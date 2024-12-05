170 лет истории. Отремонтированный фасад исторического дома на Крылова в Томске

5 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В конце ноября стало известно, что в Томске в рамках программы капремонта восстановили фасад многоквартирного дома по ул. Крылова, 25, построенного в середине XIX века.

Дом со 170-летней историей является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты провели широкий спектр работ — от восстановления поврежденной кладки до обустройства водосточных воронок и труб. Все это делалось с опорой на исторические фотографии и существующие аналоги.

Дом на ул. Крылова, 25 был построен в 1854 году. Согласно данным проекта «Град на Томью», постройку каменного двухэтажного здания приписывают Вере Константиновне Иваницкой. Её инициалы «В.К.И» сохранились на кованном навесе над главным входом. Однако дом Иваницкой был куплен у жены статского советника Анны Ливановой, а построен, скорее всего, ее умершим мужем, Константином Ивановичем Ливановым до 1873 года. В 1875 году землю с двухэтажным каменным домом продали жене статского советника Вере Иваницкой. После ее смерти 24 ноября 1914 года недвижимость перешла в собственность наследников, а после 1920 года усадьбу национализировали.

С полным списком проведенных работ можно ознакомиться в нашей новости. А вот как выглядит обновленное здание:

Вероятно, инициалы дочери купца Веры Константиновны Иваницкой, которая купила здание в октябре 1875 года. Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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