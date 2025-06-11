«Окопалипсис» в городе. Как в Томске при ремонте дорог повреждают деревья и что с этим можно сделать?

11 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

С середины мая томские общественники из движения «Ландшафтные волонтеры» фиксируют повреждения зелени при ремонте тротуаров на проспекте Фрунзе и улице Интернационалистов.

Среди нарушений — снос взрослых деревьев, оголение их корней, засыпка корневой системы щебнем и строительным мусором, повреждения веток и стволов. По словам координатора движения «Ландшафтные волонтеры» Елены Пожидаевой, подобные дефекты встречаются на обоих участках по всей длине дорожных работ.

Вчера, 10 июня, вместе с общественниками, депутатами и членами ландшафтной комиссии журналисты побывали в местах проведения ремонта и осмотрели наиболее пострадавшие деревья. О том, чем такое благоустройство опасно для жителей города и возможно ли еще восстановить поврежденные объекты, рассказываем в нашем материале.

Обход начали на углу Фрунзе и Белинского Фото: Савелий Петрушев

Обход территорий, где на данный момент ведутся ремонтные работы проезжей части и тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», начался от здания прокуратуры Томской области на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Белинского. Организовала встречу координатор движения «Ландшафтные волонтеры» и член ландшафтной комиссии Елена Пожидаева.

Координатор движения «Ландшафтные волонтеры» и член ландшафтной комиссии Елена Пожидаева Фото: Савелий Петрушев

Она обратила внимание на то, что в Томске уже долгое время существует практика, когда при дорожных работах нарушаются требования регламента в отношении зеленных насаждений и повреждаются деревья. Но, по ее словам, в этом году ситуация обострилась из-за того, что ущерб наносится не только городскому имуществу, но и в целом здоровью горожан.

— В городе везде, где можно, должна быть зелень, там, где она не мешает критически, — считает Елена. — А у нас, получается, что зелень абсолютно всему мешает. Среди горожан у нас, конечно, много людей, у которых низкая экологическая грамотность, она только в зачаточном состоянии. Люди думают, что зелень в городе для красоты, но на самом деле она выполняет санитарно-гигиенические функции. Если мы откроем правила озеленения автомобильных дорог, в первую очередь, растительность будет нести защитные функции — шумозащитные, пылезащитные, светозащитные. Для нас, как для живых организмов, [без нее] огромный стресс и вред. Мы не видим этого прямо, но есть исследования, которые подтверждают, что отсутствие зелени в городе сказывается на здоровье человека. Особенно страдают дети, потому что максимально загрязнение скапливается на уровне их роста.

Осмотр повреждений на пр. Фрунзе Фото: Савелий Петрушев

По словам Полежаевой, она изучила смету на проведение ремонта дорожного покрытия на проспекте Фрунзе. Там волонтерка не обнаружила затрат на защиту зеленых насаждений, которые должны быть прописаны согласно правилам благоустройства Томска. Как следствие этого, за последний месяц во время работ тяжелой техникой были повреждены десятки деревьев, среди них — березы и яблони. Полежаева отмечает, что мэрия планирует компенсировать их в размере «один к трем», то есть, вместо одного снесенного взрослого дерева высадить три новых. Но приживутся ли они, не могут сказать даже специалисты.

— Опять же, когда нам говорят «крупномерный» — это два метра высотой трехлетний саженец берёзы. Она, может быть, потом свои 5-10 метров достаточно быстро наберет, но все равно будет худенькая. А какой у нее будет объём биомассы? Вы должны понимать, что убирая взрослое дерево, мы теряем эту биомассу, а потеря биомассы в городе влечет за собой потерю своего здоровья, — говорит Пожидаева.

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На многих взрослых деревьях повреждена крона, у некоторых корни засыпаны щебнем. Фото: Савелий Петрушев

Более того, как отмечает Михаил Ямбуров, директор Сибирского ботанического сада ТГУ и член ландшафтной комиссии, иногда случается так, что на месте старых деревьев нельзя посадить новые:

— Почему в городе нужно бережно относиться именно к взрослым деревьям? Поскольку многие деревья у нас были посажены раньше, когда были другие нормативы, если сейчас их повредить, спилить, убрать — они погибнут, а потом их нельзя будет посадить по новым нормативам. К таким деревьям нужно более трепетно относиться. У нас в городе, к сожалению, мы не видим щадящего отношения к зеленым насаждениям при благоустроительных работах. Когда укладывается плитка, мы видим сильное повреждение корневой системы, очень часто оставляются маленькие карманы для дальнейших посадок — буквально 5-7 см от диаметра ствола.

Михаил Ямбуров, директор Сибирского ботанического сада ТГУ и член ландшафтной комиссии, показывает пример, где для последующей посадки крупного дерева оставили очень маленький карман. Фото: Савелий Петрушев

Пример такой посадочной лунки для последующего озеленения, которая не подходит для крупных деревьев, можно увидеть напротив здания прокуратуры Томской области на проспекте Фрунзе. По словам Ямбурова, туда можно посадить только растения с глубокой корневой системой, например, боярышник. При этом он подчеркивает, что в городе наблюдается дефицит именно крупномерных деревьев.

— Сейчас город озеленяется хаотично, с нарушением нормативов. У меня, как у дендролога, нет понимания, как наш город будет выглядеть через 30-40 лет, потому что сейчас все, что делается в части озеленения, не делает город зеленым и привлекательным в плане туризма, — говорит Ямбуров.

По словам Ямбурова, в подобные лунки можно посадить только растения с глубокой корневой системой, например, боярышник. Фото: Савелий Петрушев

Во время обхода, помимо поврежденных веток и кроны деревьев, были обнаружены обнаженные корни, которые засыхают под палящим солнцем. Елена Пожидаева отмечает, что в будущем еще больше деревьев в городе могут стать аварийным, так как из-за действий подрядчика корни повреждены и растения не получают необходимого питания:

— У нас сейчас получается, что приоритет — это дороги, а зелень как-нибудь сама вырастет, она же как-то росла до этого. В тему этого на «Пикабу» я нашла классную картинку, там в точно такую же ямочку [как на Фрунзе] посажена какая-то веточка, а рядом стоит мужик и говорит: «Расти, мразь». Вот это прямо иллюстрация того, что происходит у нас сейчас.

Пострадавшие деревья на улицах Томска Фото: Савелий Петрушев

Также Елена Пожидаева отмечает, что на всем участке по Фрунзе, где сейчас ведутся работы, лежат отдельные кучки с дерном и корнями. Она предполагает, что эти корни либо были привезены откуда-то вместе с землей, либо являются верхними корнями деревьев, которые были убраны при выравнивании рельефа на проспекте. Волонтер подчеркивает: и то, и то недопустимо при выполнении ремонтных работ и влечет за собой гибель растений.

— Это все корни, которые были повреждены и оторваны — поверхностный слой. Через него дерево получает дождевую влагу. То есть, у каждого уровня корней есть свой функционал. Какие-то, чтобы добывать верхнюю влагу, какие-то, чтобы нижнюю и полезные вещества. А их просто убрали и собрали в кучи, — показывает Елена.

Корни, о которых рассказывают «Ландшафтные волонтеры» Фото: Савелий Петрушев

Подобным образом обстоит ситуация с зелеными насаждениями и на улице Интернационалистов. О повреждении деревьев на этом участке и образовании кучек из корней Елене написала одна из жительниц. Увидев происходящее там, Елена назвала это «окопалипсис» в городе.

— На Интернационалистов какое-то «милитари» жесткое. Это реально похоже на реконструкцию битвы. Тут же уже были зеленные насаждения, рос лилейник, кто-то это посадил, выглядело вполне симпатично, но почему это все надо убить? — говорит Елена, осматривая «благоустройство» на улице Интернационалистов.

Осмотр деревьев на ул. Интернационалистов Фото: Алена Попова

Елена Пожидаева отмечает, чтобы сегодня сохранить поврежденные деревья на обоих участках, необходим комплекс мероприятий. В первую очередь, требуется прекратить повреждение деревьев. Далее осмотреть все растения и убрать сломанные ветки, кору обработать специальным препаратом, оголенные корни засыпать землей и обеспечить их полив в достаточном размере.

Депутат областной думы Галина Немцева считает, что разрытые корни и практически погибшие деревья — результат отсутствия должного контроля со стороны мэрии и подрядчика.

— Ты знаешь, где у тебя на контракте работают люди, приди и посмотри, что они делают. Мне, как человеку, который работал на производстве, кажется это очевидным, — говорит Немцева. — Если ты за какой-то участок отвечаешь, ты пришёл и проконтролировал его, зная, что работу исполняют люди с низкой заработной платой и низким уровнем знаний по этой теме, тем более, когда оказалось, что у тебя в контракте никаких регламентов не прописано. В крупных городах это делается. Люди приезжают на стройки, на ремонты дорог, высадку деревьев, где разбивают скверы, чтобы проконтролировать процесс. Нет ничего зазорного в том, чтобы приехать либо после работы, либо до работы и посмотреть, как все делается. Но почему-то нужно поднять вой людей, спровоцировать конфликт и потом реагировать.

Депутат областной думы Галина Немцева Фото: Савелий Петрушев

В качестве примера эффективной работы она приводит благоустройство дорог в Северске, где сохраняются зеленные насаждения, а также соседние Кемерово и Новокузнецк.

Текст: Алена Попова

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