Как сохранить деревья:

администрация Томска собрала общественников и «ресурсников» обсудить проблемы подрезки городской зелени

5 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Почему происходит варварская вырубка деревьев в городе ресурсоснабжающими организациями и что с этим делать? Об этом шла речь на круглом столе «Зеленый Томск. Как сохранить деревья», который прошел в администрации города на прошлой неделе.

Это первый круглый стол, посвященной теме сохранения зеленых насаждений в Томске, организованный мэрией. Но не последний — администрация планирует проводить их теперь регулярно.

Участие в первом заседании приняли специалисты профильных подразделений мэрии Томска, члены «Клуба активных горожан», журналисты, представители ресурсоснабжающих организаций и эксперты по озеленению.

— К идее создания подобной площадки по обмену опытом мы пришли после проведения нескольких встреч со специалистами в сфере озеленения. Стало понятно, что одна из проблем — нехватка полной и достоверной информации о причинах подрезки деревьев, — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — Одна из таких болезненных точек — это работа ресурсоснабжающих организаций, которые, в силу постановлений правительства, эту подрезку выполняют.

Создатель городского проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков рассказал о реакции томичей на случаи с вырубкой деревьев и кустарников на городских улицах. По его словам, в течение нескольких последних месяцев он аккумулировал на платформе проекта различные мнения по этой проблеме. Горожане не только активно откликались на предложение озвучить свою позицию, но и присылали фото локаций, где происходят спорные подрезки.

— Поворотным моментом в этой истории стало обстоятельство, связанное с аллеей на ул. Беринга, которая была варварски вырублена, по мнению большого количества наших читателей, — рассказал Дмитрий Поляков. — После этого мы запустили конкурс, в ходе которого томичи присылали фотографии обрезок деревьев и жалобы в администрацию на те или иные случаи. Появилось огромное количество комментариев, где высказывались очень острые мнения. Мы сами не ожидали, что эта проблема настолько глобальна в Томске. На текущий момент, 8 — 10% жалоб оказались с «отрицательным» ответом. То есть, это были либо нарушения по конкретным рубкам, либо действия не были утверждены администрацией, либо не соответствовали регламентам. Большая часть этих обращений была связана с местами, где есть охранные зоны ЛЭП. Томск покрыт электричеством — это данность текущего времени, но нам кажется, что рубить нужно более аккуратно и более взвешенно. То что мы видим сегодня, на наш взгляд, не подходит под критерии качественной подрезки.

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева отметила, что проблема варварской обрезки деревьев не раз озвучивалась на встречах «Клуба активных горожан». Предпринимались попытки разговаривать с ресурсоснабжающими организациями — им предлагалась помощь ландшафтников, готовых обучать людей.

— Мы понимаем, что у людей, которые занимаются обрезкой, есть свои задачи. Чем ниже они обрежут эти деревья, тем меньше им придется работать при последующей обрезке. Наверно, это экономически выгодно. Но, тем не менее, итог выглядит просто не презентабельно и возмущает людей. Есть и позиция профессионалов относительно того, что неправильная обрезка губит деревья. Отдельно хотела бы заострить внимание на проблеме проводов, которые окутали наш город и которых с каждым годом становится все больше. Получается замкнутый круг: деревья нужно сохранять, но нужно и сделать так, чтобы они не мешали [проводам], чтобы соблюдались требования безопасности, а для этого необходимо как раз обрезать деревья. Есть опыт многих городов, в том числе сибирских, например, Новокузнецка, к которому стоит присмотреться. Это создание муниципальной программы с поддержкой субъекта, когда провода «уводят» под землю, — рассказала Галина Немцева. — Ни для кого не секрет, что сейчас идет формирование бюджетов на последующие три года, очень хотелось бы, чтобы часть программ по озеленению вошла в предложения по формировании бюджета. Чтобы мы видели, что проблема вырубок была признана, и были предложены способы ее решения. Наполнение этой проблемы средствами — уже другая задача.

Представители ресурсоснабжающих организаций, в свою очередь, в рамках круглого стола рассказали о том, что обрезка деревьев в охранных зонах линий электропередачи — требование федерального законодательства. Так, согласно требованиям Постановления Правительства РФ, для земельных участков в охранной зоне ЛЭП установлен особый режим использования, ограничивающий или запрещающий определенные виды деятельности в этих зонах.

— Растущие под ЛЭП деревья и кустарники представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии и жителей: привести к обрыву проводов и к пожару. На высокие деревья и кустарники могут взбираться дети, приближаясь на недопустимое расстояние к проводам. Кроме того, риск поражения электрическим током возрастает в разы во время дождя: мокрое дерево становится проводником электрического тока. Сетевые организации обязаны обеспечивать содержание просеки в пожаробезопасном состоянии путем вырубки, обрезки крон деревьев. Хотя законодательство позволяет провести полную очистку охранных зон воздушных линий от растительности, энергетики учитывают пожелания общественности и выполняют обрезку крон по минимально возможным требованиям, — говорится в сообщении «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири, озвученном в ходе заседания.

Исполнительный директор ООО «Горсети» Максим Резников отметил, что мероприятия по подрезке деревьев неизбежны. Он также привел статистику: в этом сезоне из-за падения мокрых веток на провода было зафиксировано уже 62 отключения электроэнергии.

— На одной линии несколько подстанций, а это несколько часов без электроэнергии для большого числа потребителей. Поэтому энергетики так щепетильно относятся к этому вопросу. Если говорить про массовую вырубку, мы, «Горсети», такое в городе не практикуем, пытаемся сохранить и деревья в охранной зоне и в зоне ЛЭП. Безусловно, в городе все компромиссы возможны. Распоряжение обрезки на допустимую величину не исполнить мы не можем, — сказал Михаил Резников. — Какие пути решения есть? Все мы живем в городе и не хотим, чтобы у нас, согласно закону, была пустыня, все чистенько и колючая проволока повсюду. Конечно, нужно применять современные технологии. В Северной и Южной Корее стараются лишний раз деревья не убирать. Подход не новый: изолированный самонесущий провод, который не порвется и не закоротит, когда упадет дерево. Нужна современная реконструкция, которая позволит соблюсти и красоту, и всех устроит.

Заместитель главного инженера по эксплуатации «Россети Томск» Максим Рубцов подчеркнул, что по статистике, 80% всех отключений в городе и за его пределами связано с падением веток или деревьев:

— Мы всегда получаем порубочные билеты, рубим только по разрешенным документам, стараемся рубить не ниже, чем это нужно по правилам. К сожалению, у нас нет в штатах специалистов, которые отвечали бы за ландшафтный дизайн. Но мы открыты к сотрудничеству. Можно было бы организовать совместный выезд на какую-нибудь линию, которая находится в городе. Специалисты по озеленению расскажут нашим сотрудникам, что и как, мы, в свою очередь, разъясним, как работаем, какие требования соблюдаем и так далее.

Главный редактор интернет-журнала «Томский Обзор» Елена Фаткулина отметила, что было бы правильно сделать такой выезд на точки, которые обычно вызывают возмущение, например, ул. Нахимова. Зачастую недовольство вызывает обрезка тех деревьев, которые никому не мешают или отсутствие логики в подрезке на одном и том же участке:

— Хотелось бы, чтобы этот вопрос из нашего обсуждения не ушел. Потому что решения, которые продиктованы логикой и законом, не вызывают вопросов. Но есть деревья, которые были посажены 30, 40, 50 лет назад. И когда приходят ресурсоснабжающие организации и доводят их до состояния пней — естественно, это вызывает негативную реакцию у горожан. Если это [подрезка] является массированной кампанией по приведению в порядок в соответствие с требованиям законодательства, следует включаться в эту кампанию и с точки зрения работы с общественностью, объяснения какие-то шагов. Но ресурсоснабжающие организации включаются в нее только после того, как общественность говорит о том, что «полгорода снесли». А закон, в данном случае, выступает просто хорошим аргументом, которым можно прикрыть произошедшее.

Главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин рассказал о том, что происходит с зелеными насаждениями на улицах и во дворах во время ремонтных кампаний:

— Для нас главный документ — правила технической эксплуатации, где четко прописано, что мы должны свои обязательства выполнять бесперебойно. В данном случае — это водоснабжение и водоотведение. Мы убираем деревья в охранной зоне прохождения линий, и назад ничего не возвращаем. Это меры, на которые мы вынуждены идти для выполнения своих функций. Газоны, пострадавшие в ходе ремонтных работ, мы восстанавливаем. И перед тем, как выполнить любой снос деревьев, согласовываем этот вопрос с ландшафтной комиссией, и только после этого приступаем к работе.

Генеральный директор ООО «Зеленстрой» Владимир Туласов отметил, что обрезкой и формовкой деревьев в городе должны заниматься профильные специалисты. Эту идею поддержал и директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров:

— Довольно часто бывают случаи, когда мы видим, что обрезка проведена непонятно для чего. А, самое главное, непонятно кем — мы не можем найти концов, когда обращаемся с запросом [по ее поводу]. В прошлом или позапрошлом году провели обрезку боярышников на улице Киевской. Это были одни из самых старых подобных кустарников в городе. Они никому не мешали, никаких линий рядом с ними не было. И эта обрезка привела к тому, что большая часть этих кустов погибает сейчас, и продолжит погибать. Работы по обрезке в городе должны вестись, но они должны быть продуманы профессионалами и планомерно построены. Но мы видим и другую сторону этого вопроса: в городе очень много старых, аварийных насаждений, которые необходимо сносить, и своевременно заменять качественным посадочным материалом. На мой взгляд, в Томске должна быть должность главного ландшафтного архитектора, который непосредственно отвечает за то, что происходит с нашими насаждениями. Всегда можно видеть, как они будут развиваться, к чему мы идем. И, конечно, сама служба благоустройства, которая сегодня представлена тремя людьми, не может полностью контролировать этот процесс и грамотно его спланировать. В этом заключается одна из причин появления движения в городе ландшафтных волонтеров.

В свою очередь, координатор движения «Ландшафтные волонтеры» по направлению «инвентаризация деревьев», преподаватель ТГУ Маргарита Некратова, рассказала, о том, что их объединение составляет сегодня открытую базу томских зеленых насаждений. За основу взят опыт красноярских активистов. База поможет вести контроль за существующими деревьями и кустарниками.

— Все проблемы, которые были здесь озвучены, связаны с отсутствием системного подхода, который невозможен без данных о том, чем нужно управлять. Сейчас на общественных началах мы занимаемся учетом городских деревьев. По сути, это закартированный паспорт каждого дерева: вы нажимаете на точку на карте и получаете об этом дереве исчерпывающую информацию. Эту работу мы начали эту работу в прошлом году, сейчас у нас в базе четыре тысячи деревьев. Мы намерены ее продолжать и, по возможности, рассчитываем на какую-то поддержку и поощрение нашего движения. Конечно, хотелось бы чтобы в городе существовала специализированная служба, которая бы занималась уходом за зелеными насаждениями. Рекомендации и методические указания — это очень хорошо, но, все-таки, их можно соблюдать или не соблюдать. Мы предлагаем разработать нормативную базу, по которой можно на законных основаниях при неправильной варварской обрезке задавать вопросы той организации, которая это проводит, — сказала Маргарита Некратова.

Подводя итоги круглого стола, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что единственный путь решения проблемы вырубки деревьев на городских улицах на данный момент — это диалог общественности и специалистов в сфере озеленения. Причем не только с «ресурсниками», но и с другими заинтересованными организациями, например, предприятиями строительной сферы. Также он отметил необходимость большей открытости информации о работе городской администрации по обрезке, важность проведения обучения среди тех, кто ей занимается и актуальность просвещения в этих вопросах.

— Подход должен быть одинаков у всех — мы не должны гробить городские зеленые насаждения. Отдельное внимание следует уделить проблеме качества восстановления раскопок — об этой теме мы будем говорить на следующих встречах, здесь есть определенные претензии, — отметил Михаил Ратнер. — Что уже сделано в качестве первого шага? Хотелось бы, чтобы работа ландшафтной комиссии приобрела более профессиональный характер. Поэтому мы включаем в ее состав разных специалистов, чтобы они направляли ресурсоснабжающие организации и выступали в качестве общественного контроля. Нужно договариваться, и, самое главное, — найти компромисс между жесткими правилами и законодательной ответственностью, которые есть у «ресурсников» и теми методическими рекомендациями, которые разработали специалисты. К следующей встрече должны быть изучены «правила игры», которые предлагаются по системе подрезке и, возможно, появятся встречные вопросы со стороны коллег-профессионалов в области энергетики, — сказал Михаил Ратнер.

Следующая встреча будет посвящена обсуждению муниципальной концепции по работе с зелеными насаждениями в городе. Также планируется организовать выезд представителей администрации Томска, ресурсоснабжающий организаций, общественников и журналистов на одну из городских площадок, где проводилась спорная обрезка зелени.

Текст: Юлия Плеханова

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