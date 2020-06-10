Что делать с озеленением в Томске. Лариса Куровская о растениях в городе, санитарных рубках и ландшафтном волонтерстве

10 июня 2020 / Томский Обзор

Обсуждать озеленение Томска, обрезку и вырубку деревьев можно, кажется, вечно. Что по этому поводу думают профессионалы?

Мы обсудили ситуацию с Ларисой Куровской, доцентом кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института ТГУ. Поскольку Лариса — еще и руководитель Томского ландшафтного клуба, заодно узнали, чем занимается эта организация, кто и как может участвовать в ее жизни.

Проблемные зоны Томска характерны для всей России

Городское озеленение — это и скверы, и «зеленые коридоры», и большие лесопарки вокруг города Фото: Владимир Дударев

— Лариса, озеленение города — больная, острая тема для Томска. За дискуссиями, возможно, мы уже и не часто вспоминаем, зачем оно нужно. А какие все же у озеленения в современном городе главные функции?

— Система озелененных территорий состоит из крупных массивов городских лесов по периметру города, небольших скверов и парков внутри жилых кварталов, и «зеленых коридоров» вдоль транспортных магистралей. В идеале город должен быть сбалансировано озеленён для формирования благоприятного микроклимата, очистки городского воздуха от вредных газов и пыли, защиты от шума и эстетической привлекательности.

Кроме этого, зеленые насаждения — это местообитание для городских птиц и других животных. Плодовые растения, такие как яблоня сибирская (ранетка), боярышник, рябина, шиповник, — дают корм птицам. Многоярусные посадки из деревьев и кустарников, зелёные заросли вдоль рек и водоёмов становятся домом для городской фауны.

Растения участвуют в формировании микроклимата: в жаркие летние дни деревья дают тень и прохладу, в ветреную погоду снижают скорость ветра и сохраняют тепло. Аллеи вдоль дорог защищают от шума, пыли и выхлопных газов. Зелёные дворы — это свежий чистый воздух, пение птиц под окнами, комфортное пространство для отдыха пожилых людей и малышей, ну и — красивый вид из окон. Но растениям в городе очень и очень непросто — это крайне агрессивная среда для них. Вообще, это глубокая тема, о ней можно рассказать в отдельном материале, если будет интересно.

Томские парки — дом для многих видов птиц и животных, в том числе краснокнижных Фото: Владимир Дударев

— Вечный вопрос: сгребать ли опавшие листья?

— Мое мнение: это необходимо делать. Иначе в почву вернется не только органика, но и вредные вещества, накопленные листьями. Надо убирать листву с улиц и скверов, но в крупных зеленых массивах проводить такие работы нет особой необходимости — там экологическая ситуация более благоприятная. В идеале необходимо ежегодно вносить органические и минеральные удобрения, но это дополнительные финансовые расходы. Было бы хорошо, если деньги, которые закладываются на бессмысленную ежегодную «побелку» деревьев, пустить на удобрение этих же растений (пусть даже не в том объеме, который требуется).

Удобрять почву надо, белить стволы — нет, убирать листья — не везде Фото: Владимир Дударев

— Какие в томском озеленении самые проблемные зоны?

— Проблем очень много и они характерны практически для всех российских городов. Перечислю самые важные, на мой взгляд.

1. Отсутствие долгосрочного плана мероприятий по городскому озеленению. Этот план делается на основе инвентаризации и анализа состояния озелененных территорий. И здесь должны подключаться специалисты из научных и проектных организаций.



2. Дисбаланс между скоростью деградации древесных насаждений, которая достигла уже критического порога, и объемом реконструктивных работ. Деревья как массово высаживались в послевоенное время, так и массово состарились.



3. Отсутствие стабильного городского заказа на массовое производство посадочного материала в виде крупномерных деревьев, выращенных по современным стандартам. Соответственно — отсутствие местных производителей, которые могли бы регулярно поставлять акклиматизированный качественный посадочный материал для нужд города.



4. Отсутствие системного и профессионального ухода за существующими древесно-кустарниковыми насаждениями. Это достаточно дорогостоящие услуги. Большинство городов не могут выделить на это финансирование.



5. Вытеснение озелененных площадей в пользу парковочных мест и низкое качество озеленения жилых дворов. Эта ситуация возникла благодаря нам всем — жители хотят парковаться возле дома и непосредственно возле своих офисов.

— Достаточно ли в Томске скверов?

— Нет, особенно это заметно в спальных районах. У многих томичей нет возможности вечером отдохнуть с семьёй и друзьями в хорошо благоустроенном красивом парке рядом со своим домом.

— Какие деревья стоит сажать в Томске?

— Озеленение должно быть комплексным и разнообразным. Чем богаче ассортимент растений, тем выше устойчивость и декоративность озелененных территорий. Здесь ни в коем случае нельзя ограничиваться 3-5 видами деревьев, это может привести к серьёзным проблемам. Последствия массового озеленения Томска тополем бальзамическим и клёном ясенелистным мы сейчас все наблюдаем.

Одно дерево из аллеи не срубишь

Тополиная аллея на Кирова — типичный пример аллеи, состарившейся полностью и подлежащей вырубке Фото: Владимир Дударев

— Жители переживают из-за вырубки деревьев. Почему их убирают целыми аллеями?

— Когда на том же проспекте Кирова люди видят гнилой пень, у них нет вопросов, зачем дерево срубили. Но когда рядом с ним они видят пенек без гнили, небольшого диаметра, и понимают, что заодно было срублено здоровое молодое растение, то возникают вопросы. Причины могут быть разные и по пню, не видя самого дерева, их иногда сложно определить. К примеру, если есть аллейная посадка вдоль дороги, то по законам ландшафтной архитектуры нельзя выборочно убрать 10 аварийных больных деревьев, а 3 здоровых дерева оставить. Это уже не назвать аллеей — будет нарушена её структура, декоративность, функции. Если специалистами принимается решение убрать аллею, то ее вырубают всю.

Другой вопрос, что вместо вырубленной аллеи нужно высаживать новую — из одинаковых деревьев высотой минимум 4-5 м, правильно сформированных для аллейной посадки: со штамбом (длина ствола от земли до кроны дерева) не менее 1,8-2,2 м, с красивой правильной формой кроны. В этом случае, думаю, что волнение жителей было бы существенно меньше.

Вырубка аллеи на Кирова началась в 2018 году, к настоящему времени высадка новых деревьев практически завершена Фото: Иван Иванов

— Томичи остро воспринимают потерю деревьев еще и потому, что знают: срубить-то срубили, а новые, возможно, не посадят еще долго…

— Да, томичи видят, что, в отличие от Москвы, на городских улицах вместо вырубленных деревьев высаживают не крупномеры, а прутики, которые будут расти до нормальных размеров 10-15 лет. В Томске деревья массово отживают свое, а на посадку крупномеров денег в бюджете нет.

— В нашем городе нет питомников растений?

— Питомники есть, но они не производят посадочный материал в том количестве и качестве, который нам хотелось бы видеть в новых городских посадках. Производить саженцы древесных растений в соответствии со всеми принятыми стандартами — это «длинные деньги», нужно вкладывать огромные ресурсы, чтобы лет через 10 начать получать прибыль. К тому же, у нас сезон ландшафтных работ очень короткий, что тоже усложняет экономику процесса. Город не готов предоставить производителям посадочного материала долгосрочный план и обеспечить стабильный ежегодный заказ на крупномерные саженцы деревьев, поэтому производителям просто нет смысла выращивать дорогостоящую продукцию без гарантии её реализации.

Питомников, выращивающих крупномеры, в Томске нет из-за отсутствия постоянного заказа Фото: Анна Потехина

— Реально ли пересаживать растущие в городе взрослые деревья?

— Смысла в пересадке взрослых деревьев с одного места в городе на другое нет. Деревья формируют широкую корневую систему, которая уходит под дорожки, переплетается с подземными коммуникациями. Диаметр корневой системы у дерева примерно такой же, как диаметр кроны. К примеру, если у кедра ширина кроны 6 метров, то такого же диаметра у него и корневая система. У нас нет техники, которая может пересаживать такие деревья. И даже если бы она была, всё равно корневая система будет настолько повреждаться, что шансов на успешную приживаемость нет.

От жалоб город зеленее не станет

Высадка деревьев в Михайловской роще Фото: Анна Потехина

— Как выглядит Томск, зависит от его жителей?

— Хочется, чтобы томичи принимали активное участие в озеленении своих жилых дворов. Будем реалистами — можно сколько угодно жаловаться на администрацию, город от этого зеленым не станет. Томск исторически развивался за счёт золотопромышленников, купцов, меценатов. Их имена навсегда остались в истории города. Возможно, кто-то захочет возобновить эту традицию, создать специальный фонд для этих целей, взять шефство над отдельными скверами или, хотя бы, над прилегающей к офису территорией.

— Что реально могут сделать обычные жители, далекие от крупного бизнеса?

— Достаточно даже контейнера с геранями на балконе и одного высаженного растения во дворе своего дома (главное — соблюдать допустимые нормы посадки: приказ Госстроя РФ от 15.12.99 N 153). Бабушки могут вместе с внуками выращивать цветы у подъезда. Вот вам — связь поколений. Проблема в том, что мы не привыкли воспринимать город как свою территорию. Для нас границы личной ответственности — это только наша квартира, гараж, дача...

Лариса Куровская на заседании ландшафтного клуба Фото: Томский Обзор

— Расскажите, чем занимается ваш ландшафтный клуб?

— Первоначально клуб задумывался как университетский, для наших студентов и выпускников. Университетская программа насыщена фундаментальными знаниями, которыми должен обладать ландшафтный архитектор, и учебной практикой. Практически не остается времени на то, чтобы обсудить профессиональные выставки, работы ландшафтных дизайнеров, тенденции в развитии отрасли.

В 2015 году Томский ландшафтный клуб и Администрация города Томска в лице Элеоноры Игнатович и Екатерины Шумкиной провели 4 мероприятия в рамках фестиваля «Лето в городе». С этого времени клуб стал общегородским, к нему примкнули почти все, кто работает в этой отрасли. Сейчас цель клуба — это популяризация садового-паркового искусства и развитие ландшафтной отрасли в Томске. Мы читаем открытые лекции, проводим мастер-классы и семинары для томичей, организуем фестивали, совместные закупки и поездки по садам.

Фестиваль «Лето в городе» Фото: Мария Аникина

В зимнее время ландшафтный архитектор Марина Михайлик организует встречи для ландшафтных дизайнеров. У кого-то нет профильного образования, но есть богатый практический опыт и большое желание работать в отрасли. У других — есть диплом, но еще не наработана практика. Без взаимного обмена информацией нет развития. Мы учимся друг у друга.

— Что за проект с ландшафтными волонтерами?

— Его идея родилась после «Зеленых встреч», организованных Клубом активных горожан совместно с Томским ландшафтным клубом. На встрече 6 февраля 2020 года было предложено вовлечь томичей в инвентаризацию, учет деревьев. Но я считаю, что учёт необходим, но это лишь фиксация существующей ситуации, а хочется, чтобы количество деревьев увеличивалось и город с каждым годом становился всё более зеленым. Вижу в волонтерах неравнодушных людей, которые смогут после консультаций специалистов грамотно озеленять дворы.

— Кто может попасть в ландшафтный клуб?

— В некоторых городах ландшафтные клубы существуют в закрытом формате — исключительно для работающих в отрасли. Томский ландшафтный клуб открыт для всех желающих. Будем рады расширению нашего клуба!

Текст: Мария Симонова

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