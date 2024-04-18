Ледоход-2024 в Томске с высоты

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов

Как проходит ледоход-2024? Краткий обзор основных событий этого сезона.

Утром 10 апреля голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области. В областном центре наблюдались небольшие подвижки льда. Река все же ненадолго пошла, но встала на подходе к Северску ночью 11 апреля.

Неоднократными взрывами Томь стимулировали пойти, чтобы она, наконец, перестала топить села и садовые товарищества из-за образовавшегося затора.

Уровень воды в районе Коммунального моста угрожающе рос, дорогу на Сенную Курью размыло, а речной поток бил прямо в дамбу.

В районе Речного вокзала опасная отметка в 750 сантиметров была превышена 15 апреля.

В тот же день власти решили разобрать дорогу на Курью, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды. Но так и не приступили к делу — 16 апреля уровень воды в Томи в районе областного центра начал потихоньку снижаться.

Однако лед на реке по-прежнему не движется. 17 апреля сообщается о том, что его собираются проталкивать тяжеловесными судами вверх по течению.

В зоне затопления 18 апреля остаются 449 приусадебных участков и пять жилых домов.

А пока мы следим за ситуацией, посмотрите кадры ледохода на Томи с высоты в районах Коммунального моста, СТ «Зайчик» и Семейкиного острова. Фотографии сделаны 16 апреля и предоставлены нашим читателем Андреем Кузнецовым.

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