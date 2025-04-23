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Более 750 человек эвакуировали из школы в Томске из-за срабатывания сигнализации

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Пожарная сигнализация сработала в школе «Перспектива» на улице Никитина в Томске, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«Сработала пожарная сигнализация без видимых причин. Из здания школы было эвакуировано 758 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, здание обследуют семь специалистов МЧС, задействовано три единицы техники.

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