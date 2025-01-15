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В Томске пройдет концерт «Письмо из Хогвартса» при 1000 свечей

Город, Культура в Томске, Томские новости, кино Гарри Поттер интересные новости В Томске пройдет концерт «Письмо из Хогвартса» при 1000 свечей

В четверг, 30 января, в Центре культуры Томского государственного университета пройдет концерт «Письмо из Хогвартса». Томичи услышат музыку из культовой кинофраншизы о Гарри Поттере при тысяче свечей.

Как сообщают организаторы, композиции представят солисты струнного трио Lumos Concerts из Владивостока. Томичей погрузят в атмосферу темной Тисовой улицы, торжественного бала в Хогвартсе, решающего матча по квиддичу и роковой битвы.

В составе трио Lumos Concerts — лауреаты международных конкурсов Марианна Тертерян (скрипка), Сергей Тищенко (альт) и Сергей Ананич (виолончель). Они известны своими концертами при свечах.

Концерт пройдет 30 января в Центре культуры ТГУ на пр. Ленина, 36. Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 1 500 рублей.

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