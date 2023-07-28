С электричеством, но все еще без водопровода. Туристический Томск в путеводителях начала XX века

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как выглядел дореволюционный Томск для туристов и каким он был в глазах других жителей страны?

Мы предлагаем обозреть прошлое и историю города конца XIX — начала XX вв. свежим взглядом — от лица приезжающих в наш город путешественников. В этом нам помогут главные источники информации о Томске начала ХХ века — путеводители и справочники.

Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России. 1898 год

Карта Российской Империи с обозначением Великой Сибирской железной дороги и томской ветки Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

В Томске уже существуют и телефоны, и освещение, но улицы города «являются его больным местом». Они разбиты, покрыты ямами, а весной и осенью грязи становится настолько много, что и ходьба, и езда затруднительны. Бывали случаи, когда лошади и люди так вязли, что не могли выбраться без помощи (недаром один из районов города назывался ранее Болото).

Третье издание «Путеводителя» Владимира Долгорукова напечатано в паровой типо-литографии П. И. Макушина в 1898 году. В отличие от двух предыдущих книг, как пишет автор, новый путеводитель дополнен описаниями местности, также в него включены сведения не только о почтовых трактах, но и о караванных, торговых и некоторых земских и водных сообщениях, есть информация о минеральных водах в азиатской России и опубликован адресно-календарный справочник Томска.

Но разбитые дороги — это не самая страшная проблема для приезжающих в Томск путешественников. Как отмечает автор путеводителя, «большинство комнат здесь дороги, холодны и не имеют ватерклозетов (туалетов — прим. ред)», а из-за отсутствия водопровода во время паводков приходится пить мутную воду. Несмотря на то, что Томск стремительно развивался благодаря золотопромышленности и университетам, а в период с 1870 по 1900 годы бюджет города увеличится в четыре раза, вплоть до революции его главными проблемами будут оставаться антисанитария, отсутствие водопровода, канализации и «нечистоплотность населения».

Виды Томска Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Ко всему прочему из недостатков города Долгоруков называет еще один: «Условия местности, а также старый способ планировки не допустили правильного расположения строений». В совокупности всех факторов в сочетании с плотным заселением близ болотных низин, Томск, по словам автора, является одним из первых городов в Западной Сибири по смертности.

Путеводитель по великой Сибирской железной дороге. 1902 год

Железная дорога в начале ХХ века становится ещё одним толчком для развития Томска. К этому времени главная ж/д станция находится в двух верстах от города и соединяется с ним шоссированной дорогой. При станции построены небольшая больница, училище, врачебно-питательный пункт с бараками на 700 мест. Там же находится комплекс лавок, пивных и ренсковых погребов. Грузовое движение по томской ветке составляет три миллиона пудов в год и постепенно продолжает увеличиваться.

Путеводитель под редакцией ученого и историка Александра Дмитриева-Мамонова рассказывает о его путешествии в 1901–1902 гг. по железной дороге в Сибирь. Оно начинается с Самаро-Златоустольской ж/д и заканчивающегося Китайской Восточной магистралью. Книга интересна тем, что в ней приведено описание ж/д станций маршрута, есть сведения о стоимости билетов и багажа, а также само издание проиллюстрировано большим количеством фотографий.

Уже тогда Томск — это «город, изобилующий красивыми каменными зданиями, с электричеством, освещением, сетью телефонов». По числу учебных заведений и вообще по положению учебно-воспитательного дела занимает «выдающееся место среди губернских городов Империи». На тот момент в Томске насчитывалось 64 учебных заведения, а из 59 тысяч жителей, более семи тысяч — студенты (то есть, 11% общего населения, сейчас это уже 15%).

Информация о гостиницах и стоимости извозчиков Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Крайне развита в городе и благотворительность: здесь находится 27 благотворительных и миссионерских организаций, занимающихся созданием бесплатных библиотек, домов презрения, богаделен, столовых для бедных и проч. Экономика стремительно развивается, и в городской черте уже действуют 208 фабрик и заводов с общим годовым оборотом более одного миллиона рублей.

Заметка для конспирологов: средняя годовая температура в этом году находится на отметке — 0,7 °С (сейчас она составляет 0,9 °С выше нуля).

Томск в кармане: справочная книжка и адрес-календарь г. Томска. 1903 год

1903 год в Томске мало отличается от предыдущего. Единственная перемена, и не в лучшую строну — рекордная заболеваемость местного населения. Автор справочника «Томск в кармане» Николай Гурьев отмечает, что из-за антисанитарии и плохого качества окружающей среды Томск является местом брожения тифа, кори, скарлатины, дифтерии. Убыль населения составляет около 0,2% от общего числа жителей каждый месяц.

В справочнике «Томск в кармане» (издание второе) перечислены все важные и значимые места города — учебные заведения, больницы, министерства, храмы, сады, театры и клубы. Особый интерес представляет список разных общественных учреждений. Например, преследующих специальные цели — к ним относились общества трезвости, любителей мужского пения и даже правильной охоты.

Угол ул. Почтамской и Ямского переулка Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Из положительного, что есть в книге — «местоположение города довольно красиво». Еще путешественник и историограф ХVIII века Герард Миллер заметил это и лестно отзывался о Томске в своем «Описании Сибирского Царства». Но из-за половодья рек происходит частое затопление районов города — Уржатки, Заозерья и Заисточья, из-за чего санитарное состояние Томска «довольно печальное».

Оставляли путешественник и такие описания о Томске Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

По данным справочника, самое сильное наводнение произошло в 40-х годах ХIX века: «вода подходила к самой подошве Юрточной горы на нынешней Почтамской улице».

Путеводитель по г. Томску и его окрестностям. 1905 год

Карта окрестностей Томска Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Развитие в Томске дорог и железнодорожного сообщения все еще идёт широкими шагами: в 1900 году станция Межениновка обслуживала 16 331 человека, спустя год — 25 595 человек, а ещё через год — 29 061. Автор «Путеводителя по г. Томску и его окрестностям» Чирков подчеркивает и то, насколько демократичным является город: ещё в 1881 году мещане, составляющие 42% города, владели 52% недвижимого имущества в Томске. Из плохих новостей — в 1905 году водопровод по-прежнему «находится на пути к устройству».

Книга Н.С. Чиркова совмещает в себе и путеводитель, и справочник — в ней вы можете познакомится с кратким очерком прошлого и настоящего города, узнать о значимых памятниках архитектуры и найти необходимые учреждения. Ориентироваться можно по приведенной карте окрестностей Томска, размещенной в конце путеводителя.

Томское образование с самого своего основания было крайне престижным. Число поступивших студентов в Императорский Томский университет (ныне — ТГУ) из семинарий Европейской России было в 2, 4, 7 раз больше, чем из местных гимназий.

К слову, Томский технологический институт (ныне — политехнический университет) был образован волей петербуржской комиссии Министерства народного просвещения. Хотя изначально министр, граф Делянов хотел открыть при Императорском университете просто факультет физико-химических лекций с курсом по техническим наукам для того, чтобы подготовить лиц, способных руководить «разработками естественных богатств Сибири».

Но министерская комиссия пришла к заключению, что для «достижения намеченной цели» недостаточно одного факультета, необходимо открыть отдельный институт.

Путеводитель по Сибири: с расписанием пассажирских поездов от С. Петербурга и Москвы до Владивостока. 1914 год

Обложка путеводителя со картой и расписанием поезда Тайга-Томск Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

К 1914 году Томск считается научным центром Сибири, численность населения уже составляет 110 тысяч жителей, а годовой оборот достиг 55 миллионов рублей, оборот местных банков — 650 миллионов. Одних лишь гостиниц и меблированных комнат насчитывается 20 штук, а список промышленных предприятий поражает своим размером.

Список фабрик и заводов в Томске на 1914 год Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Ещё одна маленькая победа: администрация города взяла займ на постройку водопровода!

«Путеводитель по Сибири» очень компактный, но при этом информативный, написан на двух языка — русском и немецком. В нем есть все, что необходимо туристу в путешествии: данные о расписании 24 железнодорожных маршрутов (можно поехать хоть во Владивосток, хоть в Варшаву), правила провоза багажа, расстоянии между городами, есть сравнительная таблица русских и иностранных денег и даже карта ж/д.

Выбираем, куда отправимся, смотрим расписание поезда и в путь! Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Текст: Александр Фёдоров

Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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