Томичи выберут самые красивые новогодние трамваи и троллейбусы

15 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томское трамвайно-троллейбусное управление запустило конкурсы на лучший новогодний наряд работников и лучшее праздничное оформление салонов городского электротранспорта. Победителей определят томичи, сообщает пресс-служба мэрии.

— Хотим пригласить томичей принять участие в нашем голосовании. В соцсетях мы видели, что пассажиров радует наша инициатива. Им приятно, когда транспорт украшен, а на линию выходит Снегурочка или какой-то сказочный персонаж. Если жители присоединятся, это будет приятным поощрением для нас, — рассказала и. о. генерального директора ТТУ Анастасия Лавренова, подчеркнув, что ТТУ продолжит проводить такие конкурсы, чтобы поддерживать инициативы и радовать пассажиров новогодним настроением в томском электротранспорте.

Голосование проходит в телеграм-канале ТТУ. В конкурсе на лучший костюм принимают участие 14 претендентов: среди них пять снегурочек, два Деда Мороза, Снежная королева, Шамаханская царица, зайчик и пират.

В голосовании за лучшее оформление салонов транспортных средств предлагается выбрать из 11 кандидатов.

Голосование продлится до 17 января. По его итогам будут определены победители, которые получат денежную премию.

Некоторые из конкурсантов:

Фото: Томское трамвайно-троллейбусное управление

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».