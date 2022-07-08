Чайная на Пушкина. Новая жизнь «дома за рубль» у Белого озера

8 июля 2022 / Томский Обзор

Мы несколько лет следили за тем, как восстанавливали деревянный дом по ул. Пушкина, 24. Им по программе «Дом за рубль» занимался Александр Беликов.

И вот настало то время, когда основные работы закончены, пространство обживается, постепенно превращаясь в чайную.

Светлана Хмельницкая, хозяйка чайной на Пушкина, 24 Фото: Серафима Кузина

Хозяйка чайной — Светлана Хмельницкая, жена Александра Беликова, дизайнер фабрики деревянных игрушек «Томик». Именно она сегодня встречает посетителей на Пушкина, 24.

Почему выбор предпринимателей, решивших принять участие в программе «Дом за рубль», пал именно на чайную?

Дом был построен в 1899 году, и до Революции здесь располагалась именно чайная. Но об этом новые хозяева узнали уже в процессе восстановительных работ, сначала на первом плане было другое:

— Мы видели, что дом погибает, было желание помочь, сделать так, чтобы он остался жить, — признается Светлана. — Когда-то он был «визитной карточкой» Томска. Город рос от Воскресенской горы, и неподалеку располагался этот красивый, нарядный дом, построенный Павлом Романовичем Кочерженко. Он задал стиль, тон этому району. Раньше местность выглядела попроще — кругом были склады, перевалочные базы. Во дворах усадеб хранились ценные грузы, которые везли с востока. Потом их водным путем отправляли в европейскую часть России. Центр деловой жизни Томска был связан с проходившим здесь Сибирским трактом. Конюшни, транспортные компании… Большой логистический хаб, если говорить современным языком. Через несколько лет Кочерженко построил рядом кирпичный дом — более дорогой. Его дела шли хорошо, он развивался, богател, кипела жизнь. До той поры, пока в 1903 году в Сибири не появилась железная дорога. Она обошла Томск, и большой этап жизни города закончился.

В чайной Фото: Серафима Кузина

В архиве удалось найти информацию, что, скорее всего, на первом этаже в доме располагалась чайнАя (с ударением на второй слог, по аналогии с пивной). Выяснили и другие подробности о здании. Большая печка находилась в подвале, при восстановлении ее перенесли на первый этаж, сделали ее «сердцем дома», на которое могут любоваться гости. Также именно она согревала всё здание, пока шли строительные работы. На втором этаже сдавались комнаты, поэтому дом можно было назвать доходным. Из других фактов, что удалось найти в архиве — в инвентарной описи 1928 года говорится, что это деревянный двухэтажный дом с бутовым жилым подвалом. И то, что у здания есть подвал, стало во время работ по восстановлению для всех сюрпризом.

Спуск в подвал Фото: Серафима Кузина

Строительные работы заняли четыре года, еще около трех лет шла отделка.

— Хотелось сделать быстрее, как мы привыкли — за пару месяцев справиться с ремонтом. Но когда поняли, что надо минимум два года потратить на отделку, то было тяжелое ощущение — то ли мы чего-то не умеем, то ли у нас не получается, — говорит Светлана. — Но здесь поспешные решения не подходят. Спешка была неуместна, а мы привыкли все делать быстро.

Хотя чайная принимает гостей уже с весны, содержательное наполнение проекта все еще в разработке. За прошедшие годы идеи о будущем предназначении дома несколько раз менялись. Сначала был проект, предполагающий открытие ресторана и кафе. Но потом случилась пандемия и развивать эту тему пока не стали. Сегодня «Чайная» больше похожа на культурно-досуговый центр, где можно поучаствовать в квесте или в познавательной программе. Хотя от идеи с кафе здесь не отказались, просто на время отложили.

Подвал, первый и второй этаж и двор

Стены подвала — из бутового камня Фото: Серафима Кузина

Спускаемся в тот самый таинственный подвал, о котором говорила хозяйка чайной. Он скорее напоминает подземелье. Обнаружили его при разборе дома — в планах его не было, как давно им пользовались, было непонятно:

— Увидели верхнюю кладку, думали — фундамент. Стали копать, убирать полы, мусор — и обнаружили вот такое пространство! Оно сохранилось благодаря тому, что про него никто не знал. Котлован для здания вырыли в 1895 году, тогда здесь и велись работы. Видно, что использована смесь — глина, песок и яичные белки, получался раствор. Это — первозданный фундамент, он сохранился с конца XIX века. Подвал большой — в то время это была обычная практика для такого помещения. В нем хранили продукты, здесь зимовал домашний скот, стояла печь, люди готовили еду, — рассказывает Светлана.

Сейчас в подвале проходят квесты Фото: Серафима Кузина

— Другой момент — Томск страдал от пожаров. Был отстроен алгоритм: когда дом горит, то пожар тушат, бревна разбирают, делают крышу, и, даже если на дворе зима и мороз, люди спускаются в подвал и спокойно в нем живут, а летом строят новый дом. Если соединить подвалы между собой, как это было на улице Красноармейской, то получались эвакуационные подземные ходы. У всего было практическое применение.

Старинный дверной проем Фото: Серафима Кузина

В здание на Пушкина, 24 подземные ходы не ведут. Но когда Кочерженко построил рядом второй дом, его с чайной соединил дверной проход. Сейчас проем заложили кирпичами, тем не менее, он наглядно дает понять, какими могли быть ходы и соединения между домами.

Сегодня подвал стал пространством для программ «Путешествие во времени» и знакомства с томской историей. А также квестов, построенных отчасти по произведениям томских писателей, в чьих книгах говорилось о нашем городе.

В чайной Фото: Серафима Кузина

Возвращаемся из сумрачного прохладного подвала на первый этаж, светлый и просторный. Светлана приносит для нас травяной чай на ярком расписном подносе. Их специально продумывали эффектными и в народном стиле, чтобы оживить лаконичное визуально пространство:

— Думала, как должны выглядеть наши подносы, и судьба послала мне художницу Татьяну Гринчук, — поясняет Светлана. — Нашла в интернете ее интервью, связалась с нею, объяснила нашу задумку. Татьяна живет в Северске, она занимается росписью по дереву. Когда услышала, что нам нужен народный стиль, то рассказала мне про урало-сибирский.

Роспись Татьяны Гринчук Фото: Серафима Кузина

Остальные детали тоже продуманы — с мастерицей, которая вяжет коврики из трав, Светлана когда-то познакомилась на Празднике топора, берестяные вещицы делают в Асино. Самовар тульский, комбинированный — его можно топить и углем, и дровами. А когда на это нет времени, то использовать электрический провод.

Тульский самовар в чайной Фото: Серафима Кузина

Поднимаемся на второй этаж и первым делом видим экспозицию, посвященную Чайному пути по Сибирскому тракту. На стене карта с иллюстрациями станций, острогов (их к Чайному пути делала Галина Сорокина, известная томская художница). Возле каждого пункта — экспликация с исторической информацией о нем. А еще здесь проводится игра «Чайный путь. Путешествие в Китай».

Чайный путь с иллюстрациями Галины Сорокиной Фото: Серафима Кузина

На карте видно, что Томск — центральный пункт чайного пути. Дальше товар шел в Тюмень, оттуда уже в столицы. На востоке важными точками были Иркутск и город Кяхта. Начало же путь берет из китайской Ухани, той самой, которую мы все знаем из-за пандемии ковида.

На окнах шторы — помещение специально решено в городском мещанском стиле.

— Шторы — символ роскоши и богатства, — уточняет Светлана. — Если есть шторы — считалось, это богатый, хороший дом. Известный многим символ домовой резьбы на наличниках « Занавес с кистями» — это наш, томский, распространенный орнамент. Он призывает процветание и доход.

На втором этаже чайной Фото: Серафима Кузина

У второго этажа насыщенная история — сначала здесь располагалось две квартиры. После революции его национализировали и организовали студенческое общежитие — в соседнем здании тогда размещался томский зооветеринарный техникум. Потом квартиры передали преподавательскому составу. Две семьи жило на втором этаже, две на первом. Дом был по тем временам очень комфортабельный с канализацией, водопроводом. Во дворе — конюшня на 7 лошадей. В 1941 году их мобилизовали на войну. Во время эвакуации организовали подселение, квартир в доме стало 8.

Во дворе дома небольшая экспозиция: сани и деревянная скульптура — конь и мальчик Фото: Серафима Кузина

— Дом жил своей жизнью, старел. Водопровод и канализация во время войны перестали работать, туалет организовали во дворе, — рассказывает Светлана. — Такая у дома судьба. К 2000-м годам он был признан аварийным, жить в нем больше было нельзя. Его расселили, он стоял пустым. В 2013 случился сильный пожар, особенно сгорела та сторона здания, что со стороны Воскресенской церкви, где были цифры «1899». Декор, наличники пострадали. В таком состоянии он и стоял, пока не заработала программа «Дом за рубль». Ему повезло что в 2016 году Александр Беликов начал его восстанавливать. Снаружи дом выглядел не так страшно, каким потом оказалось его состояние. Внутри все заросло крапивой, кустарником. Взяли бревна на экспертизу — а они все сгнившее внутри…

Из аутентичного у дома сохранился подвал и часть наличников, они украшают сейчас второй этаж. Остальное делалось по образцам заново. Еще во время разбора горелых завалов нашли клад — целые и невредимые цифры 1, 8, 9. Как они оказались целыми после сильного пожара, неясно. Их отреставрировали и вернули на прежнее место. Также, как буквы-инициалы владельца Павла Романовича Кочерженко.

1-2. Фрагменты старинных деревянных украшений дома, команые гвозди. 3-4. Деревянные цифры находятся на фасаде слева, инициалы — справа Фото: Серафима Кузина, Владимир Дударев

На столике на втором этаже можно увидеть «артефакты», они когда-то были частью дома. Это огромные гвозди, которые держали крышу и детали декора со следами пожара.

На других столах — маленькие домики:

— Это сруб, чтобы каждый смог построить себе маленький «Дом за рубль», — смеется Светлана. — Такие конструкторы делает наша фабрика деревянных игрушек «Томик». — Бревна назывались раньше осляди, а сруб не строили, а вязали. Так называли потому, что эта связь была монолитная, одно бревно подгонялось к другому. У конструктора торцы бревен выступают наружу — как и, собственно, в нашем доме. Называется сруб «в обло». Мы с детьми разбираемся с помощью конструктора, как построить дом.

Домики-конструкторы, которые производят на фабрике «Томик» Фото: Серафима Кузина

На стенах на втором этаже вязанные салфетки:

— Их сделала моя мама, ей 85 лет, — поясняет Светлана. — Во время пандемии дала ей такое задание, и она за творчеством пережила тот сложный год.

Вязаные салфетки — узнаваемая деталь старого быта Фото: Серафима Кузина

Двор возле дома тоже потихоньку преображается. Где именно была конюшня, неизвестно, старых фотографий не сохранилось. Сегодня там сделали навес и остановили деревянную скульптуру — мальчик обнимает коня. Рядом — настоящие старые купеческие сани, в таких когда-то ездили по городу вместо такси. Еще во дворике разбили огород-сад, где будут сажать растения и кустарники для чая. Покажут гостям, как растет то, что потом заваривается в чайнике.

— Только захотела сад, как познакомилась с прекрасным ландшафтным архитектором Мариной Михайлик, — радуется Светлана. — Поставила ей задачу посадить растения, чтобы они летом друг друга сменяли, при этом выдержать концепт — нам нужны «аборигены» Томска. У нас путешествие во времени, значит, надо, чтобы все было как 120 лет назад. Современные растения не очень подходят.

Чайные травы можно увидеть и в садике при доме, и в процессе заварки Фото: Серафима Кузина

В итоге здесь растет классика: традиционные для чая зверобой, душица, кусты смородины, черноплодная рябина, малина, чабрец, шалфей… Смеси из таких трав и листьев получаются очень вкусные — пришедшие в «Чайную» дети часто сначала говорят: «Я такое не пью», а потом восхищаются «Ой, как вкусно!».

Волшебный дом

В чайной просторно — можно встречать туристов и проводить мероприятия для горожан Фото: Серафима Кузина

В чайную уже заглядывают томские экскурсоводы — к примеру, водит свои группы Елена Ерофеева. Светлана уверена: в таком доме можно говорить о Томске бесконечно! И хочет сотрудничать с людьми, которые любят наш город, хотят знакомить с ним.

— Сейчас здесь в основном бывают группы школьников, мы им рассказываем о жизни Томска, об истории. В определенный период этот дом был в центре городских событий. У нас есть краеведческо-развлекательная программа «Путешествие во времени», для ребятишек это и отдых, и возможность узнать много нового. Они пьют чай, играют в городки, носят коромысло, собирают поленницу: знакомятся с бытом и понимают, как прежде жили люди. К примеру, для нас сегодня русская печка — экзотика. Но здесь, в доме, она есть, по всем правилам сложенная печником. Поэтому рассказываем, что в печи готовили, как она помогала нашим предкам жить.

Печь действующая, в ней можно готовить Фото: Серафима Кузина

Сейчас в чайной ищут человека, кто умеет обращаться с печкой и мог бы готовить в ней, обещают гостям, что со временем здесь будут традиционные русские обеды — пирожки, суп, каша… А как относятся к чайной томичи?

— Когда к нам заходят, то часто спрашивают: «Как вас найти, мы о вас не знали», хотя мы о себе рассказываем, где можем — в своих группах в социальных сетях, во всех томских афишах, — уточняет Светлана. — Но лучше всего работает «сарафанное радио». Вообще наш дом волшебный — заходят люди в разном настроении, и молодые, и взрослые. Но выходят все с одинаковыми признаниями: «Мы хотим прийти еще!». Дом «работает». Мне как хозяйке очень нравится принимать гостей, рассказывать им истории. В воскресенье в 12:00 у нас программа для горожан, на нее можно попасть по записи.

Интерьеры чайной Фото: Серафима Кузина

Есть экскурсии и по кварталу, где находится здание. Когда Светлана продумывала программу, нашлись важные детали, касавшиеся благоустройства района в прошлом:

— Оказалось, Павел Романович Кочерженко не только построил такой дом и задал моду, стиль во всем районе. Рядом находится Белое озеро, в 1908 году его хотели засыпать, Дума приняла такое решение, поскольку оно было грязным, превратилось в свалку. На месте озера собирались построить очередные склады. Тогда Павел Романович вместе с купцом Кухтериным и другими соседями-единомышленниками, взялись это озеро очистить. Посадили рядом деревья, поставили лавочки, разбили парк... Это был первый томский общественный парк, созданный по инициативе частных лиц. Благодаря им мы до сих пор можем прогуляться вдоль озера, спасибо этому человеку! Больше ничего о Павле Романовиче, увы, неизвестно, но эти два дела — восстановление озера и постройка дома — они того стоят, чтобы о нем помнить.

Как проект будет развиваться дальше? Идея с кафе, где гости смогут выпить вкусного чая, не забыта. Просто жестких сроков, когда проект будет воплощен в жизнь, уже нет. Когда сложится, тогда и сложится.

На шкафчике с кружками живут деревянные лошадки Фото: Серафима Кузина

А когда-то чайные были почти в каждом доме этого района:

— В день приходило и уходило несколько обозов, людям надо было поесть перед дорогой, у ямщиков был хороший аппетит, — поясняет Светлана. — В этой части города чайная была распространенным форматом. Здесь пили чай и ели простые, незатейливые блюда. Можно сравнить чайную с хорошей столовой, где дешево, быстро и большие порции.

Мечта Светланы — чтобы туристы заезжали в «Чайную» почаще. А стратегическая — чтобы таких восстановленных домов в Томске становилось больше.

— Чем они ценны в городе? Когда в окнах вечером горит свет, висят шторки, сидит кошка, стоит цветок, то видно — дом живет, — считает Светлана. — Вот если бы программа «Дом за рубль» развивалась в сторону не офисных зданий, а доходных домов с квартирами, где живут семьи… Это моя мечта. Тогда и домов будут гораздо больше восстанавливать. Несколько семей смогут собраться и поселиться в таком обновленном доме. 700 ресторанов и офисов не сделаешь, столько «домов за рубль» при нынешних условиях в городе не появится. А хочется, чтобы Томск развивался в таком направлении.

Светлана Хмельницкая Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

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