Новый наряд для новогодней красавицы. В Светлом отметили день рождения ёлки

17 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В воскресенье, 15 декабря, в томском поселке Светлый отметили ставший уже традиционным праздник — день рождения главной поселковой ёлки.

Её местным жителям подарила компания «Сибагро». Она же организовала и праздник с игровыми зонам, песнями, плясками, конкурсами и, конечно же, включением обновленной иллюминации новогодней красавицы.

Как прошел день рождения — рассказываем в нашем материале.

Праздник к нам приходит

Традиционные маскоты на празднике фотографировались с детьми светленцев Фото: Серафима Кузина

Новый год для жителей поселков Томского района начинается чуть раньше. Сказочная семья — Дед Мороз и Снегурочка — заглядывают сюда на «Сибагромобиле» и дарят местной детворе новогоднее настроение и сладкие подарки. Волшебный патруль навещает семь поселков Томского района, где живут почти 1,2 тыс. сотрудников компании “Сибагро”. Завершается путешествие аккурат на празднование дня рождения новогодней елки в поселке Светлый. Здесь проходит большой и яркий финал поздравительной истории.

В этом году компания «Сибагро» подготовила для жителей поселка сразу несколько сюрпризов. Одним из главных стал «наряд» для большой светленской ёлки. Её украсили новыми гирляндами и блестящими шарами.

Прозрачный лед — непременный атрибут зимних праздников Фото: Серафима Кузина

Рядом с зеленой красавицей появилась ледовая скульптура — сани, запряженные парой свинок. Инсталляция пришлась по вкусу местным жителям. Во время всего праздника с ней с удовольствием фотографировались взрослые и дети.

На главной площади народ начал собираться задолго до начала концерта. Предвкушая атмосферу праздника, многие уже плясали и веселились.

Детей веселили гигантскими варежками и зимними «ботами» Фото: Серафима Кузина

До начала главного действия рядом со сценой работали аниматоры. Они приглашали местных жителей побросаться огромными «снежками» или пробежаться в специальных снегоступах. Нехватки желающих проверить свою меткость и координацию не было.

Праздник пришел

Когда заиграл «Синий трактор», вся эта толпа чуть не устроила небольшое землетрясение Фото: Серафима Кузина

Взрослые и дети активно участвовали в конкурсах — отгадывали и пели песни, танцевали, играли в «камень-ножницы-бумага», а самые шумные, активные и позитивные получали вкусные подарки от «Сибагро».

Кураж собравшихся разжигали хорошо знакомые каждому светленцу маскоты — хрюша-супергерой и хрюша-друг. Фото: Серафима Кузина

Вика пришла на праздник, чтобы потусить Фото: Серафима Кузина

— Сегодня я пришла сюда, чтобы повеселиться, и у меня это получилось. Поучаствовала в конкурсах, весело было! Елка новая, очень красивая. А еще мне дали подарок с конфетами, но пока попробовать их я не успела, — рассказала местная жительница Вероника.

Елочное дефиле

Дед с внучкой встречают светленцев Фото: Серафима Кузина

В разгар праздника светлицы позвали Деда Мороза. Он прошествовал на сцену, где состоялся один из самых волнующих моментов — ёлочное дефиле.

«Еловый лес» помоложе Фото: Серафима Кузина

Яна и Игорь (на руке) представляют своё видение ёлки светленцам Фото: Серафима Кузина

«Еловый лес» постарше Фото: Серафима Кузина

Дети и взрослые, наряженные в костюмы елок, сделанные собственными руками, по очереди выходили на сцену и представляли свои образы. Каждого оценили приглашенные эксперты — Дед Мороз и Снегурочка. А после этого участники дефиле получили свои подарки.

«Ёлки» сдувает, но они держатся Фото: Серафима Кузина

— Мы пришли сюда за колбасой и движем, ощущаем их недостаток в организме, — смеются «ёлки» Соня и Аня. — Ну и хотелось бы сегодня потусить, поплясать, поорать. Мы часто ходим на поселковые мероприятия, стараемся не пропускать. День рождения уже традиционный, мы были на них точно уже два раза.

Ёлочка в новом «наряде» Фото: Серафима Кузина

Праздник в Светлом закончился зажжением городской елки. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой местные жители включили обновленную иллюминацию. Теперь главная новогодняя красавица будет радовать светленцев на протяжении всех предстоящих каникул.

Владимир на фоне обновленной ёлки Фото: Серафима Кузина

— Я живу в Светлом всю жизнь, и всегда здесь отмечали новый год на площади у ёлки, взрывали петарды, фейерверки запускали. Теперь еще и день рождения ёлки празднуем, — рассказал местный житель Владимир, более 40 лет проработавший на свинокомплексе. — Я уже четвертый год на пенсии, иду, бывает, вижу — ребята наши ставят елку, подхожу, здороваюсь. Хорошая погода, убранство красивое. Такие мероприятия очень нужны Светлому, особенно для детей. У меня дочь с внуком 10 лет специально приехали сюда из города, чтобы потусить.Красивая елка, молодцы.

Ирина на фоне той же самой ёлки Фото: Серафима Кузина

— Мне нравятся такие мероприятия, я всегда присоединяюсь, когда народ собирается, музыка играет. А на Новый год мы приходим сюда смотреть салют, — рассказывает местная жительница Ирина. — Ёлочка очень красивая в новом наряде, переливы такие! Народ довольно часто тут собирается, много мероприятий проводят разных. Но это все «Сибагро» — спасибо им, что такое организуют.

Фото: Серафима Кузина

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