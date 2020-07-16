Евгений Калугин: «Нужно разрешить проживание семей в „домах за рубль“»

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Постепенно в Томске оживают здания, отреставрированные по программе «Дом за рубль». Мы решили поближе познакомиться с людьми, которые решились на такую непростую работу.

Самым первым в истории программы был восстановлен дом по адресу улица Пушкина, 5. Инвестором стал Евгений Калугин, директор ООО «Регион ДСК». После этого он взял в аренду и поднял из руин еще одно здание — на улице Октябрьской, 30. А позже взял на восстановление еще два дома — по улице Красноармейской, 78 и переулку Кустарному, 6.

Какими принципами Евгений руководствуется, выбирая дом, какое из восстановленных зданий особенно полюбил и почему теперь проект «дом за рубль» будет меньше привлекать бизнесменов и как это изменить — читайте в интервью «Томского Обзора».

«С этого года дома в аренду не берем»

Первый «дом за рубль» на Пушкина, 5. Сейчас здесь находится офис компании «Регион ДСК»

— Евгений, вы томич? С чем связана ваша работа?

— Да, я родился в Томске, учился в ТГУ на Международном факультете управления. Всегда знал, что хочу чем-то управлять! Своим бизнесом занимаюсь с 18 лет. Мою нынешнюю компанию ООО «Регион ДСК» создал, когда мне было 20. Занимаюсь ею 19 лет.

Евгений Калугин в своем кабинете

— С какого бизнеса начинали?

— С разного — поставки материалов, продажа аудиокассет… Многое пробовали. А бизнесом, связанным с окнами, занялся случайно. С нами на одном этаже располагалась фирма, она занималась этим направлением. Мы на них посмотрели и создали свою компанию.



— Долго ли раздумывали перед тем, как решиться взять «дом за рубль»?

— В этот бизнес мне предложил войти отец, дом на Пушкина показался ему привлекательным. Профессиональный советчик-строитель, который тебя поддерживает и может помочь, в таких проектах очень кстати. Проект был для нас пробным, мы не пытались просчитать себестоимость. Затем взяли еще несколько объектов. В прошлом году восстанавливать дома по такой схеме было экономически выгодно. В этом уже нет, и мы пока больше ничего не берем.

Подробнее о восстановлении дома на Пушкина, 5.

— Почему, поменялись условия?

— Раньше за подключение отопления для восстановленного дома платил город. Теперь постановление отменено, и проект сразу стал дороже на 1 миллион рублей. Те, кто сегодня строит, просто решили вопрос с отоплением еще в прошлом году. По новым условиям восстанавливать в плане бизнеса уже невыгодно. Думаю, интерес к проекту упадет.

Сказалась и пандемия. В этом году строительные работы подорожали, поскольку рабочие из других стран приехать не смогли. Местным приходится платить больше, и себестоимость строительства возросла на 15%.

«Востребован средний размер»

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— Как выбрали самый первый дом, на Пушкина, 5?

— Дело в его расположении — он близко от нашего здания на Загорной. И удобно, что более-менее проездная улица. Понимал, что дом можно будет использовать. Удобная планировка, размер тоже сказались. Здания площадью более 800 квадратов сложно и восстанавливать, и сдать в эксплуатацию. Сдать 700, и даже 400, сложно, а 800 и больше — почти невозможно. Впрочем, маленькие дома в 150 квадратов тоже не пользуются популярностью. Нужен средний размер. Я понимаю — площадь 200-300 квадратов востребована.

Коллекция в рабочем кабинете Евгения

— К деревянным домам все относятся по-разному. Какие у вас ощущения от работы в таком здании?

— Прежде я не жил в деревянном дома, только строил баню своими руками. Больше с этим материалом был связан. Что касается наших восстановленных домов, то мы не воспринимаем их как деревянные. Та технология восстановления, которую мы используем, делает не принципиальным то, из чего дом построен. Мы в любом случае внутри обшиваем здание гипсокартоном. Вынуждены это делать, иначе участвовать в проекте экономически невыгодно. Можно сделать деревянный рубленый дом, но его потом сложно подключить к отоплению. Знаю, что мои коллеги по проекту хотят ставить в восстановленное здание угольную котельную, другой вариант найти сложно. Я подхожу к вопросу как бизнесмен. Мне в доме важно соблюсти баланс, когда и внешне красиво, и внутри, и эксплуатировать удобно. Если с каким-то из аспектов проблема, то это не проект, а нагрузка. Зачем восстанавливать дом, если его не использовать?! У нас живое здание, в нем 50 человек работает, у нас все коммуникации современные — вода, отопление, вентиляция… А из какого материала сделан дом, мне нет разницы.

«Хочется беречь даже фоновую застройку»

Второй «дом за рубль» Калугина уже стал достопримечательностью улицы Октябрьской

— Участие в проекте «дом за рубль» как-то изменило вашу жизнь?

— Приятно приносить своему городу пользу. Я понимаю, что восстановлением этого дома не столько заработаю (хотя заработаю), сколько помогу Томску сохранить культурное наследие. Пусть речь о фоновой застройке, но ее хочется беречь. И я вижу, как вокруг все начинает оживать: соседи делают ремонт. Когда один дом приводят в порядок, это сразу стимул для других сделать у себя так же красиво.

Восстановленные дома побуждают соседей «сделать у себя так же красиво»

— Как вы вообще относитесь к Томску?

— В крупном городе проще вести бизнес, больше возможностей. Считаю, те из бизнесменов, кто живет в Томске, любят свой город, поэтому с ним не расстаются. Я тоже его люблю и хочу, чтобы он был красивым.

«Те из бизнесменов, кто живет в Томске, любят свой город». — считает Калугин

— Есть ли в городе особенно приятные вам места?

— Таким становится мой новый дом, который я восстанавливаю на Октябрьской, 30. Мы могли бы его уже в прошлом году закончить, но из-за коронавируса процесс затягивается, а дом уже готов. Заметил, что к нашему зданию экскурсоводы уже водят экскурсии. Хотя это тоже фоновая застройка, но даже такое здание, без особой резьбы и других украшений, сразу же становится местом притяжения для горожан. Улица Октябрьская идет от одной церкви к другой, полагаю, это одно из лучших мест в Томске в плане деревянного зодчества. И дом получился самым красивым из того, что в последнее время восстановлено. Я так думаю.

Как выглядел дом на Октябрьской до и после реставрации.

— Узнаете ли вы про прошлое домов, которые восстанавливаете?

— Интересуемся, если возможно, конечно, узнаем. Но с экономической точки зрения целесообразнее восстанавливать дома фоновой застройки. У них обычно нет богатой истории. Хотя сейчас занимаемся домом на Кустарном, и узнали, что весь переулок, больше 8 домов, принадлежал одному собственнику. Кустари жили там веками, разбогатели, построили дома. Им сотни лет принадлежала та земля.

«В Томске много обеспеченных людей, кто бы хотел восстановить дом и жить там одной семьей»

— Что вам сегодня не хватает в проекте?

— Льгота по подключению отопления жизненно необходима. И нужна возможность разрешить проживание одной семьи в таких деревянных домах. В Томске много обеспеченных людей, кто бы хотел восстановить дом, пусть без возможности продажи, в аренду, но жить там одной семьей. И есть много мест, где бессмысленно располагать административные здания, зато жилые были бы кстати. Еще я бы продумал механизм — лет через 10 передавать восстановленное здание в собственность. Когда человек вложил в дом десятки миллионов, он не будет его сносить и строить новое, можно этого не бояться. Зато удастся решить вопрос с капитальным ремонтом.

Текст: Мария Симонова

Фото: Серафима Кузина

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