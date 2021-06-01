Служба садовников, изменение нормативной базы или информирование: как бороться с варварскими вырубками в Томске

1 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Разобраться с варварскими обрезками деревьев и обустройством зеленых зон в Томске поможет изменение нормативной базы и усиление ландшафтной комиссии независимыми экспертами.

Такие варианты озвучил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на прошедшей встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос «Томского Обзора» о потенциальной возможности создания в городе специальной службы садовников, Михаил Ратнер отметил:

«Это идеальная картина. Мне кажется, что даже от ощущения того, что ты идешь утром на работу, светит солнце и видишь, как работают люди — аккуратно обстригают дерево или кустарник — только от этого приходит ощущение счастья, — отметил Михаил Ратнер. — Конечно, я к этому отношусь позитивно, другое дело, что надо посмотреть, как перестроить работу в рамках существующих финансовых ресурсов. Убежден, что как только мы уйдем в специфику, найдется 150 „но“ или „нет“, почему это сделать нельзя и невозможно — „сезонные работы“, „фонд оплаты труда“ и пошло-поехало! Но мне эта идея очень нравится. Я хочу, чтобы у нас была подобная служба».

Два основных направления работы, которые выделяет сейчас и.о. мэра для себя в части городской зелени, это уход за деревьями и усиление ландшафтной комиссии.

«С одной стороны, не могу сказать, что Томск — не зеленый город. Когда слышу такие высказывания, я с ними не согласен. С другой стороны, те „обрубыши“, которые есть у нас, по большей степени среди тополей, вызывают отрицательную реакцию», — отметил он.

Поэтому первое направление связано с работами по подрезке деревьев, которые осуществляет администрация Томска по заявкам горожан.

«Специалисты мне говорят, что здесь каждый тополь изучается, и в 99% случаев мы точку невозврата прошли. Его нельзя спасти, он опасен, максимум, что делается — это определяется высота, которая дает тополю возможность в следующем сезоне обрести вторую жизнь, — отметил Михаил Ратнер. — С помощью обрезки есть возможность его реанимировать».

И.о. мэра также отметил, что в идеале, опасные тополя должны быть выкорчеваны, а на их месте нужно высаживать здоровые деревья.

Среди задач, которые перед собой видит Михаил Ратнер, одной из первых идет усиление ландшафтной комиссии независимыми специалистами и общественниками, которые переживают за тему обустройства зеленых насаждений в Томске. Также необходимо сделать работу этой комиссии более публичной, открытой.

«Когда отраслевые специалисты работают, им все кажется элементарно и понятно, но они знают весь процесс. Остальные видят только его часть, отсюда рождаются домыслы, упреки и так далее. Поэтому надо эту деятельность показывать, раскрывать, освещать», — считает Михаил Ратнер.

Еще одно направление по защите зеленых насаждений Томска связано с работой ресурсоснабжающих организаций, строителей — всех, кто обращается в администрацию за соответствующими разрешениями и впоследствии проводят варварскую обрезку.

«Тут есть конфликт нормативных актов. С одной стороны, это наши правила благоустройства, которые отсылают нас к соответствующим способам подрезки. С другой — постановление правительства, которое обязывает обеспечить определенную охранную зону для тех объектов жизнеобеспечения, которые у них [представителей организаций] имеются, — отметил Михаил Ратнер. — К сожалению, они делают это как им удобно, „чтобы два раза не ходить“, и мы получаем в итоге печальную картину».

В связи со сложившейся ситуацией, и.о. мэра видит только один способ решения проблемы — выстраивание диалога параллельно с усилением ответственности. «Мы работаем [по этому вопросу] с УМВД», — отметил и.о. мэра.

По его словам, городу также нужно заниматься укреплением и увеличением зеленого фонда. Но при этом необходимо ориентироваться на качество, а не количество, привлекать к этому заинтересованных и разбирающихся в вопросе людей и обеспечивать уход уже имеющейся зелени.

«Основная проблема в том, что посадили, а потом нет сегодня таких ресурсов, чтобы все это поддерживать. Поэтому здесь это направление надо нам как-то пересмотреть, сделать его более качественным», — отметил Михаил Ратнер.

И.о. мэра высказал намерение организовать круглый стол по теме озеленения Томска с участием специалистов, чиновников и общественников. Накануне Михаил Ратнер поручил включить в состав ландшафтной комиссии представителей общественности. В частности войти в число участников комиссии предложено дендрологу Центра развития городской среды Томской области Наталье Седельниковой, представительнице движения «Ландшафтные волонтеры» Маргарите Некратовой и другим общественникам.

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