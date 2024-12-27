Экс-замгубернатора Томской области Гурдин не смог оспорить приговор

27 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор суда первой инстанции бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину по делу об организации растраты.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру, ранее Советский районный суд приговорил экс-замгубернатора к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. От отбывания наказания за использование заведомо подложного документа его освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

«Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, настаивала на невиновности чиновника и просила его оправдать. Согласившись с прокурором, Томский областной суд признал приговор законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Гурдина обвиняли по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, чиновник с июля 2020 года по ноябрь 2021 года разработал преступную схему для растраты в пользу одной из фирм средств, выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Гурдин, как считало следствие, привлек к этому директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости — ущерб составил более 79 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый при трудоустройстве на должность заместителя губернатора предоставил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. Спустя месяц стало известно, что его подозревают в растрате, экс-чиновника арестовали.

В конце февраля 2023 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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