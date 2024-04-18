Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает снижаться

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе Речного вокзала, Лагерного сада и у деревни Козюлино снизился соответственно на 38, 62 и 17 сантиметров. Опасные отметки не превышены, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды в Оби продолжает повышаться. За сутки в районе Победы он вырос на 12 сантиметров, у Никольского на 17, у Молчаново на 15, в районе Колпашево на 22 и в районе Александровского на 4 сантиметра. У Каргаска уровень воды в Оби остался без изменений и составляет 703 сантиметра. Превышение критических отметок зафиксировано в районе села Никольское. Здесь уровень воды составляет 1005 сантиметров при критическом уровне в 864.

В Томской области зафиксированы 6 переливов автодорог, в том числе и на участке от томского Коммунального моста до СНТ «Нерудники».

Также в зоне затопления остаются 449 приусадебных участков и пять жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Томске для ускорения прохождения ледохода на Томи привлекут тяжеловесные суда Томской судоходной компании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».