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Власти Томска привлекут к ответственности Россети за варварскую обрезку деревьев на ул.Беринга

Городское благоустройство, ЖКХ, Зелень в городе, Томские новости, обрезка деревьев арбориста город зелень в городе Власти Томска привлекут к ответственности Россети за варварскую обрезку деревьев на ул.Беринга

«Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы» (Россети) привлекут к административной ответственности за ненадлежащую обрезку яблоневой аллеи на ул. Беринга в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году ландшафтная комиссия согласовала формовочную обрезку деревьев на участке от ул. Мичурина до Иркутского тракта. Предполагалось, что это делается для безопасности жителей Томска и «сохранения естественной или искусственной формы растений, а также равномерного расположения ветвей». В свою очередь специалисты обрезали деревья небрежно, и теперь яблони могут не зацвести.

«Такое отношение к деревьям недопустимо, яблоневая аллея посажена в Томске более сорока лет назад. Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства проверяют соответствие выполненных работ порубочному билету и составляют протокол, который будет направлен в административную комиссию. Подрядчик, который выполнял работы по обрезке яблонь, будет привлечен к административной ответственности», — отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

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