Зеленые досаждения. Как в Томске ищут решение вопроса с подрезкой городских деревьев

26 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В конце минувшей недели в Томске состоялась рабочая встреча по вопросу подрезки деревьев и кустарников под высоковольтными линиями электропередач на ул. Нахимова.

В мероприятии, организованном по итогам круглого стола «Зелёный Томск. Как сохранить деревья», приняли участие представители Россетей, городской ландшафтной комиссии, эксперты по озеленению, члены «Клуба активных горожан» и журналисты.

Разговор получился непростым и весьма эмоциональным. Тем не менее, сторонам удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве. Подробности встречи — в нашем материале.

Так выглядит процесс подрезки деревьев специалистом Россетей Фото: Вероника Белецкая

Участники встречи обсудили один из самых конфликтных вопросов городского озеленения — подрезку деревьев представителями ресурсоснабжающих организаций — на примере ул. Нахимова. На проводимые здесь работы с зелёными насаждениями из года в год обращают внимание и томичи, и въезжающие в город со стороны федеральной трассы путешественники.

По Нахимова проходит высоковольтная линия электропередачи — ЛЭП, построенная ещё при советской власти, на рубеже 1970-1980-х и сейчас обслуживаемая Россетями. С того же периода на улице начали появляться зелёные насаждения. На встрече в пятницу представители Россетей отметили, что этот участок — лишь малая часть территории, которую приходится обслуживать специалистам сетевой компании. По словам энергетиков, протяжённость высоковольтной линии составляет 1 200 километров. При этом её обслуживают всего 12 человек, и большую часть работ по подрезке деревьев они проводят за пределами населённых пунктов.

Заместитель главного инженера компании Россети в Томске Максим Рубцов уточнил, что в городах под линиями электропередач крупномерной растительности вообще быть не должно: «Под данными линиями в принципе не допускается посадка деревьев без согласования с сетевой организацией. В городе мы стараемся оставить деревья, чтобы как-то сохранить облик. Их высота не должна превышать более 4 метров от земли», — отметил Максим Рубцов.

Но организация работ по профессиональной подрезке деревьев в черте Томска для сетевой организации — проблема.

Максим Рубцов, Заместитель главного инженера компании Россети Фото: Вероника Белецкая

По словам инженера, каких-то конкретных консультаций по правильной подрезке деревьев специалисты компании не получают — это бы заняло очень много времени, в компании нет соответствующих специалистов и т.д.

Сотрудники Россетей на Нахимова Фото: Вероника Белецкая

Но проводимые в городе работы, тем не менее, согласуют с ландшафтной комиссией. «Прежде чем работать, мы отправляем запрос в ландшафтную комиссию, указываем линии и улицы, на которых они находятся, а также ориентировочный график проведения работ. После проведения согласования мы приступаем к работам. Также мы, как можем, указываем породный состав», — отметил Максим Рубцов.

Проблему просвещения сотрудников ресурсоснабжающих организаций о современных и профессиональных подходах к обрезке, со своей стороны, пытаются решить специалисты регионального Центра развития городской среды. Принявшая участие во встрече заместитель директора Центра Римма Пак рассказала специалистам Россетей о разработанных «Горсредой» методических рекомендациях по обрезке деревьев, растущих в Томске.

Римма Пак, заместитель директора Центра развития городской среды Томской области Фото: Вероника Белецкая

«Мы понимаем, как компании вынуждены делать обрезку, какие меры сейчас принимаются. Но надо соблюсти баланс, сберечь, что у нас есть. Например, взять консультацию у специалистов — мы готовы к вам приехать. Породы разные, ситуации под каждым проводом разные», — отметила Римма Пак. Но, по словам представителя Россетей, сложность процесса заключается не только в отсутствии необходимой квалификации у производящих подрезку деревьев сотрудников ресурсников. Если проводить кронирование деревьев под ЛЭП выше определённой высоты, необходимо будет обесточивать на время работ линию, которая обеспечивает электричеством сразу несколько десятков тысяч человек, и несколько крупных учреждений, включая больницы.

В эмоциональном диалоге специалист Россетей предлагал отключать линию, «которая обеспечивает электричеством около 30 тыс. человек», и приглашать сотрудников Центра, чтобы те обрезали деревья «фигурно» Фото: Вероника Белецкая

А производить эту подрезку могут только сотрудники с соответствующим допуском по работе в зоне электросетей. «Мы готовы отключать линию, выделять наблюдающих. Готовы ли ваши люди пройти все необходимое обучение, которое проходят наши специалисты?», — спросил Максим Рубцов.

Связаны подобные работы будут и с дополнительными незапланированными затратами для ресурсников. Поэтому существующая практика и выглядит так, как выглядит: максимально возможная обрезка зелени, чтобы не возвращаться к вопросу как можно более длительное время. Тем более, что такая практика складывалась годами, и до последнего времени подобный подход к обрезке просто не воспринимался, как что-то из ряда вон выходящее.

Накал беседы попыталась снизить дендролог Центра развития городской среды Марьяна Ильина. Она на наглядных примерах объяснила, к чему ведёт неправильная подрезка деревьев.

Дендролог Марьяна Ильина поясняет, что влечет за собой непрофессиональная обрезка деревьев Фото: Вероника Белецкая

«Здесь изначально у деревьев была неправильная стрижка. Сейчас они тоже неправильно обрезаются — остаются пеньки. Но когда мы убираем все, мы даём посыл дереву расти быстрее и сильнее. И смысл такой обрезки непонятен. Мы не должны оставлять пеньки. Нужно перенаправлять рост деревьев, а не просто срубать», — пояснила Марьяна.

По ее словам, хотя хорошую обрезку и будет сложно сделать неспециалистам, можно сделать так, чтобы чтобы дерево минимально пострадало. В этом как раз может помочь Центр, проведя обучение, и рассказав о том, какие подходы к управлению ростом деревьев сегодня существуют.

Также дендролог отметила, что вариантом решения проблемы может быть замена деревьев под ЛЭП на более подходящие растения, которые просто не придётся подрезать раз в два года, а то и чаще.

По мнению Ильиной, идею замены деревьев на кустарники на этом участке может оказаться сложно донести до горожан Фото: Вероника Белецкая

Но Марьяна опасается, что идею замены не примет томская общественность. Кроме того, «это нужно ещё доказать на ландшафтной комиссии. Пока дерево стоит, зеленеет, даёт биомассу и свою функцию выполняет. Но доказать, что оно себя изжило и его надо убирать — в Томске это сложно», — отметила Ильина.

По её словам, любая обрезка деревьев в Томске воспринимается в штыки, но эту ситуацию нужно менять. Для этого необходимо привлекать специалистов для проведения работ по обрезке и консультирования. Таким образом, удастся показать жителям, что обрезанные деревья будут жить и что есть альтернативные решения по озеленению сложных участков.

«Если люди будут видеть, что у нас намечается положительная тенденция в плане сохранения зелёного фонда, то я думаю, что такой острой реакции не будет. И чем будет больше хорошей обрезки с положительным исходом, тем томичам спокойнее будет», — считает дендролог Центра развития городской среды.

Работы по обрезке на Нахимова Фото: Вероника Белецкая

Присутствующие на встрече журналисты и общественники отметили, что замена деревьев на кустарники действительно могла бы стать выходом для этой территории. Вариант потенциально может удовлетворить все заинтересованные стороны — Россети сэкономят на подрезке, ведь кусты нужно будет обрабатывать намного реже, а горожане не будут регулярно жаловаться на очередную акцию по уничтожению зелени. Не говоря уж о том, что постриженные кусты выглядят более эстетично, чем спиленные «под ноль» тополя и яблони прямо на въезде в город. Вопрос в том, где взять средства на подобную замену.

Галина Немцева, постоянный участник Клуба активных горожан и депутат Законодательной Думы Томской области Фото: Вероника Белецкая

Один из вариантов решения предложила постоянный участник Клуба активных горожан и депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева: «Я вижу следующее решение: мэрия объявляет конкурс на лучшую идею озеленения территории и выделяет что-то типа грантов. Ранее такое практиковалось для проектов по восстановлению исторической среды. Поэтому прежде чем начнутся работы, обсуждается идея, которая подкреплена конкретными деньгами. И любой ландшафтник понимает, что у него есть определённая сумма, на которую можно ориентироваться при разработке решения. А потом определяется победитель. Мне кажется, что это могло бы каким-то образом спасти ситуацию», — отметила Немцева.

Она также отметила, что начало подобного диалога — между мэрией, представителями сетевой компании и общественниками — большой плюс. «Как бы ни критиковали сетевиков, я видела их искреннее желание донести свою позицию и найти какие-то механизмы, чтобы эту ситуацию скорректировать», — сказала Немцева.

Специалисты Россетей, присутствовавшие на встрече, выразили готовность принять консультацию специалистов Центра развития городской среды по вопросу подрезки зелёных насаждений. «Но сразу говорим, что от наших сотрудников не надо ожидать чуда. Они прежде всего энергетики, а не специалисты по гуманной обрезке деревьев, — отметил представитель Россетей. — К концу сентября мы заканчиваем сезонные работы, и готовы связаться с вами, наши специалисты пройдут обучение по вашей технологии».

По итогу встречи стороны приняли решение вынести концепцию замены деревьев под одним из участков ЛЭП на общественное обсуждение.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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