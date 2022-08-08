Вдоль Садовой и Буткеевской. Экскурсия по Европейскому кварталу в Томске
Исторический центр Томска часто сравнивают с Петербургом. И действительно, каменная архитектура конца XIX — начала XX века в нашем городе имеет ярко выраженный европейский вид. Особенно Европейский квартал.
Европейский квартал — это местность, где расположены первые корпуса Томского технологического института, современного Политеха: главный — его изначально называли лекционным, инженерный, механический, физический, химический и горный.
То есть он ограничен пр. Ленина (ул. Садовая) — ул. Усова (ул. Буткеевская) — ул. Советской (ул. Еланская) — пр. Кирова (ул. Бульварная).
Название это закрепилось на рубеже веков за совсем уж европейский вид зданий и за их технологическую продвинутость, для того времени невиданную за Уралом. Монументальные строения, непривычные для купеческого Томска, строгость и простота европейского классицизма XIX века, всё удивляло и восхищало современников. Также поражали совершенные, даже по нашим временам, системы освещения, отопления, канализации, водопровода и вентиляции.
Что относится к комплексу зданий Европейского квартала?
Главный корпус
- Адрес: пр. Ленина, 30.
- Строился с 1896 по 1907 г.
Проект здания был разработан архитектором Министерства народного просвещения академиком Робертом Марфельдом в 1895 г. С 1896 по 1900 г. строительство велось гражданским инженером Фортунатом Гутом. А в 1907 г. были пристроены дополнительные объёмы, удлинившие боковые крылья корпуса. Проектировал их Фортунат Фердинандович, строительство вёл известный архитектор Андрей Крячков.
В начале ХХ века на первом и втором этажах корпуса располагались учебные аудитории, актовый зал, студенческий буфет, канцелярия, медпункт и кабинет-квартира первого директора. Третий этаж северного крыла занимали чертёжные залы, кроме одной из аудиторий — в ней размещался рисовальный зал. Это единственный корпус ТПУ, не имеющий номера. Сейчас в нем находятся административные помещения, актовый зал, музей истории ТПУ, выставочный центр и пять учебных аудиторий.
Обратите внимание на огромные двери, ведущие в главный корпус, — они украшены не традиционным для классицизма растительным декором, а «инженерными» шестерёнками, молотком и циркулем.
Корпус № 1 — горный
- Адрес: ул. Советская, 73.
- Строился с 1902 по 1905 г.
Здание было возведено по проекту архитектора Петра Федоровского Фортунатом Гутом, а площадку для него выбирал известный геолог и писатель Владимир Обручев, работавший в ТТИ. Изначально в корпусе располагались учебные аудитории, лаборатории, а также музеи: горный, минералогический, геологический и палеонтологический. К корпусу пристроен трёхэтажный жилой флигель для педагогического персонала — он выходит на ул. Советскую.
В наше время в корпусе занимаются студенты Инженерной школы природных ресурсов и по-прежнему располагаются музеи. Один из них — это мемориальный кабинет-музей академиков Обручева и Усова. Мебель в кабинете — работы томских мастеров начала ХХ века. Стол, кресло, комод и стеллажи были изготовлены из сибирского кедра и дуба по заказу самого Обручева и сохранились до сих пор!
Корпус № 2 — химический
- Адрес: пр. Ленина, 43а.
- Строился с 1900 по 1903 г.
Как и главный корпус, химический проектировал Роберт Марфельд, а строил Фортунат Гут, ставший одной из центральных фигур большой институтской стройки. Этот корпус самой сложной формы — он состоит из восьми соединяющихся между собой блоков. Исследователи отмечают — у Гута «сметы на 99% сходились с итоговыми затратами, в отличие, например, от расчетов Марфельда, которые всегда увеличивались в разы». Гут корректировал «кабинетные» проекты и привязывал их к местности, к реальным условиям Сибири, томским болотистым грунтам.
На трёх этажах корпуса располагались учебные аудитории, три лаборатории по чистой химии, пять лабораторий по химической технологии и металлургии, ботанический кабинет, служебные помещения. В трёх флигелях предусмотрены квартиры для педагогического персонала. Сейчас в корпусе расположены лаборатории Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий, а также НОЦ им. Кижнера. В некоторых крыльях остались жилые квартиры.
Корпус № 3 — физический
- Адрес: пр. Ленина, 43.
- Строился с 1901 по 1904 г.
Физический имеет двойной адрес: пр. Ленина, 43 и ул. Усова, 2. Это уже третий корпус, автором проекта которого был Роберт Марфельд, а строил его снова Фортунат Гут.
В корпусе, помимо нескольких учебных аудиторий, располагались физический кабинет, электротехническая лаборатория, лаборатория по испытанию прочности строительных материалов, мастерские, музей аэрокружка, площадка для метеорологических и астрономических наблюдений. К корпусу примыкает трёхэтажный жилой флигель для педагогического персонала. Здесь до сих пор находятся жилые квартиры, правда, часть из них были разделены после революции на более мелкие помещения.
Корпус № 4 — инженерный
- Адрес: пр. Ленина, 30а.
- Строился с 1904 по 1907 г.
Этот корпус Фортунат Гут и проектировал, и руководил его строительством, а достраивал здание Андрей Крячков. К сожалению, фасад, выходящий на проспект Ленина, сильно перестроили в советское время — он утратил великолепные колонны и сильно упростился. Надо отметить, что Фортунат Фердинандович был хорош как архитектор: он тщательно продумывал не только внешний вид зданий, но и их инфраструктурную составляющую.
В корпусе были предусмотрены аудитории для практических занятий: лаборатория теплотехники, паровых котлов, гидравлическая лаборатория, машинный зал. А сейчас его занимает Инженерная школа энергетики и центр НОЦ И.Н. Бутакова.
Тайный сад и Инженерный дворик
Нам надо обязательно заглянуть ещё в одно место. Чтобы попасть в него, пройдём между инженерным и главным корпусами. А далее по правой стороне увидим арку — во двор главного корпуса.
Там тихо: почти не бывает прохожих. На клумбах весь тёплый сезон цветут цветы, а некоторые деревья — ровесники вуза.
Если пройти через сад, вы увидите вторую арку. Через неё можно попасть в другое необычное пространство, «Инженерный дворик».
Еще недавно он был недоступен для горожан, а теперь сюда можно зайти, чтобы посмотреть на работы уличных художников, послушать концерт томских групп или просто потусить на оригинальных лавочках с друзьями или детьми.
Пройдемся по кварталу
На входе нас встречает памятник Сергею Кирову. Возвышаясь над перекрестком проспектов Ленина и Кирова, он как бы приветствует всех входящих в Европейский квартал.
С этим памятником связана одна многолетняя традиция: ежегодно выпускники Политеха красят Кирову сапоги. Считается, что первыми сапоги гипсовому революционеру «начистили» выпускники Томского военного училища связи. Затем традицию подхватили политехники. И длится это уже сорок лет!
Кстати, в Политехе даже запустили подкаст для пеших прогулок под названием «Сапоги Кирова». Первый сезон проекта состоит из пяти серий и посвящен как раз Европейскому кварталу.
Влево от памятника, параллельно проспекту Кирова, расположилась Аллея геологов, открытая в 2008 году в ознаменование 100-летия первого выпуска инженеров-геологов в Сибири. На ней также установлены памятники академикам, прославленным учёным Михаилу Усову и Владимиру Обручеву. Перед самым входом — скульптура, изображающая первых рудокопа и рудознатца. Говорят, моделью для одного из них послужил известный томский скульптор Леонтий Усов.
2. Памятник Усову. Красную гранитную колонну для памятника в Томск привёз известный историк и геолог Иван Мягков, ученик Усова, после Второй мировой войны — это был камень из партии, привезённой Гитлером к Москве для строительства победного монумента. Большая часть гранита ушла на облицовку здания на Тверской, 9.
3. Памятник учёному и автору фантастического романа «Земля Санникова» Владимиру Обручеву.
Вдоль аллеи находится каменная стена, отделяющая двор физического и горного корпусов. С ней связана ещё одна городская традиция с более чем сорокалетней историей. На этой стене, предположительно в 1979 г., появились первые граффити в Томске — надпись краской The Wall. Как раз в 1979-м вышел одноименный альбом группы Pink Floyd, и очень часто творение на стене Политеха имитировало как раз начертание на обложке альбома. Надпись создал политический карикатурист Джеральд Скарф. С тех пор граффити регулярно закрашивают, и регулярно же восстанавливают.
Дмитрий Гончаров, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ
В Томск я прибыл рано утром, уехать собирался поздно вечером, то есть примерно за 10 часов должен был понять — нравится мне город или нет. Не знаю до сих пор каким чудом, но я дошёл до Европейского квартала. Это место пробудило во мне ощущение чего-то нового и неизведанного, мимо проходили молодые люди, а я не понимал, почему они, как я, не чувствуют такого восхищения! Конечно, я тогда ещё не знал истории этих зданий, не знал, что здесь учатся на инженеров, не знал ни одного великого имени профессоров и выпускников, не знал, что нужно поберечь батарею фотоаппарата, иначе о прекрасных зданиях Томска мои товарищи узнают только по рассказам, а о красивом ухоженном асфальте возле магазинов — по фотографиям.
Так сложилось не только моё первое впечатление о Европейском квартале, оно сформировалось и о городе в целом благодаря ему.
А мы продолжим гулять по Европейскому кварталу. Пройдем по проспекту Ленина, вдоль химического корпуса.
Кстати, именно здесь сохранились самые красивые старинные интерьеры:
Архив издания, 2013 г.
В мини-сквере с обеих сторон от входа две стелы «Политехникам, погибшим в боях Великой Отечественной войны и ковавшим Победу в тылу». Любопытно то, что между установкой левой и правой стелы прошло несколько десятилетий: одну установили при советской власти, вторую — несколько лет назад.
А вот памятник первому выпускнику появился совсем недавно — в 2021 г., по инициативе ассоциации выпускников вуза. В этих корпусах в начале XX века зарождалось инженерное образование Сибири и Дальнего Востока. Выпускники Томского технологического института, как тогда назывался ТПУ, ярко проявили себя в самых разных областях науки и технологий.
И кстати, если вам удобнее прогуливаться в сопровождении экскурсовода, то сотрудники отдела культурного наследия ТПУ проводят экскурсии по Европейскому кварталу.
Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ
Двигаемся дальше. Между химическим и физическим корпусами в стене есть калитка: через неё можно попасть во внутренние дворы Европейского квартала.
Здесь сразу замолкают звуки проспекта, тишина и умиротворение царят в этих стенах. Через это пространство, в зависимости от того, какой стороны держаться, правой или левой, можно выйти либо на ул. Усова, либо на пр. Кирова, к первому горному корпусу.
Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия ТПУ
Наши экскурсанты тоже абсолютно разные, начиная от выпускников Политеха и заканчивая туристами. Интерес у них вызывают детали интерьера, здания, архитектура и т.д. Многие, кстати, не в курсе, что при корпусах есть жилые флигели, где до сих пор проживает персонал ТПУ. Другие никогда не замечали детали архитектуры, например, «химер» на химическом корпусе, латунные дореволюционные ручки на дверях корпусов и т.д. Поэтому реакция на прогулку всегда положительная.
Когда будете гулять, обязательно загляните в корпуса.
По этим ступеням ходили будущие светила науки.
Этих перил касались руки реальных исторических персонажей.
Пропустить такое нельзя.
Текст: Сергей Мальцев
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