Более 750 человек эвакуировали из школы в Томске из-за срабатывания сигнализации
23 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожарная сигнализация сработала в школе «Перспектива» на улице Никитина в Томске, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«Сработала пожарная сигнализация без видимых причин. Из здания школы было эвакуировано 758 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, здание обследуют семь специалистов МЧС, задействовано три единицы техники.
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