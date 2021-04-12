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В Томске разработали методичку по обрезке деревьев и кустарников

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В томском Центре развития городской среды подготовили методические рекомендации по обрезке древесных растений. Собранные в методической рекомендации материалы призваны прояснить ситуацию с одной из самых актуальных и неоднозначных тем в работах с озеленением в Томске.

«Мероприятия по обрезке необходимо проводить, это важная часть работ по уходу за зелеными насаждениями. Однако из-за того, что в большинстве городов России, в том числе и в Томске, обрезку проводят зачастую непрофессионально - у населения сложилась ассоциация «обрезка — это варварство», - отмечает руководитель Центра Константин Казанцев.

Работа над изданием велась более года. В его составлении принимали участие дендролог Центра Марьяна Ильина, завлабораторией дендрологии и ландшафтной архитектуры Ботсада ТГУ Ариадна Баранова, бывший заместитель начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Наталья Цветкова, садовники с многолетним стажем Елена Бурьян и Наталья Неганова.

Методичка состоит из комплекса рекомендаций по организации процесса обрезки. В работе эксперты опирались на различные методические пособия, использовали примеры из иностранных учебников, а также опыт практикующих арбористов (специалистов по обслуживанию деревьев и по уходу за ними как за индивидуальными организмами).

Вся представленная в методичке информация актуализирована для условий Томской области, а в приложениях собраны данные о типах обрезки, которые можно здесь применять. Также в издании представлены последствия неправильной обрезки деревьев.

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