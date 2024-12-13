Томичей приглашают «Страшно весело» провести самый короткий день года

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, в томском арт-пространстве Zalisha пройдет концерт «Страшно весело» фолк-проекта «Гать».

Как сообщают организаторы, мероприятие включает в себя три блока. В начале будет «Страшно» — в этой части можно будет услышать страшную колыбельную, духовный и поминальный стихи, а также несколько песен о внезапном конце.

Второй блок называется «Весело». Он включает хороводные, плясовые и даже хулиганские песни.

В заключительную часть «Постскриптум» войдут три лучшие композиции из святочной программы «Про Козу, Коляду и всякое такое».

Концерт «Страшно весело» пройдет в субботу, 21 декабря, в арт-пространстве Zalisha по адресу пр. Ленина, 50. Стоимость билетов 500 рублей.

Начало в 18.00.

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