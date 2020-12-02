В Томске на Ушайке образовалась удивительная круглая льдина

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2020 // Фото: Алина Соколова

В Томске на реке Ушайке в районе Аптекарского моста образовалась круглая льдина. Видео с удивительным явлением поделилась в своем Facebook Алина Соколова.

«Приезжайте в Томск на Аптекарский мост любоваться круглой льдиной! Она еще несколько дней будет расти, а потом примерзнет к одному из берегов», — написала Алина.

В свою очередь очевидцы также отмечают, что летом на месте круглой льдины образуется водоворот.

Напомним, этот участок реки практически не замерзает. Что привело к тому, что здесь традиционно зимуют утки, поголовье которых из года в год увеличивается.

За видео благодарим нашего читателя Андрея Зубрина.

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