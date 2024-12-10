Анатомия Томска. Домашние грифоны

10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

В 14-ом выпуске нашего совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» рассказываем историю восстановления одного из самых ярких объектов муниципальной программы «Дом за рубль», дома с грифонами.

Этот деревянный дом по ул. Тверской, 66 находится рядом с проспектом Фрунзе, в месте, которое раньше называли Мухин бугор. Здание известно своим редким для Томска фасадом в готическом стиле и является центром довольно большой усадьбы. По данным проекта «Град над Томью», в конце XIX века она была приобретена дворянином Павлом Косачем. Знаменитым фасадом главный дом усадьбы обзавелся в 1899 году, после реконструкции. Авторство этого проекта приписывают разным томским архитекторам, от Крячкова до Лыгина. А имя «Дом с грифонами» здание получило благодаря флюгеру с грифоном на шпиле.

Эта эффектная деталь была утрачена в 2008 году, но с новым арендатором флюгер вернулся на место. Фото: Савелий Петрушев

Еще одно здание усадьбы, флигель по ул. Тверской, 66а, было построено очередной владелицей участка — Анной Барской — в 1901 году и тоже взято в аренду в рамках программы «Дом за рубль». Дом с грифонами имеет статус памятника федерального значения, флигель пока на охране не состоит, хоть и обладает не меньшей исторической ценностью.

— Деревянные дома на улице Тверской, 66 и 66а, образующие старинную усадьбу, были выставлены на торги в 2018 году. Ими заинтересовался инвестор, один из «первопроходцев» программы «Дом за рубль» Александр Беликов, он и арендовал эти два дома для восстановления. К тому моменту Беликов уже завершал восстановление дома по ул. Пушкина, 24, — рассказывает Наталья Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска. — В 2010 году дом с грифонами расселили, он неоднократно горел и к моменту, когда его арендовал инвестор, был в плачевном состоянии.

Из-за строительного забора уже видно эффектное отреставрированное здание Фото: Савелий Петрушев

По словам Александра Беликова, это было продуманное и довольно личное решение, на которое повлиял первый опыт с чайной Кочерженко на Пушкина:

— Нам понравилось из ничего, из помойки, которая была на месте дома, сделать что-то красивое. И это созидание очень впечатлило мою семью. Мы поняли, что мы можем Томск хотя бы на этом маленьком участке сделать реально лучше, сделать так, чтобы люди — и мы вместе с ними — радовались, когда находятся в том месте. Дом с грифонами был выбран потому, что он красивый, и на наш взгляд, позволяет нам еще больше вырасти относительно нашего предыдущего созидательного проекта на Пушкина, 24. Плюс у меня есть связанная с ним история: когда-то там жила моя мама. Она была из репрессированных немцев. Те, кто с северов выезжал, им дали паспорт, и это было её первое место жительства, общежитие для тех людей, которые впервые оказались в Томске. Их называли гастарбайтерами. Второе, нам понравилось то творчество, которое мы проявили относительно этого места, мы сами росли в процессе. Созидание само по себе — большая ценность, как и его плоды. Мы посчитали, что это классно. В принципе, то удовольствие, которое мы получаем в результате и процессе, будучи томичами — я, супруга, дети — оно оправдывает эту деятельность. Проект довольно длинный, поэтому хорошо заглянуть в будущее, особенно в наше время, когда все нестабильно и меняется день ото дня. Поэтому мы осознанно взялись за второй дом.

Как восстанавливали дом

На доме с грифонами резной декор довольно скромный - зато само здание отличается от других деревянных памятников в Томске Фото: Савелий Петрушев

История восстановления дома с грифонами оказалась непростой, в первую очередь, из-за статуса здания и налагаемых этим ограничений:

— Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а это большие обязательства и ответственность для инвестора. Так, более двух лет у арендатора ушло только на согласование проектной документации, — поясняет Наталья Бурова. — Сама реставрация началась в 2020 году, дом пришлось восстанавливать практически с нуля. Сруб возводили также кропотливо — на усадку бревен потребовалось больше двух лет. При этом инвестору удалось сохранить часть элементов декора. Затем восстановили кровлю и вернули на неё оба шпиля с грифонами — элементы, за которые дом и получил свое название в народе. Восстановили и флигель — второе одноэтажное здание, входящее в усадьбу. Поскольку восстановление выпало на непростое время — сначала ковидные ограничения, затем введение санкций, Александр вместе с другими арендаторами обращался в мэрию Томска с просьбой продлить льготу по арендной плате за здание. В начале ноября мэр Томска принял такое решение — льгота была продлена с трех до четырех лет. Сейчас по поручению Дмитрия Махини прорабатывается вопрос аналогичного продления льготы уже на аренду земельного участка.

— Да, на этом проекте планка выше, и потому что это усадьба, а дом — памятник федерального значения. Кроме того, он сам по себе сложнее. Но повышение планки всегда является определенным этапом роста, — говорит Александр. — На сегодняшний день дом административно сдан. Мы уложились в те сроки, которые регламентируют правила восстановления домов. Маленький дом мы сдавали администрации томского муниципалитета, большой — так как он памятник федерального значения — мы сдавали в комитет по охране объектов культурного наследия.

Здание практически готово Фото: Савелий Петрушев

Наталья Бурова отмечает — восстановительные работы фактически завершены, инвестор получил окончательную льготу, тот самый один рубль за аренду. Остается оформить входные группы здания, но это, по ее словам, будет реализовано уже в комплексе с благоустройством придомовой территории, которое запланировано на весну.

— Сейчас мы сконцентрированы на внутренней отделке. Внутри шпаклюют, штукатурят стенки, делают потолки, лепнину, проводят электрику, пожарную сигнализацию. На следующий год нам останется сделать паркетный пол, стены покрасить. Так как все в этом доме является предметом охраны, то и делается оно индивидуально под наш проект, например, двери. Внутреннее пространство дома мы планируем сделать открытым, с максимальным использованием натуральных материалов. Ну и так, чтобы это было красиво, чтобы люди могли получить удовольствие, находясь внутри, — рассказал Александр Беликов. — А так как у нас в этом проекте нет возможности что-то менять, потому что все согласовано в Минкульте и что-то изменить себе дороже, мы максимально вкладываемся сейчас в качество работ по внутренней отделки. Проектировщики сделали проект достаточно многофункциональным, внутри возможно будет реализовать все: электрика, канализация, трубопровод предусматривают, что там может быть заведение общепита. Можно сделать открытое офисное пространство, место для пребывания детей, галерею — все, что хочешь. Универсальный получился проект. Мы добивались, чтобы соблюсти некоторую историческую достоверность, но в то же время, чтобы была практичность. Вроде бы у нас получается.

Планы на весну

Флигель Фото: Савелий Петрушев

Обустройство придомовой территории весной-летом будущего года будет довольно масштабным, после чего усадьбу откроют для томичей.

— Во время одного из выездных совещаний Александр Беликов показывал эскизный проект сквера, который бы он хотел благоустроить на прилегающей территории. Арендатор хочет сделать здесь максимально открытое для томичей и гостей города пространство. Это очень созвучно с задачами нашей программы — восстановить, сохранить и интегрировать эти уникальные объекты в современную жизнь города. Но осложняется это тем, что территория принадлежит Томскому району — там парковка и гаражи Думы района. Пока прорабатываем этот вопрос, однако многое зависит от желания руководства Томского района, — говорит глава департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска.

— У нас практически не будет заборов, территория будет открытая: много зелени, цветов, лавочки, скамеечки, чтобы можно было провести там время и получить удовольствие, — подтверждает инвестор.

Параллельно с благоустройством будут идти финишные работы в доме. Предполагается также монтаж деликатного освещения здания:

— Я считаю, что излишняя иллюминация только портит такие дома. Мы попробовали это сделать на Пушкина. Но изначально такие дома отличаются от обычных тем, что у них очень большая площадь остекления, на фасаде количество окон очень большое. Раньше так делали, чтобы больше света заходило в дом. На сегодняшний момент, когда изнутри дома включаешь освещение, лампы и люстры через занавески, шторы, дают мягкий свет, он выходит наружу и очень деликатно освещает экстерьер здания. И получается, что туда хочется смотреть, свет заманивает. В доме с грифонами будет так же — красивые лампочки внутри окон, часть света от них будет выходить на фасад— рассказывает Александр Беликов.

Удалось сохранить старый декор Фото: Савелий Петрушев

При этом, Беликов не исключает возможности точечной подсветки отдельных участков здания. Но отмечает, что на его взгляд, любая такая подсветка уводит взгляд от дома — словно создавая световую ширму, благодаря которой получается яркое, но слишком простое освещение.

— Некоторым нравится подход к подсветке по типу швейцарских шале, когда на подкарнизное пространство лепят светодиоды, и они обнажают не то, как дом из мелких деталей состоит, а из геометрического объема. Но я хочу, чтобы взгляд людей больше проникал вглубь, чем отсекался наружным освещением, — говорит он.

Итогами сотрудничества по этому проекту в администрации Томска довольны:

— Конечно, инвестором за все это время проделана большая работа, восстановлена целая усадьба, — отмечает Наталья Бурова. — Дом с грифонами — хороший пример грамотной работы с объектом по программе «Дом за рубль». В конце ноября за свой вклад в реализацию программы Александр Беликов в числе других инвесторов был награжден медалью «420 лет Томску».

Текст: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

«Анатомия Томска» — это проект к 420-летию города, где мы (совместно с мэрией) рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

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