Гуляем по Томску. Топ-путеводителей по городу на майские

1 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Впереди нас ждут четыре долгожданных выходных дня. А это значит, что после традиционных майских шашлыков и отдыха на природе самое время погулять по Томску и окунуться в его историю.

Собрали в один большой дайджест наши путеводители по самым разным тематикам и районам. Из них вы узнаете, жил ли на улице Бакунина пламенный революционер Бакунин, какие здания в Татарской слободе считаются близнецами и сколько интересных объектов можно встретить в Заозерье.

Выбирайте свой маршрут и гуляйте с пользой!

Путеводители по историческим районам старого Томска:

8 гидов по томской архитектуре:

6 гидов о томских зданиях и их архитекторах:

Если хочется более подробно узнать об истории томских зданий, предлагаем заглянуть в музеи, которые находятся в старинных деревянных домах. Дополнить картину помогут интересные издания о Томске и не только, которые можно найти в местных книжных магазинах. А где купить аутентичные сувениры о Томске, рассказываем в гиде по сувенирным лавкам города.

Для тех кто, устал от городского шума и хочет на природу, не выезжая из города, составили подборку 10 парков и скверов Томска для семейного выходного и Ботанический путеводитель по Университетской роще. Тем, кто готов выбраться за пределы Томска, но не очень далеко, советуем посмотреть путеводитель по Самуськам.

А совершить путешествие в прошлое и обозреть историю города конца XIX — начала XX вв. свежим взглядом — от лица приезжающих в наш город путешественников можно в материалах: Туристический Томск в путеводителях начала XX века и Курорт 1914 года. Как отдыхали в «Сибирской Швейцарии».

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