В этом году в Томске будет больше новогодних трамваев и троллейбусов

4 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Томское трамвайно-троллейбусное управление увеличит число новогоднего электротранспорта на шесть единиц.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году на линию выйдут восемь троллейбусов и восемь трамваев, украшенных светодиодной лентой. Планируется, что это произойдет в день включения главной городской ёлки на Ново-Соборной площади.

В сообщении уточняется, что на этот раз к Новому году подготовят и здание управления ТТУ на Енисейской. Здесь планируют поставить ёлку и украсить фасад.

Ранее сообщалось, что в этом году в новогодняя иллюминация в Томске начнет работать до включения главной городской ёлки, которое запланировано на 14 декабря.

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