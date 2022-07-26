Прогулки по Томску: путеводитель по Солдатской слободе

26 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Наш сегодняшний маршрут пройдет по Солдатской слободе в историческом центре Томска.

Как известно, Томск берет свое начало с острога — крепости, построенной на Воскресенской горе. Практически сразу она обросла внешними поселениями, которые и называли слободами. Но военный гарнизон, неизбежный атрибут сибирских городов, долгое время находился внутри стен острога. Лишь в XVIII веке было принято решение переселить военных с Воскресенской горы к ее подножью. Выбрали место, протянувшееся на юг от изгиба реки Ушайки до речки Игумновки. Так и образовалась Солдатская слобода.

Арт-консервация в рамках Фестиваля народных культур «Окно в живую традицию» совместно с «Том Сойер Фест Томск» в Солдатской слободе. Окна расписаны в немецкой традиции — рядом находится Российско-немецкий дом. Фото: Серафима Кузина

С севера Солдатская слобода ограничена ул. Сибирской (бывшая Мухинская), с запада — ул. Белинского (бывшая Офицерская), с востока ул. Красноармейской (бывшая Солдатская) и с юга ул. Карташова (бывшая Ерлыковская) и пр. Кирова (бывшая Бульварная). С севера на юг почти пополам слободу делит ул. Гоголя (бывшая Жандармская). Происхождение слободы, как видно, отразилось и в названиях улиц.

Начало маршрута

Знакомство с Солдатской слободой мы начнем с перекрестка проспекта Кирова и улицы Красноармейской, полной значимых томских достопримечательностей. Пройти к Красноармейской можно через сквер «Кедровый» — небольшой ухоженный уголок с качелями и многолетниками.

Сквер был благоустроен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» Фото: Серафима Кузина

Качели в «Кедровом» сквере Фото: Серафима Кузина

Дом Тюменцева, пр. Кирова, 24/ул. Красноармейская, 85. Редкая постройка середины XIX века, в стиле классицизма. В этом доме жил первый директор Алексеевского реального училища, основатель метеорологии в Томске Гавриил Тюменцев. Дом хорош тем, что обойти его можно со всех сторон — два фасада выходят на улицу, а внутренняя часть — в сквер, и не имеет ограждения забором.

Дом Тюменцева. В советское время здесь долгое время работало почтовое отделение Фото: Серафима Кузина

Как добраться? Автобусами № 2, 4, 12, 23, 119, или троллейбусом №3, до остановки «ЗЦ Октябрь».

Дом Акулова

Дом купца Д. Д. Акулова, пр. Кирова, 26. Оригинальное здание было выстроено в 1915 году. Современный вариант появился после сноса инвестором исторического — оно из бетона и лишь обшито деревянными панелями.

Сегодняшний дом Акулова Фото: Серафима Кузина

В 1980-х гг. в доме Акулова снимали фильм «Нас венчали не в церкви» — картина рассказывала о судьбе революционного поэта Сергея Синегуба, прошедшего каторгу и умершего в Томске в 1907 году.

Оба дома расположены на красной линии пр. Кирова, одной из главных артерий города. Здесь в шаговой доступности множество магазинов, кафе, ресторанов и пр.

Усадьба Савиных

Дом Андрея Савиных Фото: Серафима Кузина

Усадьба А.Г. Савиных. Ул. Красноармейская, 85а. Несмотря, на то, что этот дом построен в 1940-х годах, он не выбивается из исторического ансамбля района. Окруженный небольшим садом, он виден лишь своими шпилями.

В доме с 1950 по 1963 гг. проживал известный томский хирург-новатор Андрей Григорьевич Савиных.

По нечетной стороне

Дома на ул. Красноармейской дают понять, как жила когда-то улица Солдатская Фото: Серафима Кузина

От пр. Кирова до ул. Карташова. Здесь, на нечетной стороне улицы Красноармейской, сохранился протяженный участок исторической деревянной застройки. Включает в себя дома № 75, 77, 79а, 79, 81, 83. Панорамный взгляд на этот участок позволяет понять, как была застроена ул. Солдатская сто и более лет назад.

Отдельный вид занятия для туриста и горожанина — искать и запечатлевать котиков в окошках деревянных домов Фото: Серафима Кузина

Что поснимать? Панораму исторической деревянной усадебной застройки.

Что рядом? Красноармейская, 90. Каменное здание конца XIX века с эркером над входом, классический стиль.

В этом здании располагается стоматологическая поликлиника Фото: Серафима Кузина

Усадьба купца Л.Д. Желябо

Усадьба купца Л.Д. Желябо, ул. Красноармейская, 65, 65/1, 67/1. Ансамбль из 4 зданий, построенных в конце XIX — начале XX вв. по проекту арх. П.Ф. Федоровского, является памятником архитектуры федерального значения. Эти здания выделяются особым художественным мастерством в исполнении резного декора.

Усадьба Желябо Фото: Серафима Кузина

А жар-птицы, окаймляющие фронтон флигеля по Красноармейской, 65/1 были изображены на эмблеме, созданной к 400-летию Томска. Это здание так и называется — «Дом с Жар-птицами». В этом году мэрия Томска заложила в бюджет средства на подготовку проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ на доме. Планируется восстановить наличники, отремонтировать лестницу и реставрировать акротерии — жар-птиц.

Флигель усадьбы, тот самый знаменитый Дом с жар-птицами Фото: Серафима Кузина

Как добраться? Находится в шаговой доступности от пр. Кирова.

Что поснимать? Богатый декор Дома с Жар-птицами, внутреннее устройство купеческой усадьбы рубежа веков.

Что рядом? В районе перекрестка улиц Красноармейская и Герцена расположено несколько заведений, где можно перекусить туристу — от кафе «Пралине» и ресторанчика «Хлеб-соль» до местных сетевых кондитерских TORTA и «Баба Рома» у Буфф-сада. Некоторые из заведений стали отдельными достопримечательностями. Например, гриль-бар «Молчание ягнят» на противоположной стороне улицы занял деревянный дом. Благодаря своему вызывающему дизайну в сочетании с названием, он регулярно попадает как на фото туристов, так и в посты блогеров и различных интернет-сообществ вроде Pikabu. Кстати, соседнее здание по адресу Красноармейская, 78 восстанавливается в рамках программы «Дом за рубль».

Дом с шатром

Название фото Фото: Серафима Кузина

Дом купца Голованова. Ул. Красноармейская, 71. В зеленом пригороде купец Георгий Голованов в 1904 году построил новый дом. Архитектор С.В. Хомич поставил этот особняк в стиле модерн на широкое кирпичное основание. Дом плотно декорирован, имеет три различных фасада. Центральный, выполненный в форме шатра, и дал название зданию. Вокруг дома разбили сад. Сейчас здесь располагается Томский Российско-немецкий Дом.

Как добраться? Угол Красноармейской и Карташова. Пешком, двигаясь от усадьбы Л.Д. Желябо на юг.

Что поснимать? Дом изобилует разнообразным и неповторяющимся декором. Рядом с ним находится памятник к 250-летию массового переселения немцев в Россию. Сам старинный сад выступает замечательной площадкой для фотосессий.

Памятник «250 лет служения России», посвященный 250-летию с момента обнародования Манифеста Екатерины II и начала массового переселения немцев в Россию. Фото: Серафима Кузина

Что рядом? На противоположной стороне, Красноармейская, 88/Карташова, 32, ансамбль трех деревянных домов (два двухэтажных и один одноэтажный) рубежа XIX–XX вв., выполненных в едином стиле. Имеются сохранившиеся ворота.

Во дворе дома ул. Красноармейская, 82, есть беседки для отдыха с качелями. Фото: Серафима Кузина

Дом Оржешко

Ул. Вершинина, 12. Этот жилой дом был построен по проекту талантливого томского архитектора Викентия Оржешко в 1911 году. Он находится в глубине квартала и замечателен своим высоким каменным цоколем с нарядным крыльцом, а также модным декором в стиле модерн.

Дом Оржешко Фото: Серафима Кузина

Как добраться? От перекрестка улиц Красноармейская и Герцена, пройти по Герцена на запад около ста пятидесяти метров, до пересечения с улицей Вершинина.

Что поснимать? Ассиметричные фронтоны, эркер на дворовом фасаде, резные элементы, выполненные в неорусском стиле.

Что рядом? Практически напротив расположен Буфф-сад, большой парк, с детской площадкой, фонтанами и садовыми скульптурами. С другой стороны Буфф-сада, стоит лютеранская кирха.

Кирха снаружи и внутри Фото: Серафима Кузина

Также за Буфф-садом расположен Дворец творчества детей и молодежи, который интересен, как объект советского модернизма в архитектуре, особенно примечательно мозаичное панно «Парад планет» томского художника Николая Беглюка.

По соседству с Дворцом есть Игуменский парк с прудом, в котором живут утки и бронзовый бобер. Рядом — пышные заросли, детский «Уголок Архимеда» и единственный в мире памятник кедровке.

Озеро в Игуменском парке Фото: Серафима Кузина

Дом с драконами

Дом с драконами, Красноармейская, 68. Двухэтажный дом учителя Быстржицкого, построенный по проекту Викентия Оржешко во второй декаде ХХ века, стал одним из символов города. Его украшают семь резных драконьих голов. Шесть на фронтонах и козырьке над входом попарно ориентированы на север, юг и запад. Седьмой возвышается над восточным фронтоном.

Дом с драконами Фото: Серафима Кузина

Дом представляет собой уникальную реализацию эстетики деревянного модерна через скандинавские мотивы. В Томске существует ещё несколько домов с подобным решением.

Как добраться? Автобусами №11 и №24 до остановки «ул. Герцена».

Как снимать? Здание хорошо просматривается с противоположной стороны улицы.

Что рядом? На противоположной стороне ул. Красноармейской, в месте пересечения с ул. Герцена, обустроен «Сквер деревянного зодчества», это своеобразная выставка под открытым небом. Наличники на стендах с информацией являются точными копиями реальных, с известных домов города. В центре расположен деревянный герб Томска разных лет.

Сквер деревянного зодчества Фото: Серафима Кузина

После дома с драконами деревянная застройка на Красноармейской постепенно вытесняется современными зданиями. Здесь можно увидеть и постройки советской эпохи, и несколько многоэтажек новейшего времени. Бывшая Солдатская пересекает проспект Фрунзе и спускается вниз — это историческое начало слободы.

Манеж «Общества содействия физическому развитию»

Манеж «Общества содействия физическому развитию», Красноармейская, 14. Построено в начале XX века по проекту архитектора Б. Татарчуха. Представляет собой пример каменного модерна. По сути, это было первое спортивно-физкультурное учреждение в Томске. Для этого здесь был спортивный зал, площадью более 800 кв. метров и высотой более 12 метров, кегельбан, бильярдная, учебные классы, мастерские, кабинеты врачей и пр.

Здание было отреставрировано в 2016 году Фото: Серафима Кузина

Сейчас здесь расположен Центр реабилитации Томского НИИ Курортологии.

Как добраться? Трамваем №3 и №5, до остановки «Горбольница №1», автобусом №11, №24 и №510, до остановки «ул. Никитина».

Что рядом? «Женская богадельня Калинина и Шушляева», Красноармейская, 17. Памятник архитектуры, начала XX века, стиль — модерн, архитектор — Викентий Оржешко.

Зубная аптека

Ул. Красноармейская, 12а. Купеческий дом, построенный во второй половине XIX в. Сразу у склона Воскресенской горы строили преимущественно одно-двух этажные, частные или доходные дома для солдат и их семей, а в последствии для небогатых горожан. Так что здесь архитектура не слишком блестящая декором и разнообразием. Поэтому дом заметно выделяется на фоне общей застройки района начала слободы.

Купеческий дом на Красноармейской Фото: Серафима Кузина

Это же здание богато украшено типичной русско-сибирской резьбой, имеет угловой вход, оформленный в виде эркера на колоннах, увенчанного высокой пирамидальной крышей с флюгером, в виде вздыбленного коня, герба Томска.

На крыльце Зубной аптеки хорошо делать сэлфи Фото: Серафима Кузина

Сейчас в нем находится стоматологическая аптека.

Как добраться? На автобусе №11, №14, №24 или №510, до остановки «ул. Сибирская».

Что снимать? Резьбу наличников, резные фронтончики, украшенные короткими шпилями и резными лошадьми. Крыльцо представляет собой прекрасную фотозону.

Что рядом? В квартале на восток по ул. Алтайской находится Петропавловский собор, построенный в начале XX века, архитектором А. И. Лангером в ново-византийском стиле.

Узнать больше о значимых исторических местах и зданиях города можно на экскурсии «Томск — источник вдохновения», которую проводит Туристский информационный центр Томска. Подробности — на сайте или в группе ТИЦ «ВКонтакте».

Текст: Сергей Мальцев

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