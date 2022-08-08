Вдоль Садовой и Буткеевской. Экскурсия по Европейскому кварталу в Томске

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Исторический центр Томска часто сравнивают с Петербургом. И действительно, каменная архитектура конца XIX — начала XX века в нашем городе имеет ярко выраженный европейский вид. Особенно Европейский квартал.

Европейский квартал — это местность, где расположены первые корпуса Томского технологического института, современного Политеха: главный — его изначально называли лекционным, инженерный, механический, физический, химический и горный.

То есть он ограничен пр. Ленина (ул. Садовая) — ул. Усова (ул. Буткеевская) — ул. Советской (ул. Еланская) — пр. Кирова (ул. Бульварная).

Название это закрепилось на рубеже веков за совсем уж европейский вид зданий и за их технологическую продвинутость, для того времени невиданную за Уралом. Монументальные строения, непривычные для купеческого Томска, строгость и простота европейского классицизма XIX века, всё удивляло и восхищало современников. Также поражали совершенные, даже по нашим временам, системы освещения, отопления, канализации, водопровода и вентиляции.

Что относится к комплексу зданий Европейского квартала?

Главный корпус

Адрес: пр. Ленина, 30.

Строился с 1896 по 1907 г.

Проект здания был разработан архитектором Министерства народного просвещения академиком Робертом Марфельдом в 1895 г. С 1896 по 1900 г. строительство велось гражданским инженером Фортунатом Гутом. А в 1907 г. были пристроены дополнительные объёмы, удлинившие боковые крылья корпуса. Проектировал их Фортунат Фердинандович, строительство вёл известный архитектор Андрей Крячков.

Львы смотрят прямо на главный корпус Фото: Серафима Кузина

В начале ХХ века на первом и втором этажах корпуса располагались учебные аудитории, актовый зал, студенческий буфет, канцелярия, медпункт и кабинет-квартира первого директора. Третий этаж северного крыла занимали чертёжные залы, кроме одной из аудиторий — в ней размещался рисовальный зал. Это единственный корпус ТПУ, не имеющий номера. Сейчас в нем находятся административные помещения, актовый зал, музей истории ТПУ, выставочный центр и пять учебных аудиторий.

Главная лестница Фото: Серафима Кузина

Обратите внимание на огромные двери, ведущие в главный корпус, — они украшены не традиционным для классицизма растительным декором, а «инженерными» шестерёнками, молотком и циркулем.

Корпус № 1 — горный

Адрес: ул. Советская, 73.

Строился с 1902 по 1905 г.

Вход в горный корпус находится со стороны пр. Кирова Фото: Серафима Кузина

Здание было возведено по проекту архитектора Петра Федоровского Фортунатом Гутом, а площадку для него выбирал известный геолог и писатель Владимир Обручев, работавший в ТТИ. Изначально в корпусе располагались учебные аудитории, лаборатории, а также музеи: горный, минералогический, геологический и палеонтологический. К корпусу пристроен трёхэтажный жилой флигель для педагогического персонала — он выходит на ул. Советскую.

Жилое крыло горного корпуса Фото: Владимир Дударев

В наше время в корпусе занимаются студенты Инженерной школы природных ресурсов и по-прежнему располагаются музеи. Один из них — это мемориальный кабинет-музей академиков Обручева и Усова. Мебель в кабинете — работы томских мастеров начала ХХ века. Стол, кресло, комод и стеллажи были изготовлены из сибирского кедра и дуба по заказу самого Обручева и сохранились до сих пор!

Кабинет-музей Обручева Фото: Серафима Кузина

Корпус № 2 — химический

Адрес: пр. Ленина, 43а.

Строился с 1900 по 1903 г.

Как и главный корпус, химический проектировал Роберт Марфельд, а строил Фортунат Гут, ставший одной из центральных фигур большой институтской стройки. Этот корпус самой сложной формы — он состоит из восьми соединяющихся между собой блоков. Исследователи отмечают — у Гута «сметы на 99% сходились с итоговыми затратами, в отличие, например, от расчетов Марфельда, которые всегда увеличивались в разы». Гут корректировал «кабинетные» проекты и привязывал их к местности, к реальным условиям Сибири, томским болотистым грунтам.

Вход в химический корпус Фото: Серафима Кузина

На трёх этажах корпуса располагались учебные аудитории, три лаборатории по чистой химии, пять лабораторий по химической технологии и металлургии, ботанический кабинет, служебные помещения. В трёх флигелях предусмотрены квартиры для педагогического персонала. Сейчас в корпусе расположены лаборатории Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, а также НОЦ им. Кижнера. В некоторых крыльях остались жилые квартиры.

В химическом корпусе было три жилых крыла по одной квартире на этаже в каждом. В советское время квартиры были разделены. В одном из жилых крыльев сегодня два подъезда, в одном из них три квартиры, в другом — шесть. Это фото было сделано в квартире профессоров Политеха Сулакшиных. Фото: Вероника Белецкая

Аллея вдоль квартала Фото: Серафима Кузина

Корпус № 3 — физический

Адрес: пр. Ленина, 43.

Строился с 1901 по 1904 г.

Физический имеет двойной адрес: пр. Ленина, 43 и ул. Усова, 2. Это уже третий корпус, автором проекта которого был Роберт Марфельд, а строил его снова Фортунат Гут.

Физический корпус стоит на перекрестке проспекта Ленина и улицы имени академика Усова Фото: Серафима Кузина

В корпусе, помимо нескольких учебных аудиторий, располагались физический кабинет, электротехническая лаборатория, лаборатория по испытанию прочности строительных материалов, мастерские, музей аэрокружка, площадка для метеорологических и астрономических наблюдений. К корпусу примыкает трёхэтажный жилой флигель для педагогического персонала. Здесь до сих пор находятся жилые квартиры, правда, часть из них были разделены после революции на более мелкие помещения.

Это жилой флигель, выходящий на ул. Усова. Первоначально Марфельд запроектировал в нем лишь три квартиры, одна из которых предназначалась для ректора. Фото: Серафима Кузина

Камин в бывшей ректорской квартире. Томский политехнический университет выкупил ее в начале 2010-х. Сегодня в исторических комнатах располагаются лаборатории и лекционные аудитории отделения экспериментальной физики. Фото: Вероника Белецкая

Корпус № 4 — инженерный

Адрес: пр. Ленина, 30а.

Строился с 1904 по 1907 г.

Этот корпус Фортунат Гут и проектировал, и руководил его строительством, а достраивал здание Андрей Крячков. К сожалению, фасад, выходящий на проспект Ленина, сильно перестроили в советское время — он утратил великолепные колонны и сильно упростился. Надо отметить, что Фортунат Фердинандович был хорош как архитектор: он тщательно продумывал не только внешний вид зданий, но и их инфраструктурную составляющую.

Как раз эта часть фасада изменилась Фото: Серафима Кузина

В корпусе были предусмотрены аудитории для практических занятий: лаборатория теплотехники, паровых котлов, гидравлическая лаборатория, машинный зал. А сейчас его занимает Инженерная школа энергетики и центр НОЦ И.Н. Бутакова.

Тайный сад и Инженерный дворик

Нам надо обязательно заглянуть ещё в одно место. Чтобы попасть в него, пройдём между инженерным и главным корпусами. А далее по правой стороне увидим арку — во двор главного корпуса.

Две арки: одна — во двор главного корпуса ТПУ, вторая — из него, в Инженерный дворик Фото: Владимир Дударев

Там тихо: почти не бывает прохожих. На клумбах весь тёплый сезон цветут цветы, а некоторые деревья — ровесники вуза.

Зелёный сквер во дворе главного корпуса Фото: Серафима Кузина

Если пройти через сад, вы увидите вторую арку. Через неё можно попасть в другое необычное пространство, «Инженерный дворик».

Инженерный дворик Фото: Серафима Кузина

Еще недавно он был недоступен для горожан, а теперь сюда можно зайти, чтобы посмотреть на работы уличных художников, послушать концерт томских групп или просто потусить на оригинальных лавочках с друзьями или детьми.

Пройдемся по кварталу

На входе нас встречает памятник Сергею Кирову. Возвышаясь над перекрестком проспектов Ленина и Кирова, он как бы приветствует всех входящих в Европейский квартал.

Сапоги Кирова покрыты толстым слоем краски и когда-нибудь могут стать отдельным объектом для анализа при реставрации — сколько, каких цветов и какого именно вида материалов было использовано за десятилетия Фото: Серафима Кузина

С этим памятником связана одна многолетняя традиция: ежегодно выпускники Политеха красят Кирову сапоги. Считается, что первыми сапоги гипсовому революционеру «начистили» выпускники Томского военного училища связи. Затем традицию подхватили политехники. И длится это уже сорок лет!

Кстати, в Политехе даже запустили подкаст для пеших прогулок под названием «Сапоги Кирова». Первый сезон проекта состоит из пяти серий и посвящен как раз Европейскому кварталу.

Аллея геологов тенистая, но не мрачная Фото: Серафима Кузина

Влево от памятника, параллельно проспекту Кирова, расположилась Аллея геологов, открытая в 2008 году в ознаменование 100-летия первого выпуска инженеров-геологов в Сибири. На ней также установлены памятники академикам, прославленным учёным Михаилу Усову и Владимиру Обручеву. Перед самым входом — скульптура, изображающая первых рудокопа и рудознатца. Говорят, моделью для одного из них послужил известный томский скульптор Леонтий Усов.

1. Рудознатец Фёдор Еремеев и рудокоп.

2. Памятник Усову. Красную гранитную колонну для памятника в Томск привёз известный историк и геолог Иван Мягков, ученик Усова, после Второй мировой войны — это был камень из партии, привезённой Гитлером к Москве для строительства победного монумента. Большая часть гранита ушла на облицовку здания на Тверской, 9.

3. Памятник учёному и автору фантастического романа «Земля Санникова» Владимиру Обручеву. Фото: Серафима Кузина

Вдоль аллеи находится каменная стена, отделяющая двор физического и горного корпусов. С ней связана ещё одна городская традиция с более чем сорокалетней историей. На этой стене, предположительно в 1979 г., появились первые граффити в Томске — надпись краской The Wall. Как раз в 1979-м вышел одноименный альбом группы Pink Floyd, и очень часто творение на стене Политеха имитировало как раз начертание на обложке альбома. Надпись создал политический карикатурист Джеральд Скарф. С тех пор граффити регулярно закрашивают, и регулярно же восстанавливают.

Та самая знаменитая томская The Wall Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Гончаров, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ — С Европейским кварталом впервые я познакомился весной 2010 г. Тогда я ещё проживал в пгт. Тяжинский Кемеровской области, учился в школе и только начинал думать о том, куда поступить и кем стать. Старшие товарищи рекомендовали поездить по сибирским городам, посмотреть, что больше приглянется: фундаментальный Кемерово, индустриальный Новосибирск, прогрессивный Красноярск или прелестный Томск.

В Томск я прибыл рано утром, уехать собирался поздно вечером, то есть примерно за 10 часов должен был понять — нравится мне город или нет. Не знаю до сих пор каким чудом, но я дошёл до Европейского квартала. Это место пробудило во мне ощущение чего-то нового и неизведанного, мимо проходили молодые люди, а я не понимал, почему они, как я, не чувствуют такого восхищения! Конечно, я тогда ещё не знал истории этих зданий, не знал, что здесь учатся на инженеров, не знал ни одного великого имени профессоров и выпускников, не знал, что нужно поберечь батарею фотоаппарата, иначе о прекрасных зданиях Томска мои товарищи узнают только по рассказам, а о красивом ухоженном асфальте возле магазинов — по фотографиям.

Так сложилось не только моё первое впечатление о Европейском квартале, оно сформировалось и о городе в целом благодаря ему.

Старинные кованые ворота Фото: Серафима Кузина

А мы продолжим гулять по Европейскому кварталу. Пройдем по проспекту Ленина, вдоль химического корпуса.

На крыше химкорпуса видны огромные старинные вентиляционные грибки — это выводы из лабораторий Фото: Серафима Кузина

Кстати, именно здесь сохранились самые красивые старинные интерьеры:

Химическая лаборатория, где по-прежнему стоят старые столы с рукомойниками, шкафы с книгами, парты и скамьи для студентов. Все это находится в «рабочем состоянии» и одновременно выполняет функцию музейных экспонатов.

Архив издания, 2013 г. Фото: Максим Печерский

В мини-сквере с обеих сторон от входа две стелы «Политехникам, погибшим в боях Великой Отечественной войны и ковавшим Победу в тылу». Любопытно то, что между установкой левой и правой стелы прошло несколько десятилетий: одну установили при советской власти, вторую — несколько лет назад.

Но это не все изменения. Первый вариант бетонного монумента сохранился только на старых фото: вся правая часть памятника, установленная в 1975 г., в 2005–2010 гг. была реконструирована. Заменили и барельеф (хотя он похож на оригинальный), и плиту с датами, добавили стелу с именами погибших. Фото: Серафима Кузина

Вторую часть мемориала в память о тружениках тыла добавили в 2015 г. Фото: Серафима Кузина

А вот памятник первому выпускнику появился совсем недавно — в 2021 г., по инициативе ассоциации выпускников вуза. В этих корпусах в начале XX века зарождалось инженерное образование Сибири и Дальнего Востока. Выпускники Томского технологического института, как тогда назывался ТПУ, ярко проявили себя в самых разных областях науки и технологий.

Высота выпускника — два метра, вес — более 300 килограммов. В творческую группу проекта вошли скульпторы Леонтий Усов, Владимир Романов и литейщик Максим Петров Фото: Серафима Кузина

И кстати, если вам удобнее прогуливаться в сопровождении экскурсовода, то сотрудники отдела культурного наследия ТПУ проводят экскурсии по Европейскому кварталу.

Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ — Первые экскурсии «Европейский квартал» мы стали проводить в 2016 г. Тогда в рамках проекта «Университет — музей» для сотрудников ТПУ организовали пешеходную экскурсию по историческим корпусам вуза. Но неожиданно мы получили отклик от горожан и гостей города — они тоже хотели на неё попасть. Поэтому в 2018 г. на День музеев мы провели экскурсию «Европейский квартал» уже для всех желающих. В пандемию — в онлайне. А в прошлом, юбилейном для Политеха году — 125 лет — с мая по сентябрь Музей истории вуза проводил пешеходные экскурсии по Европейскому кварталу уже по три раза в неделю! Сегодня такие экскурсии у нас проводятся по запросу.

Двигаемся дальше. Между химическим и физическим корпусами в стене есть калитка: через неё можно попасть во внутренние дворы Европейского квартала.

Та самая калитка Фото: Серафима Кузина

Здесь сразу замолкают звуки проспекта, тишина и умиротворение царят в этих стенах. Через это пространство, в зависимости от того, какой стороны держаться, правой или левой, можно выйти либо на ул. Усова, либо на пр. Кирова, к первому горному корпусу.

Внутренний двор химкорпуса — настоящий лабиринт Фото: Иван Иванов

Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ — Каждая экскурсия по Европейскому кварталу не похожа на предыдущую. Раз за разом прогулка обрастает новыми фактами. Часть раскапываем в разных источниках, что-то даже узнаем от экскурсантов. Иногда может меняться сам маршрут: мы заходим в корпуса, внутренние дворы, жилые флигели вуза и так далее.

Наши экскурсанты тоже абсолютно разные, начиная от выпускников Политеха и заканчивая туристами. Интерес у них вызывают детали интерьера, здания, архитектура и т.д. Многие, кстати, не в курсе, что при корпусах есть жилые флигели, где до сих пор проживает персонал ТПУ. Другие никогда не замечали детали архитектуры, например, «химер» на химическом корпусе, латунные дореволюционные ручки на дверях корпусов и т.д. Поэтому реакция на прогулку всегда положительная.

Вентиляционная решётка в химическом корпусе Фото: Вероника Белецкая

Когда будете гулять, обязательно загляните в корпуса.

По этим ступеням ходили будущие светила науки.

Этих перил касались руки реальных исторических персонажей.

Пропустить такое нельзя.

Лестница в парадной химического корпуса Фото: Вероника Белецкая

Главный корпус ТПУ Фото: Владимир Дударев

Текст: Сергей Мальцев

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