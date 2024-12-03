Новогоднюю иллюминацию в Томске включат раньше

3 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новогодняя иллюминация в Томске начнет работать со следующей недели. Соответствующее поручение на прошедшем сегодня, 3 декабря, выездном совещании дал мэр города Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, включение главной городской ели планируется на 14 декабря. Иллюминацию собирались включить до 16 декабря.

— Можно начинать с той подсветки, которая готова, чтобы порадовать детей, ведь они так ждут праздника. Впереди у нас фестиваль «Хрустальный Томск», конкурс «Зимний Томск» и множество новогодних событий. Самое ближайшее радостное мероприятие — торжественное открытие главной ёлки 14 декабря. Приглашаю всех томичей зарядиться праздничным настроением, — сказал Дмитрий Махиня.

В пресс-службе также отмечают, что в этом году ледовый городок на Ново-Соборной площади будет посвящен 185-летнему юбилею со дня рождения композитора П. И. Чайковского. Ледовые скульптуры планируется оформить в тематике музыкальных произведений, за основу взят балет «Щелкунчик». Одной из особенностей оформления площади в этом году станет 20-метровая ледовая фигура змеи — символа наступающего года, которая будет служить фотозоной для томичей.

На площадь активно завозят лед с оз. Боярское, где сейчас работает подрядчик администрации Советского района. Уже стартовали работы по обустройству ледовых горок: средняя разместится за памятником Татьяне, а большая — на большом газоне параллельно пр. Ленина. Кроме того, появится ледяной лабиринт, который в этом году решено сделать круглым. Около сцены появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Количество рождественских ярмарок в этом году увеличится до 12 штук. Они будут представлены в новом формате и в новом дизайне в виде сказочных домиков. Здесь томичи смогут приобрести сувениры, вязанные изделия, а также различные лакомства и горячие напитки.

В пер. Томском традиционно зальют каток. Его площадь составит около 2 500 кв. метров. Предполагается, что он заработает до середины декабря.

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