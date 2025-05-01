Гуляем по Томску. Топ-путеводителей по городу на майские
Впереди нас ждут четыре долгожданных выходных дня. А это значит, что после традиционных майских шашлыков и отдыха на природе самое время погулять по Томску и окунуться в его историю.
Собрали в один большой дайджест наши путеводители по самым разным тематикам и районам. Из них вы узнаете, жил ли на улице Бакунина пламенный революционер Бакунин, какие здания в Татарской слободе считаются близнецами и сколько интересных объектов можно встретить в Заозерье.
Выбирайте свой маршрут и гуляйте с пользой!
Путеводители по историческим районам старого Томска:
- Прогулки по Томску: пешком по Елани
- Прогулки по Томску — путеводитель по Воскресенской горе и улице Бакунина
- Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная
- Прогулки по Томску: путеводитель по Татарской слободе
- Прогулки по Томску: путеводитель по Университетскому проспекту
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Солдатской слободе
- Вдоль Садовой и Буткеевской. Экскурсия по Европейскому кварталу в Томске
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Заозёрью
- Прогулки по Томску. Вокруг Болота по Октябрьской
8 гидов по томской архитектуре:
- 7 деревянных домов Томска, которые стоит увидеть
- 8 каменных домов, которые стоит увидеть в Томске
- Культовая архитектура Томска
- Томский капиталистический романтизм
- Сибирский модерн: 13 главных зданий Томска
- Прогулки по Томску. Путеводитель по советскому модернизму
- Деревянные терема и каменные жилища. Путеводитель по зданиям Томской окружной психолечебницы в Сосновом бору
- Прогулка по Сосновому бору: 8 необычных деревянных и каменных домов
6 гидов о томских зданиях и их архитекторах:
- 6 шедевров архитектора Крячкова
- 9 томских зданий архитектора Пётра Федоровского
- 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера
- 14 зданий архитектора Лыгина
- Асимметрия, шпили и кружева. Как томские зодчие строили собственные дома
- Просвещая, изменил облик Томска. 3 главных здания Петра Макушина
Если хочется более подробно узнать об истории томских зданий, предлагаем заглянуть в музеи, которые находятся в старинных деревянных домах. Дополнить картину помогут интересные издания о Томске и не только, которые можно найти в местных книжных магазинах. А где купить аутентичные сувениры о Томске, рассказываем в гиде по сувенирным лавкам города.
Для тех кто, устал от городского шума и хочет на природу, не выезжая из города, составили подборку 10 парков и скверов Томска для семейного выходного и Ботанический путеводитель по Университетской роще. Тем, кто готов выбраться за пределы Томска, но не очень далеко, советуем посмотреть путеводитель по Самуськам.
А совершить путешествие в прошлое и обозреть историю города конца XIX — начала XX вв. свежим взглядом — от лица приезжающих в наш город путешественников можно в материалах: Туристический Томск в путеводителях начала XX века и Курорт 1914 года. Как отдыхали в «Сибирской Швейцарии».
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