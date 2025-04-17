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В Томске загорелся деревянный дом на Большой Подгорной

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Сегодня, 17 апреля, в Томске загорелся расселенный двухэтажный деревянный дом на ул. Большая Подгорная, 232.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.16. К приезду сотрудников МЧС здание было полностью охвачено огнем. Пожар ликвидируют более 30 огнеборцев.

Уточняется, что у здания полностью сгорела и обрушилась обрешетка крыши, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие.

Площадь пожара составляет 250 кв. метров.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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