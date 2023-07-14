Курорт 1914 года. Как отдыхали в «Сибирской Швейцарии» в начале XX века

14 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Лето — время мечтать об отпуске. Кто-то стремится на море, кто-то — погостить у бабушки в деревне. А куда в начале XX века уезжали томичи на время своего отдыха? Один из вариантов — курорт «Боровое», называемый тогда «Сибирской Швейцарией».

О том, как можно было добраться до этого места, где остановиться, что посмотреть и с какими сложностями столкнуться, нам поможет рассказать иллюстрированный путеводитель по Боровому, найденный в Томской областной библиотеке им. Пушкина.

Итак, представим, что вы решились на отдых в Сибири летом 1914 года.

Как добраться

Курорт «Боровое» в начале ХХ века находился на расстоянии 240 верст к югу от города Петропавловск, и дорога до него насчитывала 9-10 станций в зависимости от выбранного маршрута. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Восторг, с которым описывает Боровое автор путеводителя Вениамин Александров, быстро улетучивается, как только мы узнаем стоимость такого путешествия и состояние дороги. Чтобы добраться до Борового от ближайшей ж/д станции — тогда это Петропавловск, конечный пункт Сибирской железной дороги — отдыхающему необходимо воспользоваться услугами извозчиков и потратить еще полтора-два дня на дорогу. В общей сложности это будет стоить порядка 20 рублей за пару лошадей и 30 рублей за тройку.

Поселок Боровое (с 2005 года переименован в Бурабай) находится в Акмолинской области на территории современного Казахстана. С 1910 года является популярным лечебным курортом. Расположен на Кокшетауской возвышенности на высоте около 480 метров, в сосновом бору, на перешейке, разделяющем озера Боровое и Большое Чебачье.

1914 год Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Помимо этого, во время дождя и первого снега основную дорогу может размыть, и ямщики вынуждены ехать окольными путями, которые настолько ухабисты, что «даже здоровому человеку тяжело проехать, а больному лучше переждать или отказаться».

Пикетом в те времена называли почтовые станции с 2-3 избушками. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Как же быть? Автор путеводителя предлагает нам нанять одну из трех машин, курсирующих по маршруту «Петропавловск — Боровое», или отправиться на велосипеде, что займёт около 16-20 часов, не учитывая остановок.

В то время ветер был «самым худшим врагом» для велосипедистов. Из путеводителя по Боровому. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Где остановиться

На время отдыха можно снять в Боровом дачу, например, у Анастасии Павловны Несговоровой — от 35 до 45 рублей за комнату. Если вы рассматриваете этот вариант — не забудьте заранее договориться об аренде. Бывали и такие сезоны, когда постояльцы занимали даже все дачные амбары. А по поводу самостоятельного приема пищи беспокоиться не стоит: в Боровом имеется несколько столовых, отпускающих еду на дом, а также булочные, пекарни, мясные и овощные лавки. Голодными точно не останетесь.

Объявление о сдаче комнат на даче Анастасии Павловны Несговоровой. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Но если вы не хотите обременять свой отдых поиском пропитания, то можно поселиться в отдельной комнате с обедом. Таких в Боровом 8 штук. В их стоимость включен завтрак, обед, чай и услуги стирки, глажки и прочего.

Река Громовая разделяет Боровое на две части. На одном берегу раскинулся казачий поселок, а на другом — летние дачи, принадлежащие Омскому управлению государственным имуществом. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Более комфортный вариант отдыха, на уровне all inclusive, предлагает курорт «Боровое». Он находится в Управлении государственным имуществом Акмолинского-Семипалатинского района и идентичен современным курортам. Из преимуществ — оздоровительные процедуры, бронь и своя территория.

С 1910 года в Боровом работает даже ресторан с весьма умеренным ценами. Обязательно советуем его посетить. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

А те отдыхающие, которые хотят провести время на отдыхе уединенно, могут разместиться в «особняке» с любым количеством комнат на даче, вместе с собственной (летней) кухней и отдельным входом. Но стоит учесть, что вместе с вами в доме также будут жить хозяева.

Что взять с собой

Ущелье Трех Братьев состоит из высоких каменных стен, расположенных друг от друга на расстоянии трех сажень (6 метров). Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

На дачах сибирского курорта все примитивно и дешево ввиду отсутствия конкуренции. В вашем распоряжении будут только стол, стулья, табуретки и скамейки, а, если вы хотите что-то большее, то берите с собой. Отдельно отметим, что и кровати зачастую не имеют матраса, поэтому лучше всего взять пустой мешок и уже на месте набить его свежим сеном, как это делает большинство отдыхающих.

Также очень важно использовать в помещении липкие листья, мухоморы и антипаразитов для защиты от укусов насекомых. Последних можно взять с собой, а вот липкие листья и мухоморы продают в Боровом для всех желающих, поэтому незачем тащить на отдых лишний груз. Но что точно не будет лишним, так это запас теплого белья для ненастных дней. Суточные колебания температуры в Боровом в летнее время достигают 20 градусов, что не может пройти бесследно для любого отдыхающего.

Как подготовиться к прогулке

Этот утес назван так по причудливым сочетаниям камней, напоминающих фантастические образы. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Площадь Борового составляет около 20 верст в диаметре (более 21 км), ввиду этого большинство живописных мест посещаются пешком без утомления и рисков. Однако, если вы этого пожелаете, можно также воспользоваться услугами конного экипажа или повозки. Настоятельно советуем вам не нанимать киргизских лошадей, так как они не привыкли к стуку колес и кабины экипажа, и животные иногда начинают бешено скакать. Хотя надо отметить, что дороги в Боровом достаточно хороши для автомобиля и велосипеда, поэтому при желании вы можете пересесть на эти виды транспорта и неспешно осмотреть ближайшие красоты.

Дорога построена в 1912 году и начинается в долине Ок-Джепеса, а затем ведет к пещере Отшельника (протяженность маршрута более одного километра). Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Говоря же о подготовке к прогулкам, самый подходящий для Борового костюм — чесучевая или сарпинковая рубаха, легкие летние брюки и сандали — всё это лучше носить на голом теле (разве в ненастье с холодом можно позволить надеть себе также нижнюю рубашку).

В начале второй половины XIX века в этой пещере жил отшельник. После него сохранились чашка и ложка ручной работы, скамеечка, стол и кровать. В начале XX века это место отреставрировали, сделав пещеру — одной из достопримечательностей в Боровом. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Кто не приучен обходиться без головного убора — купите шляпу из люфы, она позволит циркулировать воздуху и поможет вам закалиться, чтобы легче переносить перепады температур. Не обременяйте себя снаряжением. Комплекта из ножа, фляжки с подслащенным чаем для утоления жажды, гамака на ремне через плечо и провизии будет достаточно. Хорошо также иметь бинокль с фотографическом аппаратом, но это предметы для продвинутых путешественников.

Самая высокая горная вершина Акмолинской области и Кокшетауской возвышенности. Максимальное ее значение достигает 947 метров над уровнем моря. Другое название — гора Синюха. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Если вы отправляетесь в дорогу с ночлегом, возьмите с собой еду и посуду, аптечку, палатку, зонты или дождевые плащи.

Окрестности озера Боровое. Схематическая карта. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Правила для отдыхающих:



1. На Боровском озере воспрещается полоскать белье и купать лошадей (за этим следит персонал).

2. Купален и кабинок нет, а потому купаются отдыхающие прямо с береговых камней, около скалы «Сыйыр-тас». Камнями же отгорожено место для женского купания. Купаться женщинам в месте мужского купания (и наоборот) воспрещается.

3. Никогда не следует купаться с холодными ногами.

4. Купаться можно только за час до приема пищи и через два-три часа после сытной еды.

Что привезти с отдыха

Вид с Бабушкиной сопки открывается на Орлиный холм. Восточнее можно увидеть Дедушкину сопку. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

В двух верстах от Борового построен консервный завод, где вы можете за 5-8 копеек купить фунт хорошего мяса. Эти консервы сохраняются даже в тепле несколько лет, а потому ваша покупка точно не пропадёт!

Высота утеса 134 метра над уровнем Чебачьего озера. С вершины открывается общий вид на дачный район Борового. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Также в Боровом в летний период очень много разных ягод. Клубника, земляника, костяника появляются в июле в изобилии, а малина, смородина и дикая вишня — в ограниченном количестве. Главные поставщики ягод — местные киргизы, которые завышают цены для отдыхающих в несколько раз. С ними лучше торговаться. Но стоит учесть, что ягоды — это скоропортящийся продукт, а поэтому много их не увезешь.

Текст: Александр Фёдоров

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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