Лед на Томи в Томске помогут протолкнуть тяжеловесные суда

17 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске для ускорения прохождения ледохода на Томи привлекут тяжеловесные суда Томской судоходной компании.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, сейчас специалисты готовят им место для маневра, проводя ледовзырвные работы.

«Сегодня продолжаются ледовзрывные работы и происходит откалывание льдин возле судового порта для того, чтобы выпустить суда на помощь прохождению половодья, — отметил исполняющий обязанности начальника Томской областной поисково-спасательной службы Иван Бакушкин.

Он добавил, что суда начнут разбивать лед и толкать его вверх по течению.

Напомним, по данным на утро 17 апреля уровень воды в Томи в районе Томска продолжает снижаться. Между тем, в городе объявлено штормовое предупреждение на 18–21 апреля в связи со сложной ледовой обстановкой.

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