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В Томске ищут новых подрядчиков на «ушедшие» маршруты

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Администрация Томска опубликовала запросы котировок на поиск подрядчиков ряда ранее «ушедших» маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии.

— Маршруты № 22, 25/52, 36 и 37 являются востребованными среди томичей, люди часто просят их вернуть. Все они ушли до окончания срока действия сети по причинам, от нас не зависящим. Сейчас же мы снова объявляем процедуры закупок. Если найдутся перевозчики, мы сможем запустить действующую схему в её первоначальном варианте, — приводит пресс-служба слова заммэра — начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Путрова.

Уточняется, что в случае, если процедуры закупок состоятся, указанные маршруты будут обслуживать пассажиров до начала работы новой транспортной сети. Предполагается также, что торги будут проведены в начале декабря.

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