«Немецкий Томск»: проект о людях, создававших облик нашего города

21 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Мария Симонова

Люди с немецкими фамилиями оставили память о себе в истории Томска. Губернаторы, предприниматели, врачи, учителя и — архитекторы, которые спроектировали многие из самых узнаваемых зданий Томска.

Узнать больше об истории города и его немецких корнях поможет мультимедийный проект «Немецкий Томск». Его команда нашла и систематизировала неожиданные и увлекательные факты о городе. Сейчас по «немецким местам» можно прогуляться виртуально, в будущем, вероятно, появятся и «живые» экскурсии. «Немецкий Томск» победил в региональном конкурсе для журналистов «Акулы пера» как лучший проект года.

Как родился проект, что удивительного удалось выяснить о российских немцах, какое у «Немецкого Томска» будущее? Мы узнали подробности у его автора Анны Ярославцевой, доцента факультета журналистики ТГУ, главы пресс-центра РИА «Томск».

Письмо из прошлого

Фото: Серафима Кузина

Интерес к истории нашего города, связанной с немцами, у Анны возник неслучайно — повлияли собственные корни:

— Я — российская немка, но дома об этом не говорилось, нас берегли от мрачных историй из прошлого, — поясняет Анна. — А года четыре назад моя мама начала писать книгу родословной нашей семьи и попросила меня отсканировать старенькие письма прадеда. Он писал их из трудовой армии. Я читала его письмо, написанное неразборчиво, карандашиком; некоторые слова за годы стерлись, я старалась разобрать их под специальной лампой… Посмотрела на дату — оказалось, письмо написано в тот же день, когда я его читаю, 21 ноября. Возникло чувство, что дед писал мне. Даже слезы потекли… В тексте были фразы: «Вокруг холодно и грязно, на душе не лучше. Мы все мечтаем о демобилизации…». До нее прадед не дожил, умер в трудовой армии. То послание меня зацепило, после этого я увлеклась историей российских немцев.

Фото: Серафима Кузина

Вскоре обнаружились интересные совпадения: Анна узнала, что ее давний знакомый Евгений Вагнер возглавил немецкое молодежное объединение в России и автономию немцев Томска. Они стали обсуждать возможные проекты, сделали вместе фильм «Немецкая фамилия: российские немцы о Сибири, семье и свободе». Его посмотрел коллега Анны, дизайнер Василий Вершинин, рассказал, что он тоже российский немец. Так выяснилось, что команда для проекта готова: есть люди, умеющие искать информацию, писать тексты, верстать. Евгений Вагнер сыграл роль «вдохновителя». Команда выиграла грант и взялась за работу — надо было собрать и проверить разрозненную информацию о «немецком следе» в Томске.

Главная страница проекта

— Исследовать можно было бы бесконечно — истории немцев в Томской области уже больше двух столетий, — рассказывает Анна. — Поэтому мы решили взять за основу тот яркий период, когда Томск превращался в университетский центр, строились масштабные вузовские комплексы. При этом в городе еще не было коммунальных благ — отопления, канализации, водопровода. Для решения таких задач требовались эксперты высочайшего класса. В Сибирь хотели ехать немногие, понимали: климат суровый. Но платили хорошо, и была возможность проверить себя в непростых условиях. В итоге, время оказалось очень плодотворным, большинство зданий, появившихся тогда, и сегодня составляют лицо города!

Петропавловская церковь на Алтайской, построенная по проекту Андрея Лангера Фото: Владимир Дударев

Эти здания знакомы всем томичам и гостям города. «Европейский квартал» (корпуса Томского технологического института, ныне ТПУ), комплекс зданий Императорского университета, особняки и храмы, Дом науки Макушина… В те годы в Томске сначала 10 лет (с 1896 по 1905) работал архитектор Фортунат Гут, а после него приехал Андрей Лангер, который также проработал почти 10 лет (с 1906 по 1917).

Главный корпус ТТИ (ныне — ТПУ) Фото из открытых источников

«Поисковыми» работами занималась Анна и ее студентки с факультета журналистики, Дария Землянова и Дарья Русанова. Краеведческие изыскания оказались близкой им темой, а Даша Русанова, живущая в Томске только три года, решила, что такой проект станет отличным способом познакомиться с городом поближе. Консультантом проекта выступила краевед Светлана Вершинина.

Одна из главных находок, сделанных во время исследований, связана с томской кирхой. Оказывается, автором ее проекта был Гаральд Боссе, знаменитый архитектор Высочайшего двора, строивший особняки в Петербурге, дворцы в Петергофе, автор главной Немецкой реформатской церкви на берегу Мойки. Обычно о кирхе писали, что первый проект был принят, но долго не реализовывался, поскольку не хватало денег. Затем по настоянию лютеранской общественности Томска к идее о строительстве кирхи вернулись, приняли новый проект. Его, как оказалось, и делал легендарный архитектор.

Утраченная ныне кирха по проекту Боссе Фото из открытых источников

Не сразу удалось выяснить, где именно в районе кирхи находился переулок Лютеранский.

— Мы долго пытались понять, где он был, но нигде не встречалось описание. Уже перед презентацией проекта я нашла статью историка Галины Алишиной, — вспоминает Анна. — Она определяет Лютеранский переулок как часть улицы Белинского в районе современной школы №6. Самой кирхи, к сожалению, давно нет. Борьба с религией привела к тому, что в 30-е годы в здании размещался морсо-ягодный завод, потом его снесли. А соседний пасторский деревянный домик сохранился, он в хорошем состоянии. В нем находилась первая в Сибири немецкая школа для детей.

Найти, изучить, сравнить, проверить пришлось огромное количество фактов. Источниками стали пресса тех лет, фонды библиотеки ТПУ (исследователям помогала заведующая читальным залом Марина Тарасова), много сведений про архитекторов нашлись в работах ученых из ТГАСУ. Про Фортуната Гута написана книга, ее автор — Ольга Богданова, преподаватель ТГАСУ и ТГУ.

Человек с говорящей фамилией

Книга об архитектуре и открытки с видами зданий, большинство из которых построил Гут Фото: Серафима Кузина

Среди архитекторов немецкого происхождения Фортунат Гут менее известен томичам, чем Андрей Лангер. Хотя, как считают авторы проекта, незаслуженно.

— Да, Андрей Лангер более харизматичный, заметный, яркий. Им легко восхищаться, — говорит Анна Ярославцева. — Он ходил на медведя, носился по Томску на машине, распугивая экипажи, активно занимался спортом — был одним из руководителей общества физического развития Томска, осваивал аэроплан. Этот архитектор брался за разные объекты — по его проектам построены синагога и баня, мечеть и тюрьма, цирк и скейтинг-ринг, электротеатр. Такое ощущение, он постоянно себя испытывал, проверял: а смогу ли я построить еще и это?

Гут, что называется, не «светился», хотя был центральной фигурой в масштабной вузовской стройке — 20 мая 1986 года он назначен архитектором Императорского университета (ТГУ), а 22 июня вошел в состав комитета для строительства Технологического института (ТПУ). В Томске случился его творческий расцвет — он приехал сюда после 10 лет работы в Ставрополье сложившимся профессионалом в возрасте 35 лет. Здесь у него родились дочь и сын.

Фортунат Гут на современной открытке. Портрет архитектора выполнен по фотографии Фото из открытых источников

Первые здания комплекса ТТИ — «химический», «физический» и главный корпус ТТИ, которые возводил Гут, отличаются основательностью, симметрией, монументальностью. Но это не его проекты, он их только привязывал к сибирской реальности. Автором выступил другой немец — академик архитектуры Роберт Марфельд. То, что Гут проектировал сам, сильно отличается. Корпус ТПУ №4, «инженерный» (пр. Ленина, 30 а) и №5, «механический» (пр. Ленина, 30, ст. 1) — яркие тому примеры.

Старый облик "инженерного" корпуса Фото из открытых источников

А это - его современный вид Фото: проект «Немецкий Томск»

— Сначала я удивилась, глядя на серые колонны инженерного корпуса — они какие-то скучные, невыразительные. Подумала: «На него не похоже». Так и оказалось! Их перестроили в советское время. А на старых снимках видно, какая была прекрасная, тонкая работа, — рассказала Анна.

Гут привнес в Томск европейский стиль модерн, не свойственный до этого архитектуре города. Посмотрите на окна в виде крыла бабочки с прожилками на здании главного корпуса учительского института, который он проектировал (ныне педуниверситет, ул. Киевская, 60).

Учительский институт, ныне Томский педагогический университет Фото: проект «Немецкий Томск»

Такие же необычные окна в бактериологическом институте имени Чуриных (ныне «Вирион», пр. Ленина, 32) — это он придумал!

Бактериологический институт имени Чуриных Фото: проект «Немецкий Томск»

— Здание Бактериологического института, наверное, можно назвать апофеозом творческой мысли Гута, — считает Анна Ярославцева. — Здесь ярко выражена орнаментальность форм, главный вход имеет форму подковы (элемент мавританского стиля), она же повторяется в рисунке дверей, перекликается с окнами. Думаю, что талант Гута даже более многогранный, чем у Лангера. Он не только придумывал облик домов, но и тщательно продумывал все особенности их «жизни», инфраструктуру комплексов зданий. Его сметы на 99% сходились с итоговыми затратами, в отличие, например, от расчетов Марфельда, которые всегда увеличивались в разы. Гут проводил серьезную корректировку «кабинетных проектов» — его важной миссией было привязать их проекты к местности, к жестким условиям Сибири, к нашим болотным грунтам.

Бактериологический институт имени Чуриных Фото из открытых источников

К примеру, Бактериологический институт изначально хотели расположить в другом месте, но меценат Валериан Зимин настоял на главной улице Томска. То место, что в итоге досталось институту, вызвало сомнение экспертов — слишком болотистые почвы. Но Гут сказал: «Техника имеет в своем распоряжении способы для сооружения зданий на всяких основаниях». И действительно нашел вариант, который уже проверило время — здание стоит более 100 лет.

Несмотря на огромную занятость, Фортунат Гут раскрылся в Томске и как преподаватель. Он несколько лет жил и читал лекции в Томском ремесленном училище — сегодня здесь располагается факультет журналистики ТГУ (пр. Ленина, 66). А после открытия Томского технологического института начал преподавать и там. Он вёл занятия по рисованию, архитектуре и черчению, читал лекции по архитектурной живописи и фундаментам гражданских сооружений. В 1904 году его рукописные лекции стали основой книги «Строительное искусство» (она так и осталась в рукописном варианте).

Лекции Фортуната Гута Фото: проект «Немецкий Томск»

Архитектор произвел на исследователей очень теплое впечатление и как человек:

— У него была говорящая фамилия — «Гут» по-немецки хороший, добрый, — уточняет Анна. — Он помогал семье — у него было три сестры и брат, отец получал крошечную военную пенсию. Гут отправлял деньги в Баку, где жили родные.

Уехав из Томска в 1905 году, Гут, к сожалению, не был так востребован: из-за политических событий в стране уже не велись масштабные стройки. А по злой иронии судьбы в почтенном возрасте остался без собственного жилья. В 1935 году, когда ему было 70 лет, он жил в Петербурге у дочери, в нищете, в маленькой развалюхе на краю города. Чтобы не стеснять дочь и приобрести хоть какое-то жилье, они с женой решили продать рояль, на котором играла супруга — талантливая пианистка, ученица Рахманинова. Она подрабатывала игрой в фойе перед кинопоказами.

Загадочный Лангер

Аэроплан Андрея Лангера Фото: проект «Немецкий Томск»

Во время серьезных поисков всегда открываются увлекательные факты. А некоторые моменты, несмотря на все усилия, остаются тайной. К примеру, Андрей Лангер вел такую насыщенную, активную жизнь, но его фотографии не сохранились! Их нет ни в областном архиве, ни в библиотеках.

— Единственное, что мне удалось найти — снимок, сделанный возле строящегося Дома науки Макушина, — говорит Анна. — На той фотографии много людей, и упоминается, что один из них Лангер. Я пробовала его вычислить методом исключения — взяла лупу, рассмотрела снимок внимательно, многих узнала, но незнакомцев оказалось несколько.

Групповое фото, на котором есть Андрей Лангер Фото: проект «Немецкий Томск»

Будучи немцем-протестантом по рождению и православным в крещении, Андрей Лангер проектировал культовые здания для разных конфессий: не только христианские, но и синагогу, и мечеть.

Белая мечеть в Томске, проект Андрея Лангера Фото: Владимир Дударев

О 13 шедеврах титулярного советника Андрея Лангера читайте в посвященном ему выпуске «Гида по городу».

Андрей Лангер создал проект деревянной синагоги на пр. Фрунзе, на сегодня — единственной сохранившейся в мире. Хотя часто ему приписывают авторство каменного здания на ул. Розы Люксембург.

Солдатская синагога на пр. Фрунзе, 15 Фото: Саша Прохорова

Читайте в «Томском Обзоре» подробнее об истории солдатской синагоги, а также как ключи от здания передавали еврейской общине.

Удалось разобраться и в часто встречающихся ошибках. Одна из самых распространенных была связана с цирком Изако. Это цирковая династия, гастролировавшая по городам со своим временным цирковым павильоном. В интернете можно найти несколько старых снимков с цирковым куполом на томской набережной, их обычно приписывают к работам Андрея Лангера.

Цирк Эразма Стрепетова, который не имел отношения к Лангеру Фото: проект «Немецкий Томск»

А цирк Изако на берегу Ушайки построен по проекту немецкого архитектора Фото: проект «Немецкий Томск»

— Присматриваешься и понимаешь — со снимками что-то не то. Оказывается, просто цирков на набережной было два! — делится открытием Анна. — Я нашла в «Известиях Томского городского общественного управления» 1912 года протокол заседания Думы, где сказано, что гражданин Изако решил арендовать место на берегу реки и построить цирк. Постройка была временной, на набережной располагались объекты разных инвесторов. Предыдущий разобрали по истечении срока аренды. А второй как раз и построил Лангер.

Маршруты для прогулок

Фото: Серафима Кузина

Как «Немецкий Томск» будет функционировать? Сейчас по сайту можно «побродить» онлайн, почитать лонгриды на русском, английском и немецком языках, посмотреть фото и видео, узнать новые факты. Можно даже послушать звон колоколов Петропавловского собора и орган в новой лютеранской кирхе, а можно «заглянуть» в музей «Профессорская квартира» на Кузнецова, 30. В этом доме жил радиофизик Владимир Кессених. Другое видео расскажет про первого исследователя Сибири Даниэля Мессершмидта.



У каждого маршрута есть своя онлайн-карта, если сохранить ее в смартфоне, то можно устроить свою экскурсию. Вероятно, в будущем проект продолжится — изучать прошлое можно бесконечно, а немцы повлияли далеко не только на томскую архитектуру, но и на другие сферы. Появятся и «живые» прогулки, о них у авторов проекта спрашивают регулярно.

Фото: Серафима Кузина

Для Анны «Немецкий Томск» стал отчасти личной историей:

— Это соприкосновение с частичкой, только недавно открытой в себе. Я заметила сходство с Фортунатом Гутом в отношении к работе и к людям. Его историю, когда он остался без жилья и продал рояль, чтобы не стеснять родную дочь, я приняла близко к сердцу. Другое чувство, которое вызывает у меня проект — радость, что профессия дает мне возможность поделиться информацией с большим количеством людей.

А на улице Анна теперь обращает больше внимания на здания и таблички на них, замечает, что построил Лангер, что Гут… Нам часто не хватает сил и времени узнать о своем городе больше. Такие проекты, как «Немецкий Томск», позволяют быстро перенестись в прошлое и погрузиться в истории, рассказанные живым и понятным языком.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: