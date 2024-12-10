Анатомия Томска. Домашние грифоны
В 14-ом выпуске нашего совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» рассказываем историю восстановления одного из самых ярких объектов муниципальной программы «Дом за рубль», дома с грифонами.
Этот деревянный дом по ул. Тверской, 66 находится рядом с проспектом Фрунзе, в месте, которое раньше называли Мухин бугор. Здание известно своим редким для Томска фасадом в готическом стиле и является центром довольно большой усадьбы. По данным проекта «Град над Томью», в конце XIX века она была приобретена дворянином Павлом Косачем. Знаменитым фасадом главный дом усадьбы обзавелся в 1899 году, после реконструкции. Авторство этого проекта приписывают разным томским архитекторам, от Крячкова до Лыгина. А имя «Дом с грифонами» здание получило благодаря флюгеру с грифоном на шпиле.
Еще одно здание усадьбы, флигель по ул. Тверской, 66а, было построено очередной владелицей участка — Анной Барской — в 1901 году и тоже взято в аренду в рамках программы «Дом за рубль». Дом с грифонами имеет статус памятника федерального значения, флигель пока на охране не состоит, хоть и обладает не меньшей исторической ценностью.
— Деревянные дома на улице Тверской, 66 и 66а, образующие старинную усадьбу, были выставлены на торги в 2018 году. Ими заинтересовался инвестор, один из «первопроходцев» программы «Дом за рубль» Александр Беликов, он и арендовал эти два дома для восстановления. К тому моменту Беликов уже завершал восстановление дома по ул. Пушкина, 24, — рассказывает Наталья Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска. — В 2010 году дом с грифонами расселили, он неоднократно горел и к моменту, когда его арендовал инвестор, был в плачевном состоянии.
По словам Александра Беликова, это было продуманное и довольно личное решение, на которое повлиял первый опыт с чайной Кочерженко на Пушкина:
— Нам понравилось из ничего, из помойки, которая была на месте дома, сделать что-то красивое. И это созидание очень впечатлило мою семью. Мы поняли, что мы можем Томск хотя бы на этом маленьком участке сделать реально лучше, сделать так, чтобы люди — и мы вместе с ними — радовались, когда находятся в том месте. Дом с грифонами был выбран потому, что он красивый, и на наш взгляд, позволяет нам еще больше вырасти относительно нашего предыдущего созидательного проекта на Пушкина, 24. Плюс у меня есть связанная с ним история: когда-то там жила моя мама. Она была из репрессированных немцев. Те, кто с северов выезжал, им дали паспорт, и это было её первое место жительства, общежитие для тех людей, которые впервые оказались в Томске. Их называли гастарбайтерами. Второе, нам понравилось то творчество, которое мы проявили относительно этого места, мы сами росли в процессе. Созидание само по себе — большая ценность, как и его плоды. Мы посчитали, что это классно. В принципе, то удовольствие, которое мы получаем в результате и процессе, будучи томичами — я, супруга, дети — оно оправдывает эту деятельность. Проект довольно длинный, поэтому хорошо заглянуть в будущее, особенно в наше время, когда все нестабильно и меняется день ото дня. Поэтому мы осознанно взялись за второй дом.
Как восстанавливали дом
История восстановления дома с грифонами оказалась непростой, в первую очередь, из-за статуса здания и налагаемых этим ограничений:
— Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а это большие обязательства и ответственность для инвестора. Так, более двух лет у арендатора ушло только на согласование проектной документации, — поясняет Наталья Бурова. — Сама реставрация началась в 2020 году, дом пришлось восстанавливать практически с нуля. Сруб возводили также кропотливо — на усадку бревен потребовалось больше двух лет. При этом инвестору удалось сохранить часть элементов декора. Затем восстановили кровлю и вернули на неё оба шпиля с грифонами — элементы, за которые дом и получил свое название в народе. Восстановили и флигель — второе одноэтажное здание, входящее в усадьбу. Поскольку восстановление выпало на непростое время — сначала ковидные ограничения, затем введение санкций, Александр вместе с другими арендаторами обращался в мэрию Томска с просьбой продлить льготу по арендной плате за здание. В начале ноября мэр Томска принял такое решение — льгота была продлена с трех до четырех лет. Сейчас по поручению Дмитрия Махини прорабатывается вопрос аналогичного продления льготы уже на аренду земельного участка.
— Да, на этом проекте планка выше, и потому что это усадьба, а дом — памятник федерального значения. Кроме того, он сам по себе сложнее. Но повышение планки всегда является определенным этапом роста, — говорит Александр. — На сегодняшний день дом административно сдан. Мы уложились в те сроки, которые регламентируют правила восстановления домов. Маленький дом мы сдавали администрации томского муниципалитета, большой — так как он памятник федерального значения — мы сдавали в комитет по охране объектов культурного наследия.
Наталья Бурова отмечает — восстановительные работы фактически завершены, инвестор получил окончательную льготу, тот самый один рубль за аренду. Остается оформить входные группы здания, но это, по ее словам, будет реализовано уже в комплексе с благоустройством придомовой территории, которое запланировано на весну.
— Сейчас мы сконцентрированы на внутренней отделке. Внутри шпаклюют, штукатурят стенки, делают потолки, лепнину, проводят электрику, пожарную сигнализацию. На следующий год нам останется сделать паркетный пол, стены покрасить. Так как все в этом доме является предметом охраны, то и делается оно индивидуально под наш проект, например, двери. Внутреннее пространство дома мы планируем сделать открытым, с максимальным использованием натуральных материалов. Ну и так, чтобы это было красиво, чтобы люди могли получить удовольствие, находясь внутри, — рассказал Александр Беликов. — А так как у нас в этом проекте нет возможности что-то менять, потому что все согласовано в Минкульте и что-то изменить себе дороже, мы максимально вкладываемся сейчас в качество работ по внутренней отделки. Проектировщики сделали проект достаточно многофункциональным, внутри возможно будет реализовать все: электрика, канализация, трубопровод предусматривают, что там может быть заведение общепита. Можно сделать открытое офисное пространство, место для пребывания детей, галерею — все, что хочешь. Универсальный получился проект. Мы добивались, чтобы соблюсти некоторую историческую достоверность, но в то же время, чтобы была практичность. Вроде бы у нас получается.
Планы на весну
Обустройство придомовой территории весной-летом будущего года будет довольно масштабным, после чего усадьбу откроют для томичей.
— Во время одного из выездных совещаний Александр Беликов показывал эскизный проект сквера, который бы он хотел благоустроить на прилегающей территории. Арендатор хочет сделать здесь максимально открытое для томичей и гостей города пространство. Это очень созвучно с задачами нашей программы — восстановить, сохранить и интегрировать эти уникальные объекты в современную жизнь города. Но осложняется это тем, что территория принадлежит Томскому району — там парковка и гаражи Думы района. Пока прорабатываем этот вопрос, однако многое зависит от желания руководства Томского района, — говорит глава департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска.
— У нас практически не будет заборов, территория будет открытая: много зелени, цветов, лавочки, скамеечки, чтобы можно было провести там время и получить удовольствие, — подтверждает инвестор.
Параллельно с благоустройством будут идти финишные работы в доме. Предполагается также монтаж деликатного освещения здания:
— Я считаю, что излишняя иллюминация только портит такие дома. Мы попробовали это сделать на Пушкина. Но изначально такие дома отличаются от обычных тем, что у них очень большая площадь остекления, на фасаде количество окон очень большое. Раньше так делали, чтобы больше света заходило в дом. На сегодняшний момент, когда изнутри дома включаешь освещение, лампы и люстры через занавески, шторы, дают мягкий свет, он выходит наружу и очень деликатно освещает экстерьер здания. И получается, что туда хочется смотреть, свет заманивает. В доме с грифонами будет так же — красивые лампочки внутри окон, часть света от них будет выходить на фасад— рассказывает Александр Беликов.
При этом, Беликов не исключает возможности точечной подсветки отдельных участков здания. Но отмечает, что на его взгляд, любая такая подсветка уводит взгляд от дома — словно создавая световую ширму, благодаря которой получается яркое, но слишком простое освещение.
— Некоторым нравится подход к подсветке по типу швейцарских шале, когда на подкарнизное пространство лепят светодиоды, и они обнажают не то, как дом из мелких деталей состоит, а из геометрического объема. Но я хочу, чтобы взгляд людей больше проникал вглубь, чем отсекался наружным освещением, — говорит он.
Итогами сотрудничества по этому проекту в администрации Томска довольны:
— Конечно, инвестором за все это время проделана большая работа, восстановлена целая усадьба, — отмечает Наталья Бурова. — Дом с грифонами — хороший пример грамотной работы с объектом по программе «Дом за рубль». В конце ноября за свой вклад в реализацию программы Александр Беликов в числе других инвесторов был награжден медалью «420 лет Томску».
Текст: Егор Хворенков
Инфографика: Федор Шумилов
«Анатомия Томска» — это проект к 420-летию города, где мы (совместно с мэрией) рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.
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