Ларисы Романовой написал диплом по теме «Историко-культурный парк в районе „Болото“». С тех пор он болеет этим проектом.

— Это большой участок в центре города с сохранившейся исторической застройкой. Она в большинстве своем осталась, потому что участок не развивается — там сложные грунты и нельзя строить высотные дома, — говорит Антон. — И с этой территории не видно город, потому что она находится в котловине. По периметру идет Воскресенская гора — место, c которого начинался Томск. Это очень ценный исторический участок, фрагмент территории которого предполагалось развить под мастерские, креативные кластеры, музеи. Проект предполагал полное воссоздание исторической ситуации, чтобы человек, оказавшийся там, мог максимально погрузиться в прошлое.

Дом на Свердлова в 70-е годы Фото: Павел Коханенко

После окончания университета Антон Хамматов хотел продолжить начатую работу. Но планы по развитию «Болота» так и не начали воплощаться, и архитектор решил сконцентрироваться хотя бы на одном объекте.

— Я выбрал квартал квартал в границах ул. Шишкова, Свердлова, пер. Горшковский, ул. Загорная, в котором находятся уже отреставрированные дома по ул. Шишкова, 10 и 14, памятники архитектуры федерального значения, являющиеся визитной карточкой города, — продолжает он. — Этот квартал этот в любом случае необходимо сохранить в историческом виде, и на его территории много красивых зданий. Среди прочих — каменный дом по адресу ул. Свердлова, 4. Он обращает на себя внимание, я его еще в детстве увидел первый раз. А когда начал его изучать, то понял, что аналогов у этого здания нет. Есть типовые проекты, по которым строились подобные здания — анфиладная планировка, фасадные элементы. Но сам декор — выразительные рельефные русты, карнизы, обрамление окон — совершенно уникален.

Уникальный декор здания с утратами, но все же сохранился Фото: Вероника Белецкая

Дом на Свердлова был заброшен и полуразрушен еще шесть лет назад, когда Антон выбрал его в качестве объекта для проектирования. Кровлю, перекрытия уже начали разбирать и растаскивать. Город занимался консервацией, окна заделали металлом, но мародеров это не останавливало. Тогда Антон Хамматов с друзьями-общественниками огородили это здание — намотали колючую проволоку, повесили вывеску, что объект под охраной.

— Мы разрушение остановили, а чтобы продолжить дело, нужен был проект. Зная, что самостоятельно такой проект сделать будет сложно, для этого необходим большой опыт и глубокие знания, я обратился на кафедру, и мне предложили защитить работу в качестве магистерской диссертации. В течение двух лет я занимался этой работой под руководством Ларисы Степановны Романовой, (она кандидат архитектуры, заведующая кафедрой РиРАН, доцент ТГАСУ). После защиты проекта стали рассматривать возможности реставрации и приспособления, было много разных идей: сделать в заброшенном здании полигон для практических занятий по реставрации для студентов архитектурного факультета или приобрести здание в собственность и отреставрировать на собственные средства. Но реалии оказались другие: город памятники в собственность не отдает, потому что нет рычагов давления на владельца, он может имущество своё снести, разрушить, потерять и ему нельзя в этом препятствовать — так происходило со многими зданиями, — рассказывает архитектор.

В 2018 году проект Антона Хамматова получил диплом Международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству в Волгограде Фото: Вероника Белецкая

Когда появилась муниципальная программа «Аренда за рубль», каменные дома поначалу под нее не попадали. Первый дом, который выставили на торги — Свердлова 4. Именно потому, что по нему уже был готовый проект.

— Я сам хотел его взять в аренду, но потом меня отговорили. Заниматься одним домом сложно. Если я переключусь на дом, то не смогу заниматься территорией, — сказал Антон.

Появление инвестора

Арендатор Олег Полозов Фото: Вероника Белецкая

Год назад появился еще один человек, которому небезразлична судьба дома по Свердлова, 4. Заявку на аукцион подал Олег Полозов, юрист, занимающийся частной адвокатской практикой.

— На дом я обратил внимание уже после расселения, когда он начал разрушаться, просто проходя мимо. Понравился потому, что для этого района он уникален, и я всегда был поклонником дореволюционного кирпича. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и с интересом включился в реализацию проекта, — рассказал арендатор здания.

Олег и Антон на объекте Фото: Вероника Белецкая

Когда Антон узнал, что «его» дом взяли в аренду, он связался с Полозовым и предложил работать вместе. Олег в Инстаграме дома так написал об этом знакомстве:

Когда я брал дом в аренду, я не имел ни малейшего представления о реставрации, не знал ничего о самом доме и его истории, не представлял, кто будет заниматься изысканиями и проектированием, с чего начать, куда пойти. Предстояло искать и разбираться. Но всего через два часа после аукциона мне написал Антон, сказал, что у него есть проект и предложил сотрудничество. И я не будь дураком мгновенно согласился. Так мы познакомились, чудесным образом оказалось, что многое уже сделано заранее, и идея обрела свои очертания. Одним словом, повезло!

— В данный момент мы сдали первоочередные противоаварийные мероприятия — такой альбом, который позволяет законсервировать здание, чтобы оно перестало разрушаться. В течение следующих четырех лет, как следует из договора с городом, мы планируем его восстановить, — говорит архитектор.

Инвестор предполагает разместить в нем свое юридическое бюро, но до этого еще далеко: слишком много работы предстоит.

От фасада до интерьера

Состояние дома можно оценить при взгляде сверху Фото: Вероника Белецкая

Здание будет восстановлено в историческом виде и снаружи, и изнутри, так как его интерьер также является предметом охраны. Олег и Антон считают, что им еще повезло: многие объекты сохранились целиком или частично — потолочные розетки, ступени, фрагменты дверей, изразцов на голландских печах. Всё это складируется и маркируется на объекте в соответствии с порядком реставрационных работ, чтобы были образцы для восстановления.

Фрагмент гипсового карниза, который шел по периметру потолка, в руках Антона Фото: Вероника Белецкая

Старинный кованый гвоздь в руках Олега Фото: Вероника Белецкая

В местах, недоступных для истирания или ударов, многие элементы здания имеют совершенно новый вид: например, детали карнизов, гипсовая лепнина под слоем краски, — все, что защищено от повреждений и эрозии, как новенькое.

Вид дома изнутри Фото: Вероника Белецкая

Хорошо сохранился подвал, об этом свидетельствует правильная посадка здания. При проблемах с нижним этажом, дом начал бы искривляться, появились бы трещины.

Фрагмент цокольного этажа Фото: Вероника Белецкая

Архитектурные детали Фото: Вероника Белецкая

Планы на усадьбу

Вид дома со двора Фото: Вероника Белецкая

То, что дом на Свердлова — не отдельное строение, а часть усадьбы, Антон Хамматов понял, когда начал его изучать, об этом свидетельствовали архивные документы, планы БТИ 1932 года.

— Однажды я рассматривал фотографии «Болота» и увидел крышу этого здания и хозпостройку, а на втором году проектирования коллеги прислали мне фотографию 1984 года из архива Сибспецпроектреставрации. По таким кусочкам я все собирал. Понял, что фотографировать бессмысленно, нужно замерять, — говорит архитектор. Проект реставрации сделан на основе графической реконструкции усадьбы, а она, в свою очередь, результат исследований на месте и в архивах.

Вот как усадьба на Свердлова может выглядеть после реконструкции Графическая реконструкция усадьбы на 1932 год. Проект Антона Хамматова

Следы несохранившихся построек усадьбы Олег и Антон смогли обнаружить на участке. Деревянное здание находилось рядом с каменным.

Антон показывает место, где стоял флигель Фото: Вероника Белецкая

Фрагмент цоколя утраченного здания Фото: Вероника Белецкая

Будет ли восстановлена усадьба целиком — об этом инвестор пока говорит с осторожностью. Слишком много труда и денег нужно вложить в восстановление даже одного здания. Но в мечтах, конечно, это есть.

— Однажды проект историко-культурного парка на территории района «Болото» будет реализован, и это станет интересным развитием прогулки, — уверен Антон Хамматов. — Если от Лагерного сада спускаться в сторону центра, можно незаметно за разговором оказаться на площади Ленина. А дальше некуда пойти. После пассажа Второва — тупик: вроде бы, ты хотел куда-то прийти, но не пришел, а это как раз явилось бы таким логическим завершением, жемчужиной этой прогулки.

Текст: Анастасия Колмацуй, Катерина Кайгородова

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