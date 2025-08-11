Зелень и благоустройство. Заместитель мэра Николай Глебович о сезоне в Томске

11 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Почему в Томске скашивают луговые цветники, от благоустроительных работ дорожников страдают деревья и кто за что отвечает в сфере городской зелени?

«Томский Обзор» задал эти и другие возникающие у горожан вопросы, касающиеся томского благоустройства, первому заместителю мэра города Николаю Глебовичу.

Как защитить цветники?

Заместитель мэра Томска Николай Глебович Фото: Савелий Петрушев

Первый вопрос — по цветникам. В этом сезоне от действий косарей пострадали сразу несколько городских клумб с луговыми травами и цветами. Нестандартную растительность скосили, как обычный газон. Почему это произошло?

Николай Глебович объясняет: ежегодно профильный городской департамент высаживает на городские клумбы более 420 тыс. цветов. Все это «промышленные» посадки, выполняемые подрядчиками в рамках госзакупок. Но есть и частная инициатива, когда объединения вроде «Ландшафтных волонтеров» или просто увлеченные томичи высаживают цветы, луговые травы и другую декоративную растительность в разных уголках Томска.

— Про эстетику можно спорить, но это люди делают сами, и это нестандартно. То, что делают «Ландшафтные волонтеры», резко выделяется из стандартного промышленного озеленения, того, что можно втиснуть в рамки 44-ФЗ. Когда каждая травка подобрана, с любовью прополота и высажена, это прописать физически и по закону невозможно, искусство в его рамки не загоняется, — объясняет Николай Глебович.

Цветник на ул. Сибирской, 104 Фото: Савелий Петрушев

По его словам, причиной, по которой страдают такие цветники, обустраиваемые или поддерживаемые волонтерами, как правило, является не злой умысел, а элементарная текучка кадров у подрядчиков мэрии.

— У подрядчика человек хорошо, если сезон отработает. Текучка дикая, людей очень не хватает. Если мастер не отследил, не прошел, то... Мастеров тоже не хватает, — отметил Николай Глебович. — Плюс часть цветников визуально невозможно стороннему человеку идентифицировать, что это прямо цветник. Яркий пример — улица Усова, бульвар «Живой лаборатории», где высажены луговые травы.

По словам заместителя мэра, администрация старается учитывать подобные цветники и даже завели для них специальный реестр. Но для большей сохранности подобных инициатив рекомендует выполнить ряд дополнительных шагов. И первый из них — пообщаться с департаментом дорожной деятельности и районной администрацией, чтобы те, кто направляет косарей, как-то обозначили им место, где не нужно косить. Можно так же установить обозначение самостоятельно: подойдет даже обычный колышек с табличкой.

— Пожалуйста, прежде чем что-то делать, посмотрите, отработайте с администрацией: нет ли у них этого в контракте на покос. Это люди, и каждому перед выходом инструкцию не выдашь, — отметил Николай Глебович. Фото: Савелий Петрушев

— Мне кажется, что мы занимаем здесь совершенно конструктивную позицию: если цветник был согласован, то виновный его восстанавливает. В прошлом году, когда скосили сирени, мы 13 штук потом высадили, — говорит Глебович. — Хотя там вишлист на две страницы был: «а еще огородите, постелите рулонный газончик...». Но денег-то на это нет, не заложено. Это же волонтерская история, она даже в обслуживании не «сидит».

Кроме того, при выборе места для цветника стоит смотреть, чтобы рядом не было подходящих к дому коммуникаций, которые впоследствии могут раскопать вместе с посаженными растениями. Также не стоит выбирать для клумбы то место, на котором управляющая компания складирует снег.

Подробнее об обустройстве цветников мы рассказывали здесь:

Памятка садовода. Как создать свой цветник в городе и какие растения использовать?

Деревья и дорожники

Газоны и зелень в городе часто страдают во время коммунальных ремонтов и дорожных работ Фото: Савелий Петрушев

Томские деревья, как и цветники, также часто страдают: то от обрезки, то от раскопок на улицах. И это при том, что замена каждого взрослого и крупного дерева — дело достаточно затратное, а чаще — просто невыполнимое, их меняют на тонкие молодые прутики. Почему так происходит, в каком месте рвется цепочка здравомыслия и желания сохранить город красивым?

Глебович поясняет: высадкой крупной растительности в Томске в первую очередь занимается профильный департамент, также это могут делать строители, дорожники, коммунальщики, представители бизнеса и сами горожане. Первые действуют в рамках определенных прописанных параметров, по результатам торгов. Например, занимаются посадками там, где снесли деревья при благоустройстве в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), либо визуально необходимо добавить крупномерные растения, чтобы прослеживалась эстетика и концепция в каждом конкретном месте. Решение о выборе места и породы дерева принимает городская ландшафтная комиссия.

— Огромная проблема в высадке деревьев в том, что Томск — старый город. Половина зеленых насаждений — и большая часть гибнущих — растет на коммуникациях. Пока это было маленькое деревце, которое высаживалось одновременно со свежепроложенной теплотрассой, оно никому не мешало. А сегодня при любом ремонте деревья гибнут. Причем гибнут достаточно большие [экземпляры], потому что они мешают технике. Часто заменить нужный кусок коммуникаций мешают корни. Поэтому идут компенсационные посадки, — отметил Николай Глебович.

Существует также понятие «компенсационных посадок». По словам Глебовича, они ведутся по принципу один к трем: вместо одного уничтоженного дерева должны быть высажены три аналогичных — хвойные вместо хвойных, лиственные вместо лиственных.

— Опять же, городской ландшафт тоже меняется. Если когда-то в этом месте была елочка, а потом там все вычистили, ей на солнце становится не очень хорошо. Поэтому иногда хвойные пересаживают куда-нибудь рядышком. Решение принимает ландшафтная комиссия: она говорит, что в этом месте нецелесообразно, например, а районная администрация принимает решение. Это ресурс, который они могут использовать, — рассказал Николай Глебович.

По его словам, люди часто негодуют при сносе деревьев во время дорожных работ. В такой ситуации заммэра призывает в первую очередь набраться терпения.

— Это процессы небыстрые, а людям надо, чтобы прямо сегодня положили асфальт и тут же посадили дерево. Во-первых, не сезон. Во-вторых, нужно подготовить место. Это другие работы, их нет в контрактах по дорогам. Заставлять дорожников сажать деревья, это как воспитателя в детском саду заставлять растить олимпийского чемпиона. Он задатки может увидеть, но для него это не профиль, он не понимает, как работать с талантливыми детьми. Такое должен делать тренер. Когда мы говорим про озеленение, это должны быть люди, которые темой болеют, знают, понимают: какие деревья, как сажать, потому что нюансов миллион, — отметил Николай Глебович. — Когда мы торгуемся по 44 ФЗ на ремонт дорог, то дополнительных ограничений на подрядчиков быть не должно. Как я пропишу ему, что нужно привлечь еще какого-то специалиста профильного — дендролога, ландшафтного дизайнера? Я это потом не проконтролирую — есть ли у него какие-то сертификаты. Значительно качественнее будет, если отдавать [проект] людям, которые хотя бы [посадками деревьев] занимаются, хотя бы базовыми навыками и опытом обладают. Поэтому работы по высадке [зелени] отделены.

Заммэра отмечает, что дорожникам и благоустроителям, тем не менее, можно доверить некоторые посадки — главное, чтобы они были подробно прописаны в проекте. При этом далеко не во всех контрактах такое можно заранее предусмотреть. Фото: Савелий Петрушев

— Понятно, что когда идет речь о ФКГС, там в основном несложные посадки, в проекте прописывается: «посадить боярышник не ниже 1,5 метров с шагом 50 сантиметров». Это понятная для любого бизнеса работа, — говорит Глебович. — А когда мы выходим на дорогу, то еще не знаем — сможем сохранить это дерево или не сможем. Чуть-чуть поменяли геометрию — и оно попадает прямо на тротуар. Есть очень много нюансов, которые возникают именно в процессе работ. Это достаточно сложная история.

Заммэра отметил, что к посадкам в Томске активно подключается бизнес, хоть и далеко не всегда это афиширует.

— У нас почему-то все ударились в кедры. Одно время все хотели сажать кедровые аллеи. Но кедры не растут в городе как аллея, таких удачных примеров единицы! Сажайте дубы с большим шагом, они правнукам останутся, — призывает Николай Глебович. — Можно сажать шаровидные ивы, рябины. Есть клен — тот, который не сорняк, яблоньки. Тополь пирамидальный совмещает три в одном: во-первых, очень хорошо собирает влагу, во-вторых, не дает пуха и не вырастает такой огромный, он не такой ломкий и эстетически неплох. Такие деревья растут, например, в аллее на Усова.

При этом, Глебович не рекомендует «вставать перед бульдозером» — при выборе между сохранением цветника и коммунальными работами, предпочтение будет отдано последним.

— У нас очень короткий сезон, сделать надо много, поэтому эта история работать не будет.

Кто и за чем следит

Фото: Анна Потехина

Кто следит за посадками деревьев и кустарников в городе? Заммэра пояснил: на частной территории этот вопрос отдается на откуп собственникам земли. Исключение могут составить лишь те случаи, когда деревья и кусты будут мешать коммуникациям, проводам или трубам. На муниципальной земле и в рамках городских проектов за порядком следят департамент дорожной деятельности и ландшафтная комиссия. Нельзя сказать, что они следят за всеми посадками, но направляют и координируют их именно они.

— Компенсационные посадки проходят через администрацию района, департамент их тоже согласовывает, порубочный билет выдает. Когда человек хочет снести дерево, то подписывается соглашение о сносе зеленых насаждений, прописываются его обязательства. Чтобы это соглашение закрылось через год они должны принести материалы, подтверждающие посадку. Если их не будет — значит можно идти наказывать, — уточнил Глебович. — Как правило, все либо посадили, либо просят перенести на год. Ведь в жару тоже не посадишь, зимой не посадишь, только весной или осенью. Бывают такие накладки. Но контроль довольно простой: если ты хочешь снести дерево, то берешь на себя компенсацию.

Заммэра уточнил, что за несанкционированный снос дерева может грозить уголовная ответственность. Поэтому, как правило, практически все манипуляции с крупными городскими зелеными насаждениями согласованы.

Ряд ситуаций, например, с березами на Шевченко со сносом во время благоустройства по мнению Глебовича, раздуты, «искусственно созданы».

— В том случае дорожникам не повезло, — рассказывает о ситуации Глебович. — Потому что человек живет рядом и действовал, по моему мнению, исходя из соображений повышения собственной значимости, а не беспокойства за зелень.

— Штраф им выкатили 1,8 млн рублей. Только эти деньги на озеленение обратно не встанут, — объяснил Николай Глебович. — И такое бывает. А вот то, что творилось у нас на Фрунзе уже ни в какие ворота не лезло. Есть еще одно место, где сделали неправильно, но там, надеюсь, все выживет: это аллея, за которой ухаживал бизнес около Шевченко. Деревья подкормили, одну-две штуки при необходимости заменим.

— Есть удачные примеры, как со стороны города, так и бизнеса. На Фрунзе-Тверской будет совершенно нормальная высадка. Убрали киоски, сделали перекрестки из тротуаров, к концу лета будет понятно, — отмечает Глебович. Фото: Савелий Петрушев

— Надо иметь в виду временной лаг в пять лет. Сегодня это прутики, когда они подрастут — заиграют по-настоящему. Два-три года надо смотреть, что-то досаживать. На Щорса сделали скверик, на Лыткина высадили разноцветный сквер, где поворот на «Стройпарк». Это работы прошлого года, но заиграют они с лагом в два-три года. И такого очень много. Постоянно высаживаются аллейки в сквере Ворошилова, яблоньки, — говорит заместитель мэра. Фото: Савелий Петрушев

Николай Глебович поделился и своим видением ситуации со сносом березы на Кулагина. По его словам, дерево мешало пешеходному переходу, геометрия которого была немного изменена. Вместо снесенного дерева, согласно правилам, высадили три.

— Мы же не враги, не идиоты, нет у меня желания выжечь весь город. Но из-за огласки с березой, мы в итоге оказались вынуждены снести семь тополей, с которыми можно было попытаться поработать и уговорить подрядчика обойти их, чуть-чуть на миллиметр сдвинуть. Но подрядчик, когда к нему так относятся, сказал: «Нет, делаем как в проекте» и отказался сдвигать бордюр, — отметил Николай Глебович. — Он действовал по закону. Поэтому огласка и возмущение жителей — это палка о двух концах.

Обрезка и коммунальщики

Обрезка деревьев в Томске, 2021 год Фото: Вероника Белецкая

Ежегодно в Томске сообщают о подрезке деревьев, и часть из этих работ регулярно вызывает возмущение горожан. По словам заммэра, как правило, речь в этом случае идет о плановой работе коммунальщиков.

— Если вы видите, что идут работы, значит, это согласовано, 99% из них. Уголовку схватить за несогласованный снос никто из ресурсников не хочет, — подчеркнул Николай Глебович. — На сайте департамента дорожной деятельности все решения ландшафтной комиссии выкладываются, хоть и с лагом в неделю, пока этот протокол появится. Повестки и решения по всем адресам есть. Думаю, слухи о том, что такое происходит массово — преувеличены. Случаи обрезок деревьев на самом деле единичны. Про них пишут одни и те же люди.

В пример Глебович приводит ситуацию с Беринга.

— Там вообще ничего быть не должно. Была организована встреча мэра и реурсников, мы разговаривали с «Россетями». Это высоковольтка, нам навстречу идут, [оставляя насаждения]. В лесах видите, какие просеки? Тут должно было быть так же. Эта штука питает 200 тыс. жителей. А то, что кусты или деревья подрезают, не означает их гибель. На том же Беринга через несколько лет аллея своим видом радовала горожан, сейчас весной во время цветения это одно из красивейших мест города. На Нахимова каждый год одни и те же люди говорят — «вот, подрезали». Но тут тоже вообще ничего быть не должно. Кустарники, да. Но всем же надо, чтобы именно деревья были. Не сносим. Эти обрубки стоят, и через два года — опять нормальные и красивые. Лаг временной между тем, когда это подрезано и чуть-чуть подросло и снова заиграло, как нормальное зеленое насаждение, он примерно такой. Сегодня никто из этих людей, которые тогда кричали и выходили на демонстрации, не скажет спасибо, потому что это не укладывается в их парадигму, что все, что делает город или ресурсники, это все плохо. Идеология этого урбанистического подхода, она не подразумевает другой точки зрения и компромисса, что лаг временной есть, — считает Николай Глебович.

Подробнее об обрезке деревьев коммунальщиками мы рассказывали здесь:

Зеленые досаждения. Как в Томске ищут решение вопроса с подрезкой городских деревьев

Как сохранить деревья: администрация Томска собрала общественников и «ресурсников» обсудить проблемы подрезки городской зелени

В Томске разработали методичку по обрезке деревьев и кустарников

Арборист Дмитрий Звонка: «После обрезки деревья гниют»

Нужна стратегия и обновление зеленого каркаса

2020-й год, вырубка тополей возле второго и третьего корпусов Томского политехнического университета в рамках сноса старых и посадок новых деревьев Фото: Игорь Фаткулин

Несмотря на наличие у городской администрации рекомендаций по выбору деревьев для высадки в Томске, глобальной стратегии его озеленения нет. Хотя есть научные основания для её построения.

— История с породным составом требует серьезного научного подхода. Такие люди есть в городском научном сообществе, с уважением к ним отношусь. Рекомендации по выбору зеленых насаждений, на которые мы опираемся, взяты из их наработок. Но глобальная стратегия не работает, потому что на очень коротком промежутке времени все очень сильно меняется, — рассказал Николай Глебович. — Тот же Фрунзе: еще два года назад мы не хотели трогать тополя на участке от Крылова до Красноармейской. Два урагана — и когда вышли с работами, посмотрели, что с ними реально происходит — там половина трухи. А два года назад они были нормальные.

По словам заммэра, история стратегии озеленения тесно связана с вопросом генерального планирования:

— Понимание есть, стремление есть. Тактика в моменте: то, что мы сносим — обязательно компенсируем, она тоже есть. А вот какого-то стратегического видения нет. Оно появится, когда будет оформлен генплан. Чем наполнять его, мы уже примерно понимаем. Флора так быстро не меняется. Если у нас что-то растет хорошо, то будет расти еще лет 100, — уточнил заместитель мэра.

Благоустройство ул. Усова, 2020 г. Фото: Вероника Белецкая

В то же время, Глебович отмечает — есть понимание, что существующий зеленый каркас города устарел.

— Его надо сносить, просто не разом. Желательно, с небольшим опережением, чтобы мы одну улицу сделали, было понимание, что будет высажено — березы, липы, рябинки, те же пирамидальные тополя. Дерево растет десять лет до того, как оно станет выполнять свою защитную функцию, не просто влагу всасывать, а пыль собирать, шумовой экран создавать, отделять дома от проезжей части. Взять ту же улицу Карла Маркса: ее, по-хорошему, всю надо сносить. Я вижу это по количеству инцидентов, падающих веток — это все висит на проводах, [лежит на] дорогах. Есть проект трехъярусного озеленения Нахимова, но он стоит таких денег, что мы не можем себе позволить. Там прямо вдоль дороги предполагается кустарничек, потом цветущие деревья и стена из деревьев, отсекающая дома. Озеленение — это еще и вопрос содержания и ухода. А на них деньги вообще не выделяются, мы на основании остатков, экономии начинаем заключать такие контракты на уходовые мероприятия. Понятно, что когда новая посадка, за ней уход предусмотрен, а за деревом надо следить лет 20-30.

В завершение Николай Глебович подчеркнул, что развитие городской зелени требует комплексного подхода и включения всех томичей.

— Мое глубокое убеждение, что сохранение и приумножение зелени — это совместная работа власти, бизнеса и жителей города. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать разумные инициативы, будь то волонтёрские цветники или предложения по выбору деревьев для посадок.

Подробнее о старении городских деревьев и зеленом каркасе:

Тополя у томского Политеха: что было и что будет?

Служба садовников, изменение нормативной базы или информирование: как бороться с варварскими вырубками в Томске

Что делать с озеленением в Томске. Лариса Куровская о растениях в городе, санитарных рубках и ландшафтном волонтерстве

Фото: Савелий Петрушев

