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Майские в Томске. Где гулять и что смотреть — топ путеводителей по городу

Майские праздники — самое время время отправиться в длительную прогулку по Томску: холода уже отступили, а дождь не будет идти вечно. Поэтому собрали в один большой дайджест наши путеводители по самым разным тематикам и районам города. Выбирайте свой маршрут и бегом гулять!

Путеводители по 9 районам старого Томска:

10 гидов по томской архитектуре:

А если хочется на природу, то загляните в подборку 10 парков и скверов Томска для семейного выходного.

Где купить аутентичные сувениры и книги о Томске, рассказываем в гиде по сувенирным лавкам города.

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