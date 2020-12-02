В Томске на Ушайке образовалась удивительная круглая льдина
2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Соколова
В Томске на реке Ушайке в районе Аптекарского моста образовалась круглая льдина. Видео с удивительным явлением поделилась в своем Facebook Алина Соколова.
«Приезжайте в Томск на Аптекарский мост любоваться круглой льдиной! Она еще несколько дней будет расти, а потом примерзнет к одному из берегов», — написала Алина.
В свою очередь очевидцы также отмечают, что летом на месте круглой льдины образуется водоворот.
Напомним, этот участок реки практически не замерзает. Что привело к тому, что здесь традиционно зимуют утки, поголовье которых из года в год увеличивается.
За видео благодарим нашего читателя Андрея Зубрина.
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