Томская область попала в топ-4 креативных регионов России

23 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

По итогам 2024 года Томская область вошла в четверку самых креативных субъектов РФ вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирской областью.

Эти данные опубликованы во втором издании «Рейтинга креативных регионов России» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Оценивались субъекты по 52-м показателям, которые были разделены на четыре раздела: социально-экономические условия, культурная среда, экономика креативных индустрий и их поддержка. Источниками информации послужили данные федеральных органов государственной власти, центров кластерного развития и базы региональных правовых актов.

Томск в новом рейтинге сохранил позицию прошлого года и остался на четвертом месте. При этом индекс сразу по трем разделам — социально-экономические условия, культурная среда и экономика креативных индустрий — снизился и оценивается как средний. Положительная динамика наблюдается лишь в тематике «Поддержка креативных индустрий».

Также Томская область стала первой среди 19 субъектов РФ по значению индекса креативных индустрий в группе «Малые промышленные регионы». Этот рейтинг составляется на основе стоимости нематериальных активов и показателя выручки, а также по количеству посещений библиотек. В его топ-3, кроме Томска, входят Ивановская и Костромская области.

Согласно данным рейтинга НИУ ВШЭ, в этом году в первой двадцатке сохранилось преобладание регионов из европейской части страны и Уральского федерального округа. Восток, кроме Новосибирской и Томской областей, представляют Красноярский край (19-е место) и Республика Саха (Якутия) (20-е место).

«Рейтинг креативных регионов России» составляется Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2023 года. Он позволяет сопоставлять регионы по общему уровню развития креативных индустрий, а также в разрезе четырех тематик. В прошлом году в первую десятку рейтинга попали: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская области, Республика Татарстан, Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская и Свердловская области.

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