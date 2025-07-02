Памятка садовода. Как создать свой цветник в городе и какие растения использовать?

2 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Как создать свой цветник в городе? Какие растения подходят для этого лучше всего? С кем и как нужно согласовывать посадки? И почему садоводство полезно для ментального и физического здоровья?

На эти и другие вопросы в рамках открытых просветительских лекций о городском озеленении ответила Елена Пожидаева, координатор движения «Ландшафтные волонтеры» и член томской ландшафтной комиссии. В нашем материале собрали основные тезисы из ее выступления, также поговорили с экспертом о влияние проекта на развитие городской среды и важность озеленения в Томске.

Цикл открытых просветительских лекций о городском озеленении стартовал в Томске в конце апреля этого года. Проект реализуется командой общественного движения «Ландшафтные волонтеры» и проводится на бесплатной основе. В рамках этой работы участники уже обсудили, как вернуть природу в город и каких принципов необходимо придерживаться для обустройства городского цветника.

Спикер лекций — Елена Пожидаева, координатор движения «Ландшафтные волонтеры» и член томской ландшафтной комиссии. Фото: Ландшафтные волонтеры

По словам Елены Пожидаевой, координатора движения «Ландшафтные волонтеры» и члена томской ландшафтной комиссии, в этом сезоне планируется провести еще как минимум три подобные лекции. Также всех желающих она приглашает присоединиться к экопрогулкам по отдельным городским территориям. На них участники узнают, какие красивые растения спонтанно произрастают в нашем городе, и даже смогут — если погода позволит — самостоятельно собрать их смена для своих цветников. Вся эта деятельность, как подчеркивает Елена, необходима, чтобы томичи начали более осознанно относится к зелени в городе:

— Мы понимаем, что основная причина неправильных подходов к созданию городского озеленения и уходу за ним — это элементарное отсутствие информированности. Сдвиг должен произойти прежде всего в голове у людей, поэтому очевидно, что необходимо вести постоянную просветительскую работу. Сейчас люди не понимают, что растения нужны прежде всего для нашего здоровья, они боятся деревьев, они думают, что нет ничего красивее стриженых туй на стриженом газоне. Проектировщики относятся к растениям, как к строительному материалу, так же и подрядчики, которые обходятся с ними не как с живыми организмами — обрубают корни, закатывают в асфальт… Но после осознания этой ключевой проблемы у человека встает вопрос: а как нужно делать и что могу сделать именно я? На него вкратце мы и попытались ответить на лекции.

С кем и как согласовывать

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске, как и во многих других городах, желание озеленить городскую среду сталкивается с бюрократическими проблемами. Прежде чем приступать к созданию собственного цветника, Елена Пожидаева советует, выяснить, кто владеет землей, где планируется обустройство клумбы. От этого будет зависеть, с кем вам придется согласовывать посадки.

Наша с вами задача — чтобы согласовали цветник. Хотя что бы вы не сделали — это не разрешено, но наказания за это нет. Даже существует такое направление в благоустройстве как «зеленый партизан», то есть, люди буквально под покровом ночи озеленяют город. Законодательство в части озеленения построено так, что даже если вы сделали что-то и нарушили регламент, вам просто скажут: ай-яй-яй, как вы могли. Но могу сказать точно, что когда вы уже что-то посадили, убрать это можно только с согласования, потому что все ваши растения — это уже городские насаждения. Если вы посадили на территории муниципалитета, убрать посадки так просто нельзя, — отмечает Елена Пожидаева.

Главный орган, занимающийся вопросами озеленения в Томске — департамент дорожной деятельности и благоустройства, в составе которого функционирует комитет по озеленению. Все решения касательно посадки, обрезки или удаления зеленых насаждений он принимает по согласованию с ландшафтной комиссией. Поэтому если вы планируете озеленение на муниципальной земле, ваши действия должны быть согласованы именно с этим органом.

Для этого вам необходимо подготовить подробный проект с фотографиями, картой участка, описанием планируемых работ и предоставить его ландшафтной комиссии. Она, в свою очередь, проверит соответствие проекта городским нормативам (например, учтено ли допустимое расстояние между посадками и строениями). Только после этого ваш цветник будет внесен в реестр волонтерских объектов, а его безопасность будет гарантирована администрацией города. Это защитит ваши труды от несанкционированного вмешательства.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В случае если ваш цветник будет располагаться на приподъездной территории, принадлежащей товариществу собственников жилья (ТСЖ), вам необходимо получить одобрение о создании клумбы на общем собрании собственников. Как отмечает Елена, на практике ТСЖ и сами жители очень часто с радостью поддерживают инициативу по озеленению, снимая часть забот с управляющей компании. При этом волонтерка советует не стесняться и обращаться к председателю ТСЖ или УК за помощью. Они не только могут одобрить ваш проект, но и обеспечить полив, и взять на себя часть других работ, поскольку озеленение входит в расходы на содержание общего имущества.

И последний вариант, самый легкий с юридической точки зрения, но никем не контролируемый — когда вы планируете озеленение на собственной территории. Для этого никакого согласования не требуется. Однако при выборе растений Пожидаева рекомендует учитывать, что растет вокруг будущего цветника, чтобы одни виды не вытесняли другие.

Какие растения использовать

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Правильное городское озеленение, считает Елена Пожидаева, должно быть осознанным и учитывать «дух места» — то уникальное сочетание природных и культурных факторов, которое делает наш город неповторимым. В литературе даже встречается такое понятие: «культурно-экологическая идентичность». Есть оно и в исследованиях ландшафтного архитектора Марии Игнатовой. Под этим термином Игнатова понимает озеленение, которое формирует идентичность через выражение связи с местом, с его историей и природой. Поэтому выбор растений для городского озеленения — это не просто вопрос эстетики, а комплексная задача, требующая учета множества факторов.

Мы не просто сажаем розу или лилию, мы создаем растительное сообщество, в котором уже есть растения, друг друга поддерживающие. Это называется фитоценологический подход. Важно сажать так, чтобы у нас был там ярус, тут ярус, потому что у растений разные сроки цветения. Это и экологически обосновано — так поддерживается фауна насекомых и птиц, и эстетически. Потому что нет ничего дешевле и надежнее природных принципов. Это не значит, что мы должны сажать только в соответствии с ними, но прислушаться к тому, что нам говорит природа, важно, — считает Пожидаева.

По ее словам, садоводам стоит обратиться к устойчивым видам растений, не требующим значительного ухода (малоуходовые растения). Таким критериям лучше всего соответствуют многолетники. В отличие от однолетников, они не нуждаются в повторном посеве, соответственно, не нужно заниматься рассадой. А еще они способны приспосабливаться к существующим условиям.

Также Елена советует использовать в садоводстве кустарники, например, спирею серую, которую многие называют «невестой» из-за многочисленных мелких белоснежных цветов, или смородину золотистую, малину-клен, боярышники и рябину. Последние не только красиво смотрятся в саду, но и их плоды являются кормом для зимующих птиц.

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Следующий критерий при выборе растений — цветы должны подходить нашему климату. По мнению Елены, не стоит слепо ориентироваться на европейские каталоги: растения, хорошо зарекомендовавшие себя в средней полосе, могут не прижиться в Сибири. Важно изучить местные особенности и учитывать зону зимостойкости (для Томска это 4 зона), наличие снежного покрова, а также узнать о требованиях к условиям выращивания.

По мнению Елены, стоит сочетать местные сибирские виды с интродуцентами — растениями, введенными и культивируемыми в неестественной для них среде обитания. Как отмечает Елена, такой подход поможет создать яркий уникальный цветник. Главное, чтобы клумба не выглядела слишком пестро, желательно использовать не больше трех основных цветов в один момент цветения.

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Для городского цветника подходят те растения, которые встречаются у нас в природной среде. Например, в своем цветнике волонтерка использует тимофеевку — злаковую культуру высотой от 30 до 100 см. Также ничуть не уступают в красоте вероника длиннолистная, кровяк черный, тысячелистник, зопник клубненосный и дербенник иволистный.

Это устойчивые растения, они прекрасно размножаются, а их семена можно собрать. Все зацветают уже на второй год, а некоторые даже на первый, — говорит Елена.

Растения в цветнике также должны быть функциональными. По словам Елены Пожидаевой, одни могут выступать, как почвопокровные, другие — составлять его структуру. В качестве первого можно использовать яснотку: в народе ее еще называют «глухой крапивой» из-за того, что благодаря длинным ползущим стеблям она будто образует плотный зеленый ковер. Преимущества этого растения в том, что оно закрывает почву, держит влагу и не дает прорасти сорнякам. К таким же растения относятся тимьян и ясколка Биберштейна.

Другой необычный способ озеленить территорию — выращивать овощные культуры: томаты, подсолнухи, тыквы и прочее. В качестве пищи их плоды лучше не использовать, а как декоративный элемент они привлекают внимание и очень выигрышно смотрятся в городской среде.

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Что посадить, чтобы получать удовольствие еще и от аромата растений? Елена советует использовать монарду дудчатую, душицу обыкновенную, бузульник Пржевальского, синеголовник плосколистный, синюху голубую. Все эти растения организаторы разыграли на лекции среди участников.

За основу цветника можно брать дикие сообщества. Для того, чтобы понять, что такое красиво, нужно формировать насмотренность. Не у всех есть возможность куда-то ездить, да и это, если честно, не обязательно, потому что что-то более красивое, чем природа, найти сложно. Я сама при создании цветников очень часто руководствуюсь тем, что вижу вокруг. Надо просто искать, не обязательно идти по сложным дорогам, если можно пойти по простым, — советует ландшафтный архитектор.

Что не использовать

Лучше не использовать у себя в цветнике инвазионные виды: люпины многолистные, недотрогу железконосную, золотарник канадский и подсолнечник клубненосный. Они вытесняют местные цветы и не дают им в полной мере развиваться.

Также в «черной книге» нежелательных растений оказались эхиноцистис лопастный, рейнутрия и клен ясенелистный. Если вы все же решились посадить их, имейте в виду: за этими видами необходимо более тщательно следить, не позволять разрастаться и балансировать другими растениями.

Как сажать

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Залог успеха красивого цветника — ярусная структура и плотные посадки. То есть, как отмечает Елена, в вашем цветнике должна быть определенная иерархия — от крупного к мелкому. Елена приводит своей пример: у нее в цветнике главенствующее место занимает гортензия — она высокая и ее нельзя перемещать с места на место.

Определить порядок посадки растений, отмечает волонтерка, поможет время их цветения: они должны быть высажены последовательно друг за другом, чтобы клумба весь сезон радовала своей красотой и не пустовала.

Также Пожидаева советует использовать в озеленении яркие декоративные цветы в сочетании с другими растениями так, чтобы они создавали цветовые группы, не сливаясь в одно яркое пятно на клумбе.

Мы не должны плясать от того, что если нам нравится лилия, то мы будем сажать только ее, — считает Елена. — В городе люди хотят яркого, и это нормально. Но эта яркость должна идти от групп растений. Потому что если вы поналяпаете трехцветных лилейников — это будет безвкусно. В природе бывают яркие группы, да и сейчас это в моде. Но честно скажу — не надо гнаться за красивыми сортами. Они, как правило, тяжелы в агротехнике, легко выпадают [из композиции] и создают «супнабор»

Не менее важным при посадке растений является соответствие экологическим условиям. Елена выделяет ключевые — это влажность, широкая экологическая амплитуда и требования почвы. Если вы хотите вырастить партерный газон, у вас должна быть богатая питательными веществами почва, если это луговой газон — наоборот.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Она отмечает, что привнести что-то необычное в своей сад можно, если использовать вертикальное озеленение. Тем более, в наших края очень хорошо растет девичий виноград, который летом создает зеленое обрамление, а осенью становится ярко-красным. Елена подчеркивает, что в некоторых источниках попадается информация, что он разрушает фундамент, под ним начинают гнить материалы, но спикер уверяет, что в нашем климате такого не происходит. Убедиться в этом можно в Татарской слободе, где некоторые дома увиты им.

Создать растительное сообщество

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Особо внимание волонтерка предлагает уделять осознанному отношению к садоводству. Она подчеркивает, что создавая цветник, мы формируем растительное сообщество. При таком подходе, даже если одно растение погибает, это не становится трагедией для цветника.

Как правило, около 30% высаженных цветов погибают, но зато остальные приживаются и занимают место выпавших видов. Так мы получаем систему, которая сложилась сама собой и не требует большого количества ухода, а также создаем биоразнообразие в посадках. Поэтому Елена рекомендует высаживать как можно больше разных растений.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Биоразнообразные цветники и выглядят красивее. На слайдах Пожидаева приводит примеры пермского городского озеленения, где соблюдаются основные принципы природного стиля. Но подобные участники есть и в Томске. Она выделила цветники на Усова, 12; Льва Толстого, 65; Сибирской, 104; Киевской, 57; Киевской, 67/1, а также напротив деревянных домов на улицах Татарская и Дзержинского — все они созданы руками инициативных жителей города.

Как ухаживать

Если руководствоваться принципами, о которых рассказала Елена Пожидаева, то, по ее словам, цветник будет требовать более тщательного ухода только первые два года — тогда он чаще нуждается в прополке. В остальном, как уверяет волонтерка, система будет развиваться самостоятельно, нужно лишь приглядывать за ней.

Еще один важный совет: осенью Елена рекомендует не срезать растения и подгребать опавшие листья. По ее словам, они продолжают оказывать экосистемные услуги до первого снега, поэтому очень важны в системе цветника.

Зачем создавать цветники?

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Результаты работы любителей зелени в городе лучше всего заметен летом, когда на городских и придомовых клумбах распускаются сотни ярких бутонов. Цветы в городе — то немногое живое и близкое, что соединяет нас с природой. Но «Ландшафтные волонтеры» уверены, что цветники несут не только эстетическую функцию, но и решают гораздо более важные задачи.

Как отмечает Елена Пожидаева, все растения выполняют мощную средообразующую функцию, очищая воздух от множества вредных микрочастиц и тяжелых металлов. Этот эффект синергетический: растения не просто суммируют свои действия, а усиливают их взаимно, увлажняя воздух, понижая температуру, укрепляя почву и являясь средой обитания для других организмов. Некоторые виды обладают способностью к фиторемедиации — очистке среды от токсичных веществ.

Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, что садоводство влияет на психическое и физическое здоровье горожан. В качестве примера Елена Пожидаева приводит анализ 22 исследований (и это только за 2017 год!). Согласно их выводам, занятия в саду положительно сказываются на здоровье при депрессии, тревожности, когнитивных расстройствах и других заболеваниях психологического спектра.

Всем, кто желает и готов заниматься городским озеленением, волонтеры обещают помощь. Елена призывает коллег делиться с друг другом семенами, новыми практиками и идеями. Только сообща, по ее мнению, можно создать комфортный город и преодолеть существующие на сегодняшний день проблемы.

Очень плохо, что у нас нет такой должности, как главный садовник или главный ландшафтный архитектор. Очень плохо, что у нас нет муниципальной структуры типа советского Горзеленстроя. Плохо, что озеленением у нас занимается департамент дорожной деятельности и благоустройства, где в приоритете дорожная деятельность, и в его же составе работает ландшафтная комиссия, которая согласовывает сносы и обрезки деревьев (но почему-то не согласовывает проекты реновации территорий и новых проектов озеленения). Пока у нас не будет должного понимания важности городского озеленения, мы так и будем смотреть на бритые газоны, обрубленные деревья, а красивые современные цветники из многолетников останутся редкостью и праздником (и то, в том случае если кто-то за ними будет ухаживать и пропалывать).

Текст: Алена Попова

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