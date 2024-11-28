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В Томске восстановили фасад исторического здания на Крылова

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В Томске по программе капитального ремонта в многоквартирных домах восстановлен фасад здания по ул. Крылова, 25, построенного в середине XIX века.

Как сообщает телеграм-канал «Союза строителей Томской области», работы провело ООО «СК Реновация». Специалисты починили поврежденную кирпичную кладку, заделали трещины, уплотнили швы, оштукатурили и покрасили фасад атмосферостойкими красками.

Также у дома обустроили новые утепленные отмостки, деревянное крыльцо главного восточного фасада, деревянные окна и входные двери, покрытие навеса над входом восточного и над техническим помещением северного фасадов.

У дома появились новые водосточные воронки и трубы, отреставрирована деревянная дверь мезонина, обустроены новые двери на западном фасаде.

Уточняется, что при работе специалисты опирались на исторические фотографии и существующие аналоги.

Дом на ул. Крылова, 25 является объектом культурного наследия регионального. Он был построен в 1854 году.

Так выглядел дом до ремонта
Фото: Союз строителей Томской области

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