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Все на лед! Гид по томским каткам 2025

В этом году в Томске открыто 30 катков и хоккейных коробок. Самые украшенные из них по традиции находятся на площади Ново-Соборной и в Горсаду, а самые большие — на Белом и Мавлюкеевском озерах.

Рекордсменом по количеству мест для катания среди районов города стал Октябрьский район. Там залито 13 катков и хоккейных коробок. Другие районы тоже стараются не отставать: в Кировском районе — 8 катков, Ленинском — 5 и Советском — 4.

В фоторепортаже Савелия Петрушева — семь самых посещаемых и красивых ледовых площадок города.

Пл. Ново-Соборная

Фото: Савелий Петрушев

Рядом с площадью Ново-Соборной, напротив здания СФТИ, работает один из самых красивых катков города. Здесь, в свете нескольких сотен светящихся звезд и под новогодние музыкальные композиции, можно прокатиться на своих коньках, либо взять пару напрокат.

Время работы:

Прокат:

Горсад

Фото: Савелий Петрушев

В Городском саду работает ледовый каток с дорожками, которые проходят через большую часть парка. И это очень удобно: можно и покататься на коньках, и осмотреть зачаровывающую новогоднюю инсталляцию Горсада.

Время работы:

Прокат:

Белое озеро

Фото: Савелий Петрушев

Как и в прошлом году, главным украшением Белого озера является один из самых больших в Томске катков. В центре водоема установлены две светящиеся фигуры лебедей, что придает катку еще более завораживающий вид.

Время работы:

Прокат:

Стадион «Политехник»

Фото: Савелий Петрушев

Каток на стадионе «Политехник» открыли практически самым последним в Томске — аккурат перед Новым годом, 28 декабря. Общая площадь объекта около 1,2 тыс. кв. метров.

Время работы:

Прокат:

ДК «Авангард»

Фото: Савелий Петрушев

Каток у ДК «Авангард» пользуется большой популярностью у жителей Октябрьского района. В нашей подборке он единственный, где установлена елка и можно водить возле нее хороводы на коньках.

Время работы:

Прокат:

ТЦ «Томские товары»

Фото: Савелий Петрушев

В сквере студенческих студотрядов, недалеко от ТЦ «Томские товары» залит каток, в центре которого ледяной светодиодный Фонтан молодости. Сопровождает прогулку на коньках новогодние музыкальные композиции.

Время работы:

Прокат:

Мавлюкеевское озеро

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Каток на Мавлюкеевском озере также считается одним из самых больших в Томске. Расположен он напротив студенческого общежития ТГУ «Парус». Катание там доставит много удовольствия любителям зимних лесных пейзажей. Один из берегов озера украшает березовая роща, а по другую сторону находятся небольшие деревянные домики и новые коттеджи.

Время работы:

Прокат:

Другие катки

Фото: Савелий Петрушев

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

Советский район

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