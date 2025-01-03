Все на лед! Гид по томским каткам 2025

3 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В этом году в Томске открыто 30 катков и хоккейных коробок. Самые украшенные из них по традиции находятся на площади Ново-Соборной и в Горсаду, а самые большие — на Белом и Мавлюкеевском озерах.

Рекордсменом по количеству мест для катания среди районов города стал Октябрьский район. Там залито 13 катков и хоккейных коробок. Другие районы тоже стараются не отставать: в Кировском районе — 8 катков, Ленинском — 5 и Советском — 4.

В фоторепортаже Савелия Петрушева — семь самых посещаемых и красивых ледовых площадок города.

Пл. Ново-Соборная

Фото: Савелий Петрушев

Рядом с площадью Ново-Соборной, напротив здания СФТИ, работает один из самых красивых катков города. Здесь, в свете нескольких сотен светящихся звезд и под новогодние музыкальные композиции, можно прокатиться на своих коньках, либо взять пару напрокат.

Время работы:

будни: с 16.00 до 22.00

выходные: с 11.00 до 22.00

Прокат:

для взрослых: 250 р/час, со своими коньками бесплатно;

для детей: 200 р/час (до 10 лет);

доп. услуги: помощник 250 рублей за 30 минут.

Горсад

Фото: Савелий Петрушев

В Городском саду работает ледовый каток с дорожками, которые проходят через большую часть парка. И это очень удобно: можно и покататься на коньках, и осмотреть зачаровывающую новогоднюю инсталляцию Горсада.

Время работы:

будни: с понедельника по четверг с 16.00 до 22.00, в пятницу — с 14.00 до 22.00;

выходные: с 10.00 до 22.00.

Прокат:

для взрослых: в будни — 180 р/час, в выходные — 200 р/час, со своими коньками бесплатно;

для детей: в будни — 125 р/час, в выходные — 120 р/ час (до 7 лет);

доп. услуги: помощник в будни — 100 рублей за 30 минут, в выходные — 120 рублей.

Белое озеро

Фото: Савелий Петрушев

Как и в прошлом году, главным украшением Белого озера является один из самых больших в Томске катков. В центре водоема установлены две светящиеся фигуры лебедей, что придает катку еще более завораживающий вид.

Время работы:

будни: с 13.00 до 21.00;

выходные: с 11.00 до 23.00

Прокат:

для взрослых: в будни — 200 р/час, в выходные — 250 р/час, со своими коньками бесплатно;

для детей: в будни — 150 р/час, в выходные — 200 р/час;

доп. услуги: гардероб — 100 рублей.

Стадион «Политехник»

Фото: Савелий Петрушев

Каток на стадионе «Политехник» открыли практически самым последним в Томске — аккурат перед Новым годом, 28 декабря. Общая площадь объекта около 1,2 тыс. кв. метров.

Время работы:

будни: с 12.00 до 22.00;

выходные: с 12.00 до 22.00.

Прокат:

для взрослых: 150 р/час;

для детей: в будни — 100 р/час (до 14 лет);

доп. услуги: со своими коньками 50 рублей.

ДК «Авангард»

Фото: Савелий Петрушев

Каток у ДК «Авангард» пользуется большой популярностью у жителей Октябрьского района. В нашей подборке он единственный, где установлена елка и можно водить возле нее хороводы на коньках.

Время работы:

будни: с 11.00 до 21.00;

выходные: с 11.00 до 22.00.

Прокат:

для взрослых: 200 р/час, со своими коньками бесплатно;

для детей: в будни — 200 р/час.

ТЦ «Томские товары»

Фото: Савелий Петрушев

В сквере студенческих студотрядов, недалеко от ТЦ «Томские товары» залит каток, в центре которого ледяной светодиодный Фонтан молодости. Сопровождает прогулку на коньках новогодние музыкальные композиции.

Время работы:

будни: с 15.00 до 21.00;

выходные: с 12.00 до 22.00.

Прокат:

для взрослых: 300 р/час;

для детей: в будни — 200 р/час;

доп. услуги: со своими коньками при использовании раздевалки 50 рублей.

Мавлюкеевское озеро

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Каток на Мавлюкеевском озере также считается одним из самых больших в Томске. Расположен он напротив студенческого общежития ТГУ «Парус». Катание там доставит много удовольствия любителям зимних лесных пейзажей. Один из берегов озера украшает березовая роща, а по другую сторону находятся небольшие деревянные домики и новые коттеджи.

Время работы:

будни: с 17.00 до 22.00;

выходные: с 12.00 до 22.00

Прокат:

для взрослых: 150 р/час;

для детей: в будни — 150 р/час;

доп. услуги: со своими коньками при использовании раздевалки 50 рублей.

Другие катки

Фото: Савелий Петрушев

Кировский район

Ледовый каток и хоккейная коробка (ул. Нахимова, 30): работает с 19.00 до 20.00, вход со своими коньками;

Хоккейная коробка (ул. Лыткина, 8/2): работает с 17.00 до 22.00, прокат в свободное от тренировочного процесса для взрослых — 200 р/час, для детей — 150 р/час;

Ледовый каток «Университетский» (пер. Буяновский, 3а): работает в будни с 17.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00, прокат — 150 р/час;

Ледовый каток (ул. Энергетиков), 6: работает в будни с 15.00 до 21.00, в выходные — с 12.00 до 22.00, прокат для взрослых — 250 р/час; для детей — 200 р/час;

Ледовый каток «Буревестник» (ул. 19 Гвардейской дивизии, 20/1): работает с 12.00 до 22.00, прокат для взрослых — 150 р/час; для детей — 100 р/час, со своими коньками — 50 руб.;

Хоккейная коробка (ул. Елизаровых, 25/1): работает с 12.00 до 22.00, прокат для взрослых — 150 р/час; для детей — 100 р/час, со своими коньками — 50 рублей.

Ленинский район

Хоккейная коробка с/к «Юность» (ул. Карла Маркса, 50): работает в будни с 15.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 22.00, прокат для взрослых — 300 р/час; для детей — 200 р/час, со своим коньками — 100 и 50 рублей соответственно без ограничения по времени;

Ледовый каток (ул. Интернационалистов, 12): работает в будни с 14.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00, прокат для взрослых — 300 р/час; для детей — 250 р/час, со своим коньками — 50 рублей без ограничения по времени;

Хоккейная коробка (ул. Говорова, 34/1): в будни вход свободный, в выходные — с 12.00 до 20.00, со своими коньками;

Ледовый каток «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б): работает с 9.00 до 21.00, прокат для взрослых — 150 р/час; для детей — 100 р/час, со своим коньками — 50 рублей;

Ледовый каток и хоккейная коробка (ул. Береговая, 6): работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, вход свободный со своими коньками.

Октябрьский район

Ледовый каток «Кедр» (ул. Высоцкого, 7): работает вторник–пятница с 13.00 до 28.00, в выходные — с 13.00 до 20.00, прокат для взрослых — 140 р/час; для детей — 120 р/час, со своим коньками — 50 рублей;

Ледовый каток (ул. Герасименко, 1/15, стр. 1): работает в будни с 12.00 до 22.00, в выходные — с 11.00 до 22.00, прокат для взрослых — 200 р/час; для детей — 150 р/час;

Хоккейная коробка (ул. Лазарева, 1/1): работает с 9.00 до 20.00, со своими коньками;

Хоккейная коробка (ул. Лазо, 30/2): работает с 9.00 до 20.00, со своими коньками;

Хоккейная коробка (ул. Транспортная 4/1 и 4/2): работает с 9.00 до 20.00, со своими коньками;

Ледовый каток (ул. Мичурина, 79/2): работает с 9.00 до 22.00, со своими коньками;

Хоккейная коробка (пос. Светлый, 33): работает с 9.00 до 21.00, со своими коньками;

Хоккейная коробка (ул. П. Федоровского, 4): работает с 18.00 до 20.00, со своими коньками;

Ледовый каток (ул. Ивановского, 9/2): работает с 9.00 до 22.00, со своими коньками;

Ледовый каток (Иркутский тракт, 60): работает с 12.00 до 22.00, прокат для взрослых — 150 р/час, для детей — 100 р/час.

Советский район

Ледовый каток в Академгородке (пр. Академический, 1/1): работает с 9.00 до 16.00, со своими коньками;

Ледовый каток (ул. Никитина, 26): работает с 8.00 до 20.00, со своими коньками.

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