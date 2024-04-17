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Уровень Томи в районе Томска продолжает снижаться

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За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе Речного вокзала и Лагерного сада снизился на 54 и 73 сантиметра соответственно. В районе деревни Козюлино река поднялась на 1 сантиметр. Здесь уровень воды составляет 971 сантиметр при опасной отметке в 980, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Продолжает повышаться уровень воды Оби. За прошедшие сутки в районе Победы река поднялась на 11 сантиметров — до 724 сантиметров при опасной отметке в 800. В районе села Никольское уровень Оби вырос на и составляет 988 сантиметров при опасной отметке в 864. В районе Молчаново река поднялась на 22 сантиметра и составляет 769 сантиметров при опасной отметке в 805.

В районе Колпашева уровень воды в оби поднялся на 26 сантиметров — до 695 сантиметров при опасной отметке 823 сантиметра. В районе Каргаска и Александровского река поднялась соответственно на 41 и 7 сантиметров, не превышая критических отметов.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 6 переливов автодорог в 4 муниципальных образованиях: Вершинино — Яр, Иштан — Никольское, Победа — Кулманы (на 7 и 9 километрах), Эушта — мкр. Западный и на участке дороги между Коммунальным мостом и СНТ «Нерудник».

Также в зоне затопления находятся более 480 приусадебных участков и 36 жилых домов.

Как сообщают в пресс-службе обладминистрации, сегодня, 17 апреля, специалисты продолжат ледовзрывные работы в местах образования ледяных заторов в районе Северного моста.

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