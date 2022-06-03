В Томске прошла презентация бумажного путеводителя по деревянной архитектуре Елани

3 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В воскресенье, 29 мая, на фестивале интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина. Лирика и физика» состоялась презентация бумажного путеводителя по деревянной архитектуре Елани.

«Путешествие по Елани» — первый путеводитель издательства «Макушин Медиа», вышедший в серии «Городское путешествие» весной 2022 года. Книгу представили автор и продюсер проекта Елена Фаткулина, главный редактор изд-ва «Макушин Медиа» и консультант проекта Екатерина Кирсанова, директор музея «Профессорская квартира».

Екатерина Кирсанова и Елена Фаткулина Фото: Серафима Кузина

«Нам было важно попробовать новый книжный формат в серии „Городское путешествие“ — более легкий, более практичный. Небольшой путеводитель, который туристу можно легко взять на прогулку по городу, без проблем увезти с собой из Томска в ручной клади или подарить как сувенир на память о поездке. О том, что такая книга востребована, нам говорили многие покупатели нашего первого „Городского путешествия“», — рассказала главный редактор издательства Елена Фаткулина.

Консультантом на проекте выступила директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова. Также в путеводитель вошли ее рассказы об архитектурных памятниках Елани и их жителях.

В презентации принял участие и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. «Всегда радуюсь, когда наши талантливые, увлеченные томичи представляют результаты своего творческого труда. Что тут скажешь — молодцы! Вы своими проектами показываете, насколько богат Томск умными, креативными, неравнодушными людьми. Поздравляю всех авторов и участников этого проекта, поздравляю всех томичей с новой книгой о Томске, путеводителя по одному из самых интересных районов нашего старинного города — Елани. Ждем от вас новых проектов!» — отметил Михаил Ратнер.

и.о. мэра Томска Михаил Ратнер Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Приобрести книгу можно в редакции издательства по адресу: пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, офис 305 в будние дни с 13.00 до 17.00. Стоимость: 600 рублей.

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