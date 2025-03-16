Пчелы погибли при пожаре в омшанике в Томской области

16 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

В поселке Причулымском пожар погубил пчел, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожара в омшанике — отпаливаемом помещении для зимовки насекомых — произошло возгорание. Пожар охватил стены и крышу здания.

Площадь возгорания составил 28 квадратных метров. Над его ликвидацией работали восемь человек и две единицы техники. Спасти пчел не удалось.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная печь.

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