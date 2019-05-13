Гид по городу. Культовая архитектура Томска

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Культовая архитектура — важный элемент пространства Томска. Построенные с конца XVIII до начала ХХ века объекты являлись доминантами исторических районов и формировали вокруг себя городскую среду.

Православные и католические храмы, мечети и синагоги имеют свои архитектурные особенности, отчего ландшафт города становится более выразительным. Томск — многоконфессиональный город, поэтому здесь можно увидеть практически все разнообразие объектов культовой архитектуры. В храмовой архитектуре присутствует разнообразие архитектурных стилей и традиций — классицизм, эклектика, «восточный» стиль и уникальный архитектурный феномен «сибирское барокко». Объекты расположены по всему городу, в центре, Татарской слободе и на окраине. Чтобы осмотреть все сооружения, нужно пройти и проехать длинный и непростой маршрут.

Богоявленский собор

Фото: Владимир Дударев

В самом центре города находится один из старейших томских храмов — Богоявленский собор, строительство которого началось в 1777 году, а в 1784 храм был освящен. Храм имеет не только архитектурное, но и историческое значение — в 1804 году в нем было объявлено о создании Томской губернии.

Как и большинство храмов, в советское время Богоявленский собор пережил много изменений. В 1930 году в нем открыли курсы Сибжелдорстроя, затем в здании разместили вермишелевую фабрику, а во время войны в храм был эвакуирован завод «Красный богатырь». После этого в здании собора почти 50 лет размещался Томский завод резиновой обуви.

За ХХ век храм сильно пострадал. Были сняты все купола и кресты, разрушено завершение колокольни, утрачен декор. В 1997 году началось восстановление собора, а в 2000 году были возобновлены богослужения. С 2003 года это кафедральный Собор Томской епархии.

Фото: Владимир Дударев

В архитектуре храма прочитывается влияние раннего или «петровского» барокко: вытянутый четверик венчается восьмигранным барабаном — «восьмериком» с куполом и небольшим фонариком. Высокая колокольня со шпилем придает изящество силуэту храма. Фасады смотрятся легко и ажурно за счет рядов стройных арочных окон, пилястр и закомар.

Храм является частью комплекса, в который входят здания духовной семинарии и церковной лавки. При семинарии работает церковно-исторический музей, в котором представлены старинные иконы и старопечатные книги, уникальная церковная утварь. Вход в храм украшает современная мозаика.

Адрес: площадь Ленина, 7

Как доехать: троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; трамвай 1; автобус 2, 3, 16, 19, 30.

Иверская часовня

Фото: Владимир Дударев

Рядом с Богоявленским собором находится часовня Иконы Божией Матери Иверской, построенная в 1858 году на месте деревянной Богоявленской церкви.

Томская часовня является копией Иверской часовни у Воскресенских ворот в Москве. Построена на средства купца С.П. Петрова по проекту архитектора Константина Ереемева в память героической обороны Севастополя и воинов участников Крымской войны. Знаменита тем, что именно возле этой часовни томичи принимали будущего императора Николая II в 1891 году. Для торжественной встречи Николая перед часовней был выстроен особый павильон.

Изначально стены часовни были расписаны иконами. В 1933 году часовня была полностью разрушена и восстановлена в 2002 году.

Фото: Владимир Дударев

Небольшая, но выразительная часовня, построенная в стиле классицизм, составляет ансамбль с Богоявленским собором. Простая в плане часовня увенчана синим куполом, на котором сияют позолоченные звезды. Венчающая купол бронзовая фигура ангела увеличивает высоту часовни и придает изящество постройке.

Фасады декорированы пилястрами и маленькими круглыми окошками с расстекловкой в виде цветка. Окружает часовню забор с железной модерновской витиеватой решеткой.

Адрес: Площадь Ленина, 13 стр. 1

Как доехать: троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; трамвай 1; автобус 2, 3, 16,19, 30.

Католический костел

Фото: Олег Асратян

От Иверской часовни можно подняться на Воскресенскую гору, где находится храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Построенный в классическом стиле томский костёл стал первым католическим храмом Западной Сибири.

Храм был построен в 1833 году по инициативе сосланного в Томск французского подданного графа Александра Машинского. Архитектором был Карл Турский. 1856 году была построена кирпичная звонница с тремя колоколами по проекту Гавриила Батенькова, через которую можно пройти на территорию храма.

Храм нередко называют «польским костёлом», так как томские католики, в основном, были ссыльными поляками, отправленными в Сибирь после подавления восстаний 1830 и 1863 годов.

Храм был закрыт в 1938 году. В дальнейшем в здании размещались конюшня НКВД, овощехранилище и склад планерного клуба. После длительной реставрации в 1979 году в здании разместился городской планетарий. Костёл использовался не по назначению долгие годы, но не был серьезным образом перестроен. Храм был передан католическому приходу в 1990 году, а в 1991 году был снова освящен.

Фото: Олег Асратян

Архитектура храма выдержана в стилистике классицизма. Изначально здание представляло собой в плане прямоугольник, однако после перестройки в 1880-х годах с двух сторон к нему были пристроены два крыла, изменившие форму здания на крестообразную.

Здание располагается на возвышенности, но привлекает внимание, прежде всего звонница, сам храм немного в глубине. Венчает храм купол и золотой крест. Простые полуколонны, вытянутые по вертикали окна и треугольные фронтоны придают образу строгость и классическую сдержанность.

При храме есть гимназия и приют для бездомных. В храме работают сестры Ордена матери Терезы.

Адрес: ул. Бакунина, 4

Как доехать: троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; трамвай 1; автобус 2, 3, 16,19, 30.

Воскресенская церковь

Фото: Томский Обзор

От костёла по улице Бакунина можно дойти до следующего храма. Воскресенская церковь — один из шедевров «сибирского барокко», архитектурная доминанта исторического района. Вместе со звонницей храм образует небольшой ансамбль.

Строительство Воскресенской церкви началось в 1789 году, на средства прихожан и было завершено к 1803 году. Звонница была построена по проекту архитектора Петра Федоровского в 1897 году специально для отлитого в Ярославле «томского царь-колокола» весом более 16 тонн. В 1930 году церковный колокол был сброшен с колокольни, расколот на части и переплавлен, а колокольня разобрана. В годы советской власти церковь избежала разрушения, но была закрыта для богослужения. В 1930-е годы в помещении церкви находился Госстройтрест, гараж для машин, затем зерносклад. В 1940-е годы в здании Воскресенской церкви разместился Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока. В 1995 году Воскресенская церковь была вновь освящена. Сегодня можно увидеть копию знаменитого колокола и вновь выстроенную звонницу.

Фото: Томский Обзор

Стройный и живописный силуэт храма с высокой колокольней заметен издалека. Стиль барокко проявляется и в характерном внешнем силуэте, в котором все подчинено вертикали: пропорции и отношения ширины здания к высоте, детали оформления плоскостей стен, оконных, дверных проемов. Над окнами сандрики, круглые декоративные окна, сложные фигурные фронтоны. Особенно выразителен сложный по архитектуре центральный куполом с четырьмя декоративными башенками. На наружной части апсиды в нише располагается современная мозаика «Воскресение Господне».

Адрес: Октябрьский взвоз, 10.

Как доехать: троллейбус 1, 3; автобус 2, 3, 23, 30, 60.

Старообрядческий храм

Фото: Анна Кузнецова

От Воскресенской церкви можно дойти до одного из немногих деревянных храмов Томска. Старообрядческий храм во имя Успения Пресвятой Богородицы находится немного в глубине улицы и не сразу заметен.

Строительство храма шло с 1910 по 1913 на пожертвования прихожан общины и других жертвователей. В начале ХХ века Томск был центром старообрядческой епархии, поэтому Городская Дума выделила старообрядцам место под храм. Церковь продолжала действовать и в советские годы, но с 1941 по 1944 была закрыта и в ней размещался продовольственный склад. К 400-летию Томска церковь отреставрировали.

Фото: Анна Кузнецова

Храм построен в стиле эклектика. Это прочитывается не только в архитектурных объемах, но и в цветовом решении — ярко зеленая крыша, синие купола и белый декор на фоне темного цвета дерева делают этот храм довольно эклектичным. Центральный купол с четырьмя декоративными башенками и высокой звонницей составляют выразительный силуэт.

Адрес: ул. Яковлева, 4

Как доехать: троллейбус 1, 3; автобус 2, 3, 10, 23, 24, 30, 60.

Троицкая церковь

Фото: Владимир Дударев

От Старообрядческого храма можно дойти до Троицкой церкви. Эта церковь является самым значительным сооружением на улице Октябрьской. Ее купола хорошо видны с Воскресенской горы.

Церковь является единоверческой и строилась для общины. Строительство церкви велось с 1836 по 1844 год по проекту архитектора Карла Турского на средства мецената П.И. Поздеева. Церковь дважды достраивалась: в 1858 году к центральному храму был достроен северный придел, в 1888 году — южный.

В 1937 году большевики устроили два больших костра в ограде церкви и жгли иконы и богослужебные книги. В 1938 году здание храма было передано горсоветом организации «Заготзерно», помещение использовалось под склад. В 1940 году здание передано томскому хлебокомбинату под пекарню. Наконец, в 1945 году церковь была возвращена верующим.

Ценно, что общий объем церкви сохранился в первоначальном виде. Троицкая церковь является одним из немногих сохранившихся в Томске храмов первой половины XIX века с явным преобладанием мотивов классицизма. Трехпрестольная церковь построена из кирпича и оштукатурена. Венчает храм монументальный синий купол с золотыми звездами на барабане с шестнадцатью арочными окнами. Колокольня с шатровым завершением делает всю конструкцию более легкой. Здание церкви расположено за небольшим уютным сквером. На территории храма находится надмогильный памятник томского предпринимателя и мецената Е. И. Королёва.

Сегодня при церкви действует воскресная школа и библиотека. В Троицкой церкви богатое собрание старинных икон.

Адрес: ул. Октябрьская, 43

Как доехать: автобус 10, 24.

Томская хоральная синагога

Фото: Ульяна Беляева

На улице Розы Люксембург находится старейшая синагога в Сибири. Ее история началась в 1850 году, тогда было построено первое деревянное здание синагоги.

В 1902 году на ее месте на средства купца И.Л. Фуксмана, а также других купцов-евреев и прихожан была построена двухэтажная кирпичная синагога.

С 1929 года по 1999 синагога была закрыта. За это время в здании размещались кинотеатр, Белоцерковское военное училище и Томский областной суд. За годы такой эксплуатации здание пришло в аварийное состояние. В 2010 году после реставрации синагога была открыта вновь.

Синагога построена в традиционной для архитектуры рубежа XIX — ХХ веков эклектичной манере и декорирована в «восточном» стиле. Вытянутое в плане кирпичное оштукатуренное здание стоит на высоком цоколе. Восточный фасад синагоги обращен на красную линию. В центре фасада выступает небольшая алтарная часть со скругленными углами и куполом и придает выразительность общему объему. Декорирована высокой лепной стрельчатой аркой с такими же стрельчатыми окнами. Звезда Давида венчает купол. Стены здания разделены на два яруса карнизом, арочные окна с массивными наличниками в форме полуколонн на постаментах. Пилястры между окон и на углах здания, широкий карниз по периметру здания с декором. Является архитектурной доминантой улицы Розы Люксембург.

Адрес: ул. Розы Люксембург, 38\1

Как доехать: трамвай 1; троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; автобус 2, 3, 12, 16, 19, 23, 30, 60.

Богородице-Алексеевский монастырь

Фото: Владимир Дударев

В монастырский комплекс входят Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Трехсвятительский храм и Часовня Святого Феодора Томского.

Монастырь был перенесен в город из его окрестностей в 1658–1663 году, в том же 1663-м церковь была освящена во имя Святого Алексия, человека Божия и монастырь стал называться Богородице-Алексеевским. На территории находились сад, озеро, летние кельи и кладбище, а к югу от монастыря — монастырская роща, сохранявшаяся до начала XX в.

У монастыря богатая история, например, в 1746 году при нем была открыта первая томская школа — Томское русское духовное училище. С 1858 года действовала духовная семинария с обширной библиотекой. В 1729 году в монастыре в заточении провел несколько месяцев Абрам Ганнибал.

Монастырь связан с личностью старца Федора Кузьмича, отождествляемого в легендах с императором Александром I — он был похоронен на кладбище в 1864 году. В 1904 году над его могилой по проекту архитектора Викентия Оржешко была построена часовня (восстановлена в 1997).

В советское время некрополь был уничтожен. Монастырь был закрыт в 1922 году, в 1930 в помещениях монастыря находился Индустриально-педагогический институт. В 1978 комплекс монастырских зданий был взят под государственную охрану, а в 1992 году Казанская церковь и келейный корпус монастыря были возвращены церкви.

Сегодня за высокой монастырской оградой находится старейший храм Томска, один из шедевров сибирского барокко — Казанская церковь. Строительство храма велось с 1776 года в течении 13 лет. Каменные стены с башнями-часовнями возвели в 1830-е годы по проекту томского архитектора Карла Турского.

Невероятно живописная Казанская церковь является доминантой не только монастырского комплекса, но и всего района. Две мощные вертикали белого пятиглавого храма с темной крышей и колокольня возвышаются над историческим центром. Изящество храму придают небольшие декоративные главки, которые располагаются на крыше. Колокольня построена по классическому типу «восьмерик на четверике» — это особенность московской архитектуры, а завершение колокольни с высоким шпилем относится к стилю петровской архитектуры Петербурга. Декорирован храм довольно сдержанно — в основном, это подкарнизные пояса, а вот в обрамлении окон и главок использованы более сложные барочные формы.

Адрес: ул. Крылова 12б, 12в, 12/2

Как доехать: трамвай 1, 2, 3; троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; автобус 2, 8, 12, 16, 19, 23, 30, 60.

Красная соборная мечеть

Фото: Данил Шостак

В Татарской слободе находятся две мечети. Первая соборная мечеть Томска — «Красная» название получила по цвету стен из неоштукатуренного красного кирпича. Она является композиционным центром и украшением района.

Построена в 1904 году на месте прежних двух, а возможно трех деревянных мечетей, которые сгорели во время пожаров. Мечеть была построена в 1901 — 1904 на средства купца Карима Хамитова и общества местных мусульман. Рядом с мечетью располагается медресе, построенное в 1907 году.

Как и большинство культовых сооружений, мечеть сразу после октябрьской революции была закрыта, затем переоборудована под кинозал, в 1942–1985 годы в ней размещался ликеро-водочный завод, а с 1986 года — один из цехов завода пищевых продуктов. Здание мечети сильно пострадало, был утрачен купол и минарет. В конце 1990-х годов мусульмане вернули себе здание медресе, в 2002 здание мечети в полуразрушенном состоянии. В 2014 году была завершена реставрация Красной мечети.

Мечеть построена в традициях восточной архитектуры, она ориентирована на Мекку. Ее отличает орнамент фигурной кирпичной кладки, «мавританские окна», узкие щели окон минарета с учетом местных традиций. Высокий минарет, увенчанный золотым полумесяцем, видно с проспекта Ленина.

Адрес: ул. Татарская, 22.

Как доехать: троллейбус 1, 2, 3, 4, 6; автобус 2, 8, 12, 16, 19, 23, 29, 30, 60.

Белая соборная мечеть

Фото: Владимир Дударев

В том же районе Татарской слободы, на Московском тракте находится вторая соборная мечеть Томска — «белая», также получившая название по цвету стен. Мечеть стала одной из последних работ главного губернского инженер-архитектора Андрея Лангера (по его же проекту построена синагога).

Строительство шло с 1913 по 1914 год на пожертвования томских мусульман. Нижний ярус мечети предназначался под духовное магометанское училище.

10 октября 1939 года постановлением облисполкома Белая мечеть была закрыта, здание передано под национальную татарскую школу. Позже здание использовалось правлением артели «Культспорт». С 1960-х годов здесь размещался цех карандашной фабрики. За эти годы мечеть была основательно разрушена, потеряла купол и минарет. В 1999 году мечеть отреставрирована.

Мечеть построена в стиле модерн с элементами неомавританского стиля. Ее купольная часть выполнена в форме, характерной для архитектуры среднеазиатских мечетей. Стены мечети украшены каменной резьбой. Мечеть не перегружена деталями, белоснежная с серебристыми куполами, изящными узкими окнами и стрельчатыми дверями.

Адрес: Московский тракт, 43

Как доехать: автобус 8/9, 29

Храм святого Александра Невского

Фото: Вероника Белецкая

Небольшой изящный храм святого благоверного князя Александра Невского был построен в 1877 году на территории «Арестантских рот», одновременно был тюремным и приходским. В церкви была прекрасная акустика и пел хор из арестантов, считавшийся одним из лучших в городе.

В период правления Александра Колчака в арестантских ротах находилась гауптвахта, и здесь же к расстрелу приговорили несколько групп большевиков-подпольщиков. Этот факт помог сохранить здание тюрьмы и церкви — были установлены мемориальные таблички в память о погибших товарищах. Но храм все равно закрыли в 1920 году — кресты сбили, купола и главки разрушили, стесали все наружные украшения. С 1920 по 1925 годы здесь размещался «Дом принудительных работ», а с 1929-го здание было передано под типографию издательству «Красное знамя». В 2002 году храм открыт после реставрации.

Храм Александра Невского характерный образец храмовой архитектуры XVI–XVII веков. Его отличает двойное пятиглавие — два главных купола и восемь маленьких маковок. Первый этаж отделен от второго профилированным карнизом. Пилястры, отмечающие углы здания и внутренние перегородки, завершаются кокошниками. Венчает стены здания ступенчатый карниз. Несмотря на довольно лаконичный декор, храм выглядит очень нарядным за счет двойного пятиглавия, обрамленных высоких арочных окон и треугольных фронтонов на северном и южном фасадах.

Адрес: ул. Герцена, 3

Как доехать: трамвай 1, троллейбус 1, 3; автобус 2, 3, 12, 19, 23, 30, 60.

Петропавловский собор

Фото: Владимир Дударев

Немного подальше от центра города, на пересечении улиц Алтайской и Тверской находится еще один храм, построенный по проекту архитектора Андрея Лангера. Храм и тогда и сейчас является украшением и композиционным акцентом в окружающей застройке.

Довольно монументальный в объеме храм из красного кирпича с золотыми куполами построен в 1911 году в неорусском стиле.

Как и большинство из перечисленных храмов, Петропавловский был закрыт с 1938 года, в 1940 году в нем размещались склады спиртзавода. Но в 1945 году были возобновлены богослужения и в период 1950-90 годы храм наряду с Троицким был единственным действующим православным. До 2003 года Петропавловский собор был главным храмом Томска.

Собор представляет собой пятиглавый крестово-купольный храм. Особенностью Петропавловского собора является сочетание красного кирпича и желтого песчаника в отделке, и декорирование изразцами из терракотовой плитки в коричнево-голубой гамме. Возвышающийся купол на восьмигранном световом барабане и четыре ризалита, завершенных куполами, колокольня составляют сложный и красивый объем храма. В ложных окнах угловых восьмериков находятся мозаики, выполненные современными мастерами.

Адрес: ул. Алтайская, 47

Как доехать: трамвай 2,3; автобус 13.

Петропавловская церковь (спичфабрика)

Фото: Вероника Белецкая

Дальше всех от центра города находится Церковь Святых Первоапостолов Петра и Павла, творение архитектора Константина Лыгина.

Однопрестольная церковь была построена на средства торгового дома «Евграф Кухтерин и С-я» при спичечной фабрике в 1908. В храме располагалась семейная усыпальница Кухтериных. Лыгин проектировал и наблюдал за строительством. В 1908 году церковь была освящена. В память об этом событии на внутренней западной стене церкви была установлена мраморная плита.

После революции фабрика и храм были национализированы. В 1923 церковь закрыли, всю утварь отвезли на склад Свечного завода. Позднее были разрушены объем звонницы и купол над алтарем, а само здание передали под клуб спичечной фабрики. В 1993 году храм вернули верующим, постепенно, в процессе реставрационных работ, зданию вернули колокольню и шатер.

Церковь интересна как пример прифабричного храма, выполненного в неорусском стиле с элементами эклектики и модерна. Церковь, как и большинство объектов Лыгина, построена из красного кирпича. Выразителен общий силуэт храма — над входом возвышается колокольня с шатровым завершением. Стены декорированы кирпичной кладкой.

Адрес: ул. Центральная, 12а

Как доехать: автобус 29.

Литература:

Приль Л.Н. История томского старообрядчества: епископы и обители

История названия томских улиц. Томск, 2004.

Богданова, О. Часовня иконы Иверской Божией матери в Томске. Томск, 2003.

Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004

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