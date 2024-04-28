Майские в Томске. Где гулять и что смотреть — топ путеводителей по городу
28 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Майские праздники — самое время время отправиться в длительную прогулку по Томску: холода уже отступили, а дождь не будет идти вечно. Поэтому собрали в один большой дайджест наши путеводители по самым разным тематикам и районам города. Выбирайте свой маршрут и бегом гулять!
Путеводители по 9 районам старого Томска:
- Прогулки по Томску: пешком по Елани
- Прогулки по Томску — путеводитель по Воскресенской горе и улице Бакунина
- Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная
- Прогулки по Томску: путеводитель по Татарской слободе
- Прогулки по Томску: путеводитель по Университетскому проспекту
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Солдатской слободе
- Вдоль Садовой и Буткеевской. Экскурсия по Европейскому кварталу в Томске
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Заозёрью
- Прогулки по Томску. Вокруг Болота по Октябрьской
10 гидов по томской архитектуре:
- 7 деревянных домов Томска, которые стоит увидеть
- 8 каменных домов, которые стоит увидеть в Томске
- Асимметрия, шпили и кружева. Как томские зодчие строили собственные дома
- Культовая архитектура Томска
- 6 шедевров архитектора Крячкова
- Просвещая, изменил облик Томска. 3 главных здания Петра Макушина
- 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера
- Томский капиталистический романтизм
- 9 томских зданий архитектора Пётра Федоровского
- Прогулки по Томску. Путеводитель по советскому модернизму
А если хочется на природу, то загляните в подборку 10 парков и скверов Томска для семейного выходного.
Где купить аутентичные сувениры и книги о Томске, рассказываем в гиде по сувенирным лавкам города.
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