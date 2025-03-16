18+
18+
РЕКЛАМА

Пчелы погибли при пожаре в омшанике в Томской области

Город, Происшествия, Томские новости, пожар сводка происшествий жесть Томска интересные новости Пчелы погибли при пожаре в омшанике в Томской области

В поселке Причулымском пожар погубил пчел, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожара в омшанике — отпаливаемом помещении для зимовки насекомых — произошло возгорание. Пожар охватил стены и крышу здания.

Площадь возгорания составил 28 квадратных метров. Над его ликвидацией работали восемь человек и две единицы техники. Спасти пчел не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские спасатели помогли школьнику, который застрял в металлической конструкции

22 февраля 2025
Томские новости

Бывший и. о. мэра Томска Ратнер назначен замгубернатора по агропромышленной политике

17 февраля 2025
Томские новости

Гонки на лопатах, яичная эстафета и трехметровые скоморохи. В Светлом проводили зиму

3 марта 2025
Томские новости

Более полумиллиона детей в Сибири пользуются специальными банковскими картами

4 марта 2025
Томские новости

Томичам расскажут об истории появления муралов в центре города

27 февраля 2025
Томские новости

Андрей Салтан проведет открытое мастер-шоу по гончарному искусству в Томске

26 февраля 2025
Томские новости

Экс-директора томского санатория приговорили к 17,5 годам колонии

4 марта 2025
Томские новости

В Томске открылся юбилейный Сибирский фестиваль керамики

15 февраля 2025
Томские новости

Томские ученые придумали, как очищать проточную воду от мышьяка

19 февраля 2025
>