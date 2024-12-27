Экс-замгубернатора Томской области Гурдин не смог оспорить приговор
Томский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор суда первой инстанции бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину по делу об организации растраты.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру, ранее Советский районный суд приговорил экс-замгубернатора к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. От отбывания наказания за использование заведомо подложного документа его освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
«Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, настаивала на невиновности чиновника и просила его оправдать. Согласившись с прокурором, Томский областной суд признал приговор законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Гурдина обвиняли по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По версии следствия, чиновник с июля 2020 года по ноябрь 2021 года разработал преступную схему для растраты в пользу одной из фирм средств, выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».
Гурдин, как считало следствие, привлек к этому директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости — ущерб составил более 79 млн рублей.
Кроме того, по версии следствия, обвиняемый при трудоустройстве на должность заместителя губернатора предоставил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.
Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. Спустя месяц стало известно, что его подозревают в растрате, экс-чиновника арестовали.
В конце февраля 2023 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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